Страх перед Россией делает из Прибалтики жертву «быстрых кредитов»

Tекст: Станислав Лещенко

Еще недавно эстонская пропаганда хвасталась одним из самых низких уровней государственного долга в Европейском союзе – 9,6 млрд евро, или 24,1% от ВВП. Это действительно немного, если учитывать, что к концу первого квартала 2025 года средний уровень госдолга в ЕС составлял 81,8% ВВП, а в еврозоне – 88,0%. Однако скоро Эстония подтянется под общий уровень: Таллин при поддержке Европейской комиссии планирует повесить на эстонского налогоплательщика гигантский кредит на военные расходы.

Минувшей весной Еврокомиссия предложила план перевооружения Евросоюза, согласно которому ЕК возьмет кредит в размере до 150 млрд евро. Затем эти средства будут предоставлены в качестве кредита уже государствам-членам ЕС. Авторы этой инициативы внушают, что «заимствуя таким образом крупные суммы на денежном рынке, можно надеяться на получение более выгодных условий кредитования, чем если бы государства-члены по отдельности брали кредиты на оборонные инвестиции».

Глава отдела госкассы эстонского Министерства финансов Янно Луурмеэс сообщил, что его страна планирует взять кредит в размере от 2-х до 3,6 млрд евро. Не определена пока не только точная сумма, но и срок погашения: максимальный вариант – до 45 лет. Налогоплательщику внушают: дескать, кредит все равно взять придется, но благодаря мудрости Еврокомиссии и эстонского правительства страна может получить «более выгодную процентную ставку» и на этом «существенно сэкономить».

В свою очередь, сотрудник Минобороны Калле Кирсс сообщил, что военный кредит планируется использовать для закупки зенитных ракет, артиллерийских снарядов и других боеприпасов, боевых машин пехоты, а также для усиления ВМС Эстонии. Все это планируется приобретать в сотрудничестве с другими странами, то есть посредством совместных закупок. План этих закупок правительство Эстонии должно представить Еврокомиссии до конца ноября.

При этом в стране царит кризис, симптомы которого чувствуются повсюду. Характерная новость: одно из крупнейших в Эстонии предприятий Estonian Cell заявило, что останавливает работу – пока на два месяца, а дальше производство если и возобновится, то с серьезным сокращением объемов. Это лишь один из самых ярких примеров – вся эстонская экономика сейчас задыхается. Причин этому две: во-первых, высокие цены на электричество, во-вторых неподъемные налоги.

Народ просит убавить налоговое время, но получает отказ.

Так 31 июля премьер-министр Кристен Михал отказался обсуждать снижение налога с оборота на продукты питания, объяснив высокие цены на них тем, что в Эстонии, дескать, слишком много торговых площадей и слишком фешенебельные магазины. Свою лепту внес и министр финансов Юрген Лиги, который сообщил, что самые дорогие продукты питания там, где самые низкие налоги.

Власти существуют в своей параллельной реальности. Согласно экспресс-оценке госдепартамента статистики, ВВП Эстонии во втором квартале 2025-го увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,5%. Естественно, власти хвастаются тем, что их политика позволила вывести государство из трехлетнего экономического спада.

«Между тем, ничего хорошего в нашей экономике не происходит. Весь этот экономический рост – следствие высокой инфляции, которая, в свою очередь, вызвана тотальным повышением налогов. Если сегодня я покупаю хлеб по полтора евро, а завтра – по два, это отражается в статистике как экономический рост. Хотя в реальности никакого роста не наблюдается», – констатирует оппозиционный депутат парламента Александр Чаплыгин.

Зато министр обороны Ханно Певкур представил план развития своего ведомства на ближайшие четыре года, в рамках которого на военные расходы будет выделено около 10 млрд евро. «Десять лет назад бюджет обороны Эстонии составлял около 400 млн евро, а в следующем году он будет 2,6 млрд евро, то есть вырос в шесть раз. Именно так у Эстонии появится армия, готовая к победе и способная защититься от любых внешних угроз», – сказал Певкур.

Латвийская Республика тоже намерена радикально повысить свои военные расходы за счет кредита. Правительство Латвии объявило о намерении занять на эти цели до 8,4 млрд евро. Для понимания: если на конец 2024-го госдолг Латвии составлял 19 млрд евро, то к концу этого года Латвия будет должна уже около 20 млрд – и это без военного кредита. Каждый латвиец уже сейчас должен примерно 10 тысяч евро. Одно только обслуживание госдолга в 2026-м обойдется стране в 604 млн евро – опять же, без учета военного кредита.

При этом собираемость налогов в Латвии оставляет желать лучшего. Население тает, как и надежды на экономический рост, предпринимательскую активность и стремительное развитие – недаром и без того не особо оптимистические прогнозы то и дело снижают.

В связи с этим депутат Сейма Андрис Кулбергс напоминает, что по оценке Госказначейства, страна может позволить себе не более 5,5 млрд евро заимствований. «То, что закрывают глаза на дополнительный оборонный заем, не отменяет факта: его придется оплачивать и возвращать. Следует учитывать общий объем долга, соотнести его с доходами и расходами государства, а также с возможностями граждан и бизнеса его выдержать», – призывает Кулбергс. По его расчетам,

обслуживание этого дополнительного долга обойдется каждому латвийскому налогоплательщику примерно в сто евро ежемесячно.

Депутат указывает, что ситуацию дополнительно усугубляют геополитика и стагнация экономики: повышение процентных ставок в США и тарифные войны уже влияют на стоимость заимствований и экономику Европы. «Германия – наш главный экспортный партнер – окажется среди главных пострадавших. В результате снизится экспортная способность, ослабнет возможность бизнеса генерировать налоги. А госаппарат продолжит расти. Мы уже занимаем сверх меры. Каков план по покрытию этих колоссальных процентных платежей? Где долгосрочная фискальная стратегия? Государство ведет себя как жертва «быстрых кредитов», занимая повсюду, не просчитывая общую долговую картину», – пишет Кулбергс.

Литва также намерена взять на военные расходы кредит в размере от 5 до 8,76 млрд евро. Чиновники поясняют, что выделенные кредиты могут быть использованы для приобретения разных боевых систем и боеприпасов, строительства «Балтийского оборонительного рубежа», а также для военной помощи Украине.

При этом страна уже брала военные кредиты – так, в мае европейский Северный инвестиционный банк предоставил Литве 400 млн евро на военные проекты. Кстати, общая внешняя задолженность Литвы выше, чем у других стран Прибалтики. Согласно данным за 2024 год, внешний долг Литовской Республики составил 60,9 млрд евро

И хотя в целом экономическая и демографическая ситуация в Литве чуть получше, чем в Латвии и Литве, она все равно плачевна. В конце апреля был опубликован статистический показатель, в прах разбивающий радужные заявления властей о литовском «успехе»: число литовцев, живущих в абсолютной бедности (ежемесячный доход ниже 500 евро), достигло почти 170 тыс. человек – на 60 тыс. больше, чем в прошлом году. А еще более 600 тыс. человек (примерно каждый пятый житель Литвы) живут лишь чуть-чуть выше черты бедности. Это ставит Литву на одно из последних мест в Евросоюзе по уровню бедности – сразу после Болгарии и Латвии.

Однако главным приоритетом государства является не благосостояние его жителей, а армия.

Президент Литвы Гитанас Науседа требует «значительно активизировать усилия по укреплению обороны и сдерживания и направить на это больше ресурсов». И в этом, помимо бедности, заключается еще одна причина нежелания многих литовцев и прочих прибалтов заводить детей: собственные власти внушили им, что в любой момент может напасть Россия и тогда начнется война.

«Основная часть прибалтийских элит своей личной карьерной целью ставят инкорпорирование в глобальную либеральную элиту западного мира. – объясняет газете ВЗГЛЯД Политолог Александр Носович. – Они учились на курсах Сороса, летали в Нидерланды или в Будапешт, в Центральный Европейский университет, обрастали там полезными связями, усваивали необходимую идеологию, которая нужна для продвижения. Придя на руководящие должности в Вильнюсе, Риге и Таллине, они эти позиции использовали и используют всегда для того, чтобы выбиться, показать себя и в дальнейшем эмигрировать на Запад на какие-то значимые высокие позиции в трансгосударственных структурах. Это может быть Еврокомиссия, Европарламент, а если за океаном, то – Всемирный суд, МВФ». И ради такой карьеры, ради личного успеха можно забыть о том, что твоя страна и твой народ на десятилетия становятся должниками перед Евросоюзом.