  • Новость часаВучич опроверг слухи об отставке пророссийских политиков Сербии
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    На Украине допустили вывод ВСУ из ДНР
    Токаев разбил доску после получения черного пояса по тхэквондо
    Журналисты показали вероятное место встречи Путина и Трампа на Аляске
    Путин заявил об устойчивости федерального бюджета России
    Путин спрогнозировал снижение инфляции к концу года
    В Думу внесли законопроект о платном образовании в школах для детей иностранцев
    Польша выслала 57 украинцев за флаги ОУН-УПА на концерте Коржа
    Швейцария присоединилась к новому пакету санкций ЕС против России
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Разговор непобедимых на краю мира, или Зачем нужны саммиты

    Встреча президентов России и США на Аляске – это начало длинного пути, а не завершение тех потрясений, через которые проходит сейчас человечество. И она имеет фундаментальный смысл для всех нас.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Фальшивый консерватизм и накладные бороды

    Если бы некоему условному Соросу надо было скомпрометировать консерватизм и религию, ему следовало бы действовать именно так, как действует Стерлигов и прочие – «нашим предкам не хватило мудрости на своевременную ликвидацию Менделеева, Эдисона, Теслы, Сахарова и других проклятых колдунов».

    12 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Почему против России не работают санкции и ультиматумы

    Весь этот «чайка-менеджмент», который устраивает Трамп по всему миру, врываясь в сложные и затяжные проблемы, крича, размахивая руками и столь же спешно убегая дальше, является олицетворением трансгуманистического мышления. А Россия находится по эту сторону гуманизма, а не по ту.

    4 комментария
    12 августа 2025, 18:25 • В мире

    Страх перед Россией делает из Прибалтики жертву «быстрых кредитов»

    Страх перед Россией делает из Прибалтики жертву «быстрых кредитов»
    @ PATRICK SEEGER/EPA/ТАСС

    Tекст: Станислав Лещенко

    Страны Прибалтики, и без того переживающие экономический кризис, накинули себе на шею дополнительное ярмо. Теперь они берут в Европе гигантские кредиты на военные расходы – под предлогом противостояния «российской угрозе». Специалисты уже сравнивают поведение стран Прибалтики с жертвами «быстрых кредитов» – и объясняют, почему прибалтийские руководители ведут себя именно так.

    Еще недавно эстонская пропаганда хвасталась одним из самых низких уровней государственного долга в Европейском союзе – 9,6 млрд евро, или 24,1% от ВВП. Это действительно немного, если учитывать, что к концу первого квартала 2025 года средний уровень госдолга в ЕС составлял 81,8% ВВП, а в еврозоне – 88,0%. Однако скоро Эстония подтянется под общий уровень: Таллин при поддержке Европейской комиссии планирует повесить на эстонского налогоплательщика гигантский кредит на военные расходы.

    Минувшей весной Еврокомиссия предложила план перевооружения Евросоюза, согласно которому ЕК возьмет кредит в размере до 150 млрд евро. Затем эти средства будут предоставлены в качестве кредита уже государствам-членам ЕС. Авторы этой инициативы внушают, что «заимствуя таким образом крупные суммы на денежном рынке, можно надеяться на получение более выгодных условий кредитования, чем если бы государства-члены по отдельности брали кредиты на оборонные инвестиции».

    Глава отдела госкассы эстонского Министерства финансов Янно Луурмеэс сообщил, что его страна планирует взять кредит в размере от 2-х до 3,6 млрд евро. Не определена пока не только точная сумма, но и срок погашения: максимальный вариант – до 45 лет. Налогоплательщику внушают: дескать, кредит все равно взять придется, но благодаря мудрости Еврокомиссии и эстонского правительства страна может получить «более выгодную процентную ставку» и на этом «существенно сэкономить».

    В свою очередь, сотрудник Минобороны Калле Кирсс сообщил, что военный кредит планируется использовать для закупки зенитных ракет, артиллерийских снарядов и других боеприпасов, боевых машин пехоты, а также для усиления ВМС Эстонии. Все это планируется приобретать в сотрудничестве с другими странами, то есть посредством совместных закупок. План этих закупок правительство Эстонии должно представить Еврокомиссии до конца ноября.

    При этом в стране царит кризис, симптомы которого чувствуются повсюду. Характерная новость: одно из крупнейших в Эстонии предприятий Estonian Cell заявило, что останавливает работу – пока на два месяца, а дальше производство если и возобновится, то с серьезным сокращением объемов. Это лишь один из самых ярких примеров – вся эстонская экономика сейчас задыхается. Причин этому две: во-первых, высокие цены на электричество, во-вторых неподъемные налоги.

    Народ просит убавить налоговое время, но получает отказ.

    Так 31 июля премьер-министр Кристен Михал отказался обсуждать снижение налога с оборота на продукты питания, объяснив высокие цены на них тем, что в Эстонии, дескать, слишком много торговых площадей и слишком фешенебельные магазины. Свою лепту внес и министр финансов Юрген Лиги, который сообщил, что самые дорогие продукты питания там, где самые низкие налоги.

    Власти существуют в своей параллельной реальности. Согласно экспресс-оценке госдепартамента статистики, ВВП Эстонии во втором квартале 2025-го увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,5%. Естественно, власти хвастаются тем, что их политика позволила вывести государство из трехлетнего экономического спада.

    «Между тем, ничего хорошего в нашей экономике не происходит. Весь этот экономический рост – следствие высокой инфляции, которая, в свою очередь, вызвана тотальным повышением налогов. Если сегодня я покупаю хлеб по полтора евро, а завтра – по два, это отражается в статистике как экономический рост. Хотя в реальности никакого роста не наблюдается», – констатирует оппозиционный депутат парламента Александр Чаплыгин.

    Зато министр обороны Ханно Певкур представил план развития своего ведомства на ближайшие четыре года, в рамках которого на военные расходы будет выделено около 10 млрд евро. «Десять лет назад бюджет обороны Эстонии составлял около 400 млн евро, а в следующем году он будет 2,6 млрд евро, то есть вырос в шесть раз. Именно так у Эстонии появится армия, готовая к победе и способная защититься от любых внешних угроз», – сказал Певкур.

    Латвийская Республика тоже намерена радикально повысить свои военные расходы за счет кредита. Правительство Латвии объявило о намерении занять на эти цели до 8,4 млрд евро. Для понимания: если на конец 2024-го госдолг Латвии составлял 19 млрд евро, то к концу этого года Латвия будет должна уже около 20 млрд – и это без военного кредита. Каждый латвиец уже сейчас должен примерно 10 тысяч евро. Одно только обслуживание госдолга в 2026-м обойдется стране в 604 млн евро – опять же, без учета военного кредита.

    При этом собираемость налогов в Латвии оставляет желать лучшего. Население тает, как и надежды на экономический рост, предпринимательскую активность и стремительное развитие – недаром и без того не особо оптимистические прогнозы то и дело снижают.

    В связи с этим депутат Сейма Андрис Кулбергс напоминает, что по оценке Госказначейства, страна может позволить себе не более 5,5 млрд евро заимствований. «То, что закрывают глаза на дополнительный оборонный заем, не отменяет факта: его придется оплачивать и возвращать. Следует учитывать общий объем долга, соотнести его с доходами и расходами государства, а также с возможностями граждан и бизнеса его выдержать», – призывает Кулбергс. По его расчетам,

    обслуживание этого дополнительного долга обойдется каждому латвийскому налогоплательщику примерно в сто евро ежемесячно.

    Депутат указывает, что ситуацию дополнительно усугубляют геополитика и стагнация экономики: повышение процентных ставок в США и тарифные войны уже влияют на стоимость заимствований и экономику Европы. «Германия – наш главный экспортный партнер – окажется среди главных пострадавших. В результате снизится экспортная способность, ослабнет возможность бизнеса генерировать налоги. А госаппарат продолжит расти. Мы уже занимаем сверх меры. Каков план по покрытию этих колоссальных процентных платежей? Где долгосрочная фискальная стратегия? Государство ведет себя как жертва «быстрых кредитов», занимая повсюду, не просчитывая общую долговую картину», – пишет Кулбергс.

    Литва также намерена взять на военные расходы кредит в размере от 5 до 8,76 млрд евро. Чиновники поясняют, что выделенные кредиты могут быть использованы для приобретения разных боевых систем и боеприпасов, строительства «Балтийского оборонительного рубежа», а также для военной помощи Украине.

    При этом страна уже брала военные кредиты – так, в мае европейский Северный инвестиционный банк предоставил Литве 400 млн евро на военные проекты. Кстати, общая внешняя задолженность Литвы выше, чем у других стран Прибалтики. Согласно данным за 2024 год, внешний долг Литовской Республики составил 60,9 млрд евро

    И хотя в целом экономическая и демографическая ситуация в Литве чуть получше, чем в Латвии и Литве, она все равно плачевна. В конце апреля был опубликован статистический показатель, в прах разбивающий радужные заявления властей о литовском «успехе»: число литовцев, живущих в абсолютной бедности (ежемесячный доход ниже 500 евро), достигло почти 170 тыс. человек – на 60 тыс. больше, чем в прошлом году. А еще более 600 тыс. человек (примерно каждый пятый житель Литвы) живут лишь чуть-чуть выше черты бедности. Это ставит Литву на одно из последних мест в Евросоюзе по уровню бедности – сразу после Болгарии и Латвии.

    Однако главным приоритетом государства является не благосостояние его жителей, а армия.

    Президент Литвы Гитанас Науседа требует «значительно активизировать усилия по укреплению обороны и сдерживания и направить на это больше ресурсов». И в этом, помимо бедности, заключается еще одна причина нежелания многих литовцев и прочих прибалтов заводить детей: собственные власти внушили им, что в любой момент может напасть Россия и тогда начнется война.

    «Основная часть прибалтийских элит своей личной карьерной целью ставят инкорпорирование в глобальную либеральную элиту западного мира. – объясняет газете ВЗГЛЯД Политолог Александр Носович. –  Они учились на курсах Сороса, летали в Нидерланды или в Будапешт, в Центральный Европейский университет, обрастали там полезными связями, усваивали необходимую идеологию, которая нужна для продвижения. Придя на руководящие должности в Вильнюсе, Риге и Таллине, они эти позиции использовали и используют всегда для того, чтобы выбиться, показать себя и в дальнейшем эмигрировать на Запад на какие-то значимые высокие позиции в трансгосударственных структурах. Это может быть Еврокомиссия, Европарламент, а если за океаном, то – Всемирный суд, МВФ». И ради такой карьеры, ради личного успеха можно забыть о том, что твоя страна и твой народ на десятилетия становятся должниками перед Евросоюзом.

    Главное
    В Крыму предупредили о возможном длительном отключении мобильного интернета
    Зеленского решили не приглашать на Аляску
    Лидер блока «Победа» призвал молдаван к гражданскому неповиновению
    СБУ задержала двух священников УПЦ в Одессе за «поддержку России»
    Китай разорвал контакты с президентом Чехии из-за встречи с Далай-ламой
    NYT написала про гибель наемников ВСУ из США, Дании, Колумбии и Тайваня
    Табун лошадей погиб во время грозы в Башкирии

    Конец нефтяной эры признан ошибочным

    Мировые гиганты BP, Chevron, ExxonMobil, Shell и TotalEnergies расписались в ошибке выбранной стратегии. Огромные вложения в возобновляемую энергетику в ущерб традиционной привели к обратному эффекту – не росту прибылей, а их падению. Рано списали нефть со счетов. Но теперь они готовы все исправить. Что случилось? Подробности

    Перейти в раздел

    Западные СМИ: Украина обречена уступить территорию

    «Позиция Киева о недопустимости территориальных уступок принципиальна, но в нынешних условиях нереалистична», – пишет британская Financial Times в преддверии саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Издание отмечает, что «ключевое различие заключается в фактической и юридической уступке территорий». Как западные СМИ оценивают предстоящую встречу лидеров России и США и чего ожидают? Подробности

    Перейти в раздел

    К чему ведет прорыв российских войск к Доброполью

    Стремительные изменения на ряде участков фронта наблюдаются в последние дни в зоне спецоперации. В частности, речь идет о прорыве российских войск к городу Доброполье, что не только усиливает окружение Красноармейска, но и создает новое наступательное направление. Как удалось достичь этого результата и какое значение имеет происходящее для хода всей СВО? Подробности

    Перейти в раздел

    Вашингтонских бомжей изгонят советскими методами

    Помимо борьбы за мир во всем мире, президент США Дональд Трамп решил всерьез взяться за вашингтонских бездомных. Кроме того, решено одним махом побороть преступность в столице США, потому что, по словам помощника Трампа, в Вашингтоне «опаснее находиться, чем в Багдаде». Борьба же с бездомными в исполнении Трампа пока что сильно напоминает методы, которые в свое время использовал СССР. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    • Ведущая армия НАТО – это поляки?

      Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    • Мнение Китая об СВО: конфликт близок к финалу

      На фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве МИД Китая сделал примечательное заявление. Там считают, что конфликт вокруг Украины вступил в решающую стадию и близок к завершению. А почему?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации