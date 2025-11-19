Воровство Миндича становится проблемой Зеленского

Борис Джерелиевский
В Средней Азии идет большая игра с «Соглашениями Авраама»
Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.
Сергей Худиев
Искусственный интеллект – опасный подхалим
Самая опасная черта ИИ – это его чрезвычайное удобство в качестве собеседника. У ИИ, в отличие от живого человека, всегда есть для вас время. Он всегда безупречно приветлив, никогда не устает и не раздражается. Он не выдвигает к вам никаких требований и не критикует.
Иван Иванюшкин
Государство не должно платить за аборты
105 лет назад в России был легализован аборт. Таким образом, советская Россия стала первой в мире страной, законодательно разрешившей искусственное прерывание беременности не только по медицинским показаниям, но просто по желанию женщины.