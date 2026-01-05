Мы переживаем опасный исторический момент стремительной сегментации мира на зоны с разной реальностью. В одной работают исключительно фантомы пропаганды. В другой человек сохраняет право смотреть в окно и видеть простую доступную правду.5 комментариев
Трамп заявил, что не верит в атаку Киева на резиденцию Путина
Американский президент Дональд Трамп сменил первоначальную озабоченность на скептицизм и заявил, что Украина не наносила удар беспилотником по резиденции президента России Владимира Путина, как заявлял Кремль.
На борту самолета Air Force One американский президент Дональд Трамп в воскресенье заявил журналистам о данных официальных лиц США о том, что Украина не атаковала резиденцию президента России Владимира Путина во время атаки беспилотника на прошлой неделе, сообщает Washington Post (WP).
Глава Белого дома заявил, что сотрудники национальной безопасности США установили, непричастность Украины к удару по резиденции российского лидера.
Напомним, Минобороны России расшифровало полетное задание атаковавшего резиденцию президента России БПЛА и установило, что сбитый БПЛА был предназначен именно для атаки на объект в резиденции Владимира Путина в Новгородской области.
