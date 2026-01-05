Президент США заявил, что не верит в атаку Киева на резиденцию Путина

Трамп заявил, что не верит в атаку Киева на резиденцию Путина

Tекст: Катерина Туманова

На борту самолета Air Force One американский президент Дональд Трамп в воскресенье заявил журналистам о данных официальных лиц США о том, что Украина не атаковала резиденцию президента России Владимира Путина во время атаки беспилотника на прошлой неделе, сообщает Washington Post (WP).

Глава Белого дома заявил, что сотрудники национальной безопасности США установили, непричастность Украины к удару по резиденции российского лидера.

Напомним, Минобороны России расшифровало полетное задание атаковавшего резиденцию президента России БПЛА и установило, что сбитый БПЛА был предназначен именно для атаки на объект в резиденции Владимира Путина в Новгородской области.

На ваш взгляд Каким должен быть ответ России Украине на попытку атаки на резиденцию Путина? Удар по правительственным объектам на Украине

Ликвидация главарей украинского режима

Ужесточение переговорной позиции по урегулированию

Другое (указать в комментариях)

Голосовать Результаты

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты объявили о проведении тщательного анализа разведданных, касающихся нападения беспилотников на государственную резиденцию Владимира Путина. ЦРУ попыталось опровергнуть данные об атаке на резиденцию Путина. Очевидец нападения на резиденцию Путина рассказал о громком звуке беспилотника.