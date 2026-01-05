  • Новость часаПрезидент США заявил, что не верит в атаку Киева на резиденцию Путина
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    У Мадуро нашлись защитники в Соединенных Штатах
    Дробницкий назвал вероятные цели новых операций США
    Эксперт оценил влияние ситуации в Венесуэле на нефтяные интересы России
    На Украине начали массово отчислять студентов
    Пушилин перечислил изменения на фронте в ДНР
    Трамп объяснил, зачем США контроль над Гренландией
    Медведев допустил повторение «венесуэльской операции» на Украине
    The Guardian назвала следующие цели Трампа после Венесуэлы
    NYT узнала о предложенном США убежище для Мадуро
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Мариупольский драмтеатр как признак нормальности

    Мы переживаем опасный исторический момент стремительной сегментации мира на зоны с разной реальностью. В одной работают исключительно фантомы пропаганды. В другой человек сохраняет право смотреть в окно и видеть простую доступную правду.

    5 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Сравнивать СВО и Венесуэлу – это как сравнивать теплое с холодным

    Да, сейчас будут сравнивать нашу СВО и операцию США в Венесуэле. Но это сравнивать теплое и холодное. К моменту начала СВО украинская армия воевала восемь лет, а за ней стояла Европа.

    56 комментариев
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Похищение Мадуро открыло дверь в новое Средневековье

    Выкрадывание американцами Мадуро показывает, что в глазах США главы государств фактически лишаются статуса неприкосновенных. Да, Каддафи тоже уничтожили, а Кастро сколько раз пытались, но все-таки так открыто и лихо – это, пожалуй, впервые.

    27 комментариев
    5 января 2026, 05:12 • Новости дня

    Президент США заявил, что не верит в атаку Киева на резиденцию Путина

    Трамп заявил, что не верит в атаку Киева на резиденцию Путина

    Президент США заявил, что не верит в атаку Киева на резиденцию Путина
    @ Molly Riley/US White House via Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп сменил первоначальную озабоченность на скептицизм и заявил, что Украина не наносила удар беспилотником по резиденции президента России Владимира Путина, как заявлял Кремль.

    На борту самолета Air Force One американский президент Дональд Трамп в воскресенье заявил журналистам о данных официальных лиц США о том, что Украина не атаковала резиденцию президента России Владимира Путина во время атаки беспилотника на прошлой неделе, сообщает Washington Post (WP).

    Глава Белого дома заявил, что сотрудники национальной безопасности США установили, непричастность Украины к удару по резиденции российского лидера.

    Напомним, Минобороны России расшифровало полетное задание атаковавшего резиденцию президента России БПЛА и установило, что сбитый БПЛА был предназначен именно для атаки на объект в резиденции Владимира Путина в Новгородской области.

    На ваш взгляд
    Каким должен быть ответ России Украине на попытку атаки на резиденцию Путина?




    Результаты
    58 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты объявили о проведении тщательного анализа разведданных, касающихся нападения беспилотников на государственную резиденцию Владимира Путина. ЦРУ попыталось опровергнуть данные об атаке на резиденцию Путина. Очевидец нападения на резиденцию Путина рассказал о громком звуке беспилотника.

    4 января 2026, 07:35 • Новости дня
    В Германии атаку США на Венесуэлу сочли сигналом Украине

    Berliner Zeitung назвала атаку США на Венесуэлу сигналом Украине

    В Германии атаку США на Венесуэлу сочли сигналом Украине
    @ Stringer/dpa/Reuters

    Tекст: Катерина Туманова

    Разочарование на Украине нарастает не только из-за ситуации на фронте, но и из-за Венесуэлы, пишет немецкая Berliner Zeitung. Издание отмечает, что, хотя для Запада ослабление этого союзника России может выглядеть как успех, на Украине эту ситуацию воспринимают иначе.

    «Хотя реальные попытки Трампа установить мир между Украиной и Россией в конечном итоге обернулись бы скорее капитуляцией для первой, президент США – со своими непредсказуемыми изменениями курса – все еще представляет собой один из немногих проблесков надежды для местного населения», – пишет Berliner Zeitung (BZ).

    Однако США заподозрили в том, что, извлекая уроки из своих действий против Венесуэлы, Вашингтон потерял всякий интерес к прекращению войны на Украине.

    «Сегодняшний день послал нам более серьезный сигнал, чем любые неудачи в мирных переговорах последних дней и недель, а также проблемы на фронте», – цитирует газета солдата из Харькова.

    Еще со времен переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске на Украине подозревали, что политические лидеры договорились о чем-то явно невыгодном для Киева, что добавило долю разочарований украинской стороне.

    «В то время широко распространялись слухи о том, что между двумя лидерами обсуждалась сделка, предоставляющая США более или менее полную свободу действий в Венесуэле, а взамен – России на Украине», – резюмировала BZ.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о задержании Мадуро и его супруги. Генпрокурор США Памела Бонди пояснила, что Мадуро и его жена предстанут перед судом по обвинению в «наркотерроризме».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вице-президент Венесуэлы Делси Родригес на заседании Совета национальной обороны назвала Николаса Мадуро единственным законным президентом и заявила о готовности народа защищать ресурсы страны.  Глава Белого дома также заявил, что США будут влиять на развитие нефтяного сектора Венесуэлы.

    Комментарии (26)
    4 января 2026, 11:49 • Новости дня
    На Украине начали массово отчислять студентов за пропуски
    На Украине начали массово отчислять студентов за пропуски
    @ Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    В учебных заведениях на Украине стали массово отчислять студентов, пропустивших даже одно или два занятия, сообщает украинское издание «НВ».

    На Украине стартовали массовые отчисления студентов из-за пропусков занятий, даже если речь идет об одном или двух случаях. Секретарь образовательного комитета Верховной рады Наталья Пипа заявила: «Есть массовое отчисление студентов за пропуски, даже если это один или два случая».

    По словам Пипы, сейчас в учебных заведениях проходят серьезные проверки зачисленных студентов. Это связано с резким увеличением числа мужчин призывного возраста среди поступающих в вузы.

    Учеба в вузе традиционно дает право на отсрочку от мобилизации, поэтому вузы и колледжи усилили контроль за посещаемостью и массово проверяют студентов.

    Экс-премьер Польши Лешек Миллер заявил, что Владимир Зеленский разрешил выезд тысяч молодых граждан с Украины для формирования в Польше нового центра украинского влияния.

    Депутат Верховной рады Сергей Евтушок ранее подчеркивал, что из-за отмены ограничений многие украинцы в возрасте от 18 до 22 лет больше не собираются возвращаться домой.

    Комментарии (9)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    4 января 2026, 14:53 • Новости дня
    Посол Дании ответил на публикацию карты Гренландии в цветах флага США

    Посол Дании призвал уважать целостность страны после публикации карты Гренландии

    Посол Дании ответил на публикацию карты Гренландии в цветах флага США
    @ Anne-Sophie Wittwer/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Посол Дании в США Йеспер Меллер Серенсен призвал уважать территориальную целостность страны после публикации жены замглавы аппарата Белого дома Кэти Миллер карты Гренландии, окрашенной в цвета флага США.

    Посол Дании в США Йеспер Меллер Серенсен призвал уважать территориальную целостность страны после появления в соцсети карты Гренландии, окрашенной в цвета флага США, передает ТАСС.

    Серенсен отметил, что Дания и США являются близкими союзниками, и их сотрудничество должно продолжаться. Он подчеркнул, что безопасность США тесно связана с безопасностью Гренландии и Дании, при этом Гренландия уже входит в состав НАТО.

    Ранее 22 декабря МИД Дании вызвал посла США Кена Хоуэри после решения Дональда Трампа о назначении спецпосланника по Гренландии. Дональд Трамп в соцсети Truth Social сообщил, что назначил Джеффа Лэндри спецпосланником США по Гренландии, заявив, что Лэндри осознает важность Гренландии для национальной безопасности и будет защищать интересы США.

    Ранее супруга заместителя главы аппарата Белого дома по вопросам политики Стивена Миллера Кэти Миллер опубликовала карту Гренландии, окрашенную в цвета флага Соединенных Штатов.

    Американские военные провели операцию «Абсолютная решимость» и нанесли удары по Каракасу в ночь на третье января.

    Спецназ США захватил президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу, которых впоследствии доставили в Соединенные Штаты, где пара предстанет перед судом в Нью-Йорке.

    СМИ писали, что следующими целями Соединенных Штатов после удара по Венесуэле могут стать Дания и Иран.

    Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен выразил уверенность, что остров способен обрести независимость от Дании, но для этого требуется серьезная подготовка.

    Комментарии (10)
    4 января 2026, 19:03 • Новости дня
    Медведев указал на возможность повторения «венесуэльской операции» на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон может повторить на Украине сценарий, опробованный в Венесуэле, отметив, что срок полномочий Владимира Зеленского уже истек, устранение его от власти является вопросом времени, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Вашингтон может повторить на Украине операцию, аналогичную той, что была проведена в Венесуэле против Николаса Мадуро, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

    По словам Медведева, в случае с Киевом у США даже больше оснований для подобных действий, чем в ситуации с Каракасом.

    «Янки, уже создавшие подобный «прецедент» с Мадуро, могут повторить его и с бандеровскими ублюдками. Всяко оснований гораздо больше», – заявил он, комментируя возможный сценарий отстранения Владимира Зеленского.

    Медведев также подчеркнул, что устранение Зеленского от власти – вопрос самого ближайшего будущего. Он напомнил, что срок его полномочий уже давно истек, и отметил, что это признано, в том числе, европейскими странами. По его словам, киевскому руководству «точно не стоит расслабляться», а легитимного президента и правительства на Украине сейчас нет.

    Кроме того, Медведев выразил мнение, что ООН не может реально влиять на такие кризисы, как события в Венесуэле. Он отметил, что с момента создания этой структуры ее резолюции не заставляли стороны отказаться от насилия или прекратить международный терроризм. По словам политика, миру необходимы реальные механизмы международного права, способные обеспечить безопасность и достойную жизнь для миллиардов людей на планете.

    Ранее Дмитрий Медведев назвал реакцию Европы на ситуацию в Венесуэле примером двойных стандартов.

    Германии сочли атаку США на Венесуэлу сигналом для Украины.

    МИД России осудил вооруженную агрессию США против Венесуэлы.

    Комментарии (24)
    4 января 2026, 20:38 • Новости дня
    Пушилин сообщил о начале боев за Белицкое на добропольском направлении

    Пушилин сообщил о начале боев за Белицкое на добропольском направлении ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    В Донецкой Народной Республике начались бои за Белицкое, а вооруженные силы России зафиксировали продвижение на нескольких направлениях, включая Гришино и железнодорожную станцию, заявил глава региона Денис Пушилин.

    Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале о начале боев за Белицкое на добропольском направлении.

    Пушилин также заявил, что российские подразделения продвигаются в районе Гришина на красноармейском направлении. По его словам, здесь отмечается успех российских войск и закрепление на новых позициях.

    Кроме того, глава региона сообщил, что на фоне успехов российской армии вооруженные силы Украины стягивают резервы к славянской электростанции в ДНР. Он уточнил, что бои продолжаются на участках в Законном, Озерном и Резниковке, где противник пытается усилить оборону.

    На константиновском направлении российские войска продвигаются в районе железнодорожной станции, а также делают успехи у населенного пункта Майское и на северной стороне Клебан-Быкского водохранилища.

    Ранее подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Бондарное в Донецкой народной республике.

    Российские войска ранее освободили Диброву в ДНР.

    В Константиновке Донецкой народной республики продолжаются ожесточенные городские бои, подразделения российских войск наступают сразу с нескольких направлений.

    Комментарии (2)
    4 января 2026, 21:35 • Новости дня
    Трамп заявил, что США нужен контроль над Гренландией

    Трамп заявил о необходимости контроля США над Гренландией

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп после операции в Венесуэле заявил, что Соединенные Штаты должны контролировать Гренландию для обеспечения национальной безопасности.

    Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости контроля Соединенными Штатами над Гренландией в целях обороны, передает ТАСС.

    В интервью журналу The Atlantic Трамп заявил, что США нужна Гренландия для обороны.

    По словам Трампа, остров, который является автономной территорией Дании, окружен российскими и китайскими судами. Он отметил стратегическую важность Гренландии для национальной безопасности США.

    Ранее супруга заместителя главы аппарата Белого дома по вопросам политики Стивена Миллера Кэти Миллер опубликовала карту Гренландии, окрашенную в цвета флага Соединенных Штатов.

    Датские власти призвали уважать территориальную целостность страны после этой публикации.

    СМИ сообщили, что Дания и Иран могут стать следующими целями Соединенных Штатов после удара по Венесуэле.

    Политолог Дмитрий Дробницкий оценил вероятность операций США против Гренландии и Панамы.

    Комментарии (7)
    4 января 2026, 14:44 • Новости дня
    Прокуратура на Украине квалифицировала взрыв внедорожника в Киеве как теракт

    Tекст: Ольга Иванова

    В одном из дворов на улице Героев Днепра в Киеве при взрыве внедорожника осколочные ранения получил военнослужащий, прокуратура рассматривает произошедшее как теракт.

    Взрыв внедорожника, произошедший в одном из дворов Киева, был квалифицирован как теракт, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные городской прокуратуры. Инцидент случился во время открытия багажника автомобиля на улице Героев Днепра в Оболонском районе.

    В результате взрыва осколочные ранения получил украинский военнослужащий. Женщина, находившаяся рядом с автомобилем, не пострадала. Подробности происшествия и возможные причины взрыва пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве произошел взрыв автомобиля.

    Комментарии (2)
    4 января 2026, 15:35 • Новости дня
    Россия потребовала решить вопросы биодеятельности США на Украине

    МИД России потребовал решить вопросы биодеятельности США на Украине

    Россия потребовала решить вопросы биодеятельности США на Украине
    @ Jan Woitas/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия потребовала от США и Украины урегулировать вопросы, связанные с военно-биологической деятельностью американских структур на территории Украины, заявил директор департамента МИД по нераспространению и контролю над вооружениями Олег Постников.

    Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД Олег Постников подчеркнул, что Москва до сих пор не получила необходимой реакции, хотя проблема остается актуальной и требует решения, передает РИА «Новости».

    По словам Постникова, Россия продолжает настойчиво добиваться от американской и украинской сторон урегулирования сложившейся неблаговидной ситуации в целях снятия серьезного раздражителя, подрывающего режим КБТО и глобальную биобезопасность. По его словам, российская сторона продолжает поднимать этот вопрос на различных площадках.

    В октябре постоянный представитель России при ОЗХО Владимир Тарабрин заявил, что специалисты фиксируют наличие разветвленной сети лабораторий для массового производства токсичных химикатов по всей Украине. Официальный представитель МИД Мария Захарова добавила, что американское экспертное сообщество проявляет интерес к теме.

    Ранее российское Министерство обороны обнародовало новые данные о проведении испытаний фармацевтических препаратов на украинском населении и участии USAID в этих программах.

    Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что военно-биологическая активность западных стран за пределами их территории вызывает серьезную обеспокоенность в связи с возможными рисками для России.

    Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук сообщал, что Запад в нарушение любых норм морали и права проводит в психиатрических больницах на Украине и в Грузии опаснейшие опыты по созданию нового биологического и химоружия.

    Комментарии (3)
    4 января 2026, 16:34 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении десяти БПЛА на подлете к Москве
    Собянин сообщил об уничтожении десяти БПЛА на подлете к Москве
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В результате работы сил ПВО были уничтожены семь беспилотников, летевших в сторону российской столицы, всего сбили десять дронов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Семь беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к Москве, были уничтожены силами противовоздушной обороны, сообщил Собянин в Max. Общее число сбитых дронов достигло десяти штук.

    По словам Собянина, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

    Ранее силы ПВО сбили два БПЛА на подлете к Москве.

    Силы ПВО также уничтожили летевший на Москву беспилотник.

    В аэропорту Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов.

    Комментарии (0)
    4 января 2026, 10:48 • Новости дня
    Сенатор Клишас: США отказали Западному полушарию в праве на суверенитет

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе обсуждения с представителями СМИ президент Дональд Трамп фактически выразил позицию США о непризнании полного суверенитета государств Западного полушария, считает сенатор Андрей Клишас.

    Сенатор Андрей Клишас заявил, что США фактически отказали странам Западного полушария в праве на суверенитет, об этом он написал в Telegram-канале. По его словам, это стало ясно после общения Дональда Трампа с журналистами.

    Клишас отметил, что Трамп в ходе разговора с представителями СМИ «мимоходом отказал в праве на суверенитет всем странам Западного полушария». Сенатор подчеркнул, что европейским государствам следует быть готовыми к подобному отношению со стороны США.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о задержании Мадуро и его супруги. Генпрокурор США Памела Бонди пояснила, что Мадуро и его жена предстанут перед судом по обвинению в «наркотерроризме».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп объявил о намерении Вашингтона обеспечить безусловное лидерство США в Западном полушарии в рамках обновленной стратегии национальной безопасности.

    Комментарии (7)
    4 января 2026, 06:55 • Новости дня
    «Северяне» рассказали об ожидании мясных «штурмов» у Варачино и Алексеевки

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» уверенно продвигаются вглубь Сумской области при поддержке авиации ВКС России, артиллерии и «Солнцепеков», при этом противник оказывает ожесточенное сопротивление, используя необстрелянные резервы и «мясные штурмы».

    «В подчинение командованию 71 оебр ДШВ ВСУ передан батальон 1 отмбр в качестве штурмовиков. Переданный личный состав вероятно будет задействован в «мясных штурмах» Варачино и Алексеевки», – рассказали бойцы в неофициальном Telegram-канале группы «Северный ветер».

    Они добавили, что в район села Грабовского Краснопольского района украинское командование перебрасывает личный состав батальонов обеспечения учебных центров ВСУ. В основном там «ограниченно-годные мобилизованные без боевого опыта».

    Но это не мешает «Северянам» в Сумском районе продвинуться на восьми участках, в районе Грабовского – на трех и отметить за сутки общее продвижение до 700 м.

    На Теткинском и Глушковском участках фронта артиллерия «Севера» громила выявленные позиции ВСУ в районе Рыжевки.

    В Харьковской области суровые бои идут по всем направлениям. ВСУ проводят перегруппировку и укрепляют оборонительные рубежи. С помощью БПЛА «Герань» были поражены цеха по производству ударных дронов самолетного типа на территории завода «Хартрон-Аркос» в Харькове.

    В районе Старицы за сутки «Северяне» продвинулись на четырех участках на 400 м. В лесу возле Лимана штурмовики ушли на 500 м вглубь и захватили три опорных пункта ВСУ, а в Волчанских Хуторах продвинулись в восточном направлении на 250 м и закрепились.

    Российские бойцы сообщили, что кроме дезертирства среди мобилизованных военнослужащих в 3 отмбр отмечены факты самовольного оставления части младшим офицерским составом.

    «Для поиска и уничтожения дезертиров на направлении работают расчеты от 414 обрБпС «Птахи Мадяра», – рассказали они.

    В сводке группы войск отмечено, что за сутки потери противника составили свыше 110 человек (из них более 65 в Сумской области и свыше 45 в Харьковской).

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что в Сумской и Харьковской областях полоса безопасности активно растет. «Северяне» уничтожили казармы операторов дронов ВСУ в Черниговской области. До этого в Черниговской области Украины расчеты ударных БПЛА «Герань-2» группировки войск «Север» уничтожили пункт дислокации сотрудников ТЦК.

    Комментарии (0)
    4 января 2026, 21:11 • Новости дня
    Трамп пригрозил вице-президенту Венесуэлы более высокой ценой, чем Мадуро

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что вице-президенту Венесуэлы Делси Родригес, возможно, придется заплатить более высокую цену, чем президенту Николасу Мадуро, если она не примет «правильные» решения.

    Президент США Дональд Трамп пригрозил вице-президенту Венесуэлы Делси Родригес более серьезными последствиями, чем Николасу Мадуро, если она не примет решения, которые соответствуют интересам Вашингтона, передает РИА «Новости».

    В интервью журналу Atlantic Трамп заявил: «Если она не поступит правильно, ей придется заплатить очень высокую цену, возможно, даже выше, чем Мадуро».

    По словам Трампа, США не собираются вводить войска на территорию Венесуэлы, если Родригес будет сотрудничать с американской стороной. Он выразил уверенность, что Родригес готова к переговорам и взаимодействию с Соединенными Штатами.

    Дональд Трамп прокомментировал обвинения в адрес своей администрации в насильственном навязывании Венесуэле американской модели управления. По его словам, «восстановление и смена режима» в Боливарианской Республике «лучше того, что там наблюдается сейчас». Кроме того, Трамп отметил: «Хуже быть уже не может».

    В интервью изданию он также отверг сообщения, что решение о попытке смещения Николаса Мадуро связано исключительно с географическим положением страны или с политикой в рамках доктрины Монро. «Речь идет не о полушарии, а о стране. Речь идет об отдельных странах», – подчеркнул президент США.

    На фоне заявления Трампа в МИД Китая призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу. В ведомстве подчеркнули, что действия США противоречат международному праву, принципам Устава ООН и подрывают основы международных отношений.

    Ранее Верховный суд Венесуэлы постановил возложить временное исполнение обязанностей главы государства на Делси Родригес после известия о похищении Николаса Мадуро.

    Ранее вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что единственным президентом страны остается Николас Мадуро.

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро отказался покинуть страну после предложения США о переезде в Турцию в декабре прошлого года.

    Президент США Дональд Трамп заявил о задержании Мадуро и его супруги.

    Генпрокурор США Памела Бонди пояснила, что Мадуро и его жена предстанут перед судом по обвинению в «наркотерроризме».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что план хозяина Белого дома по управлению Венесуэлой называют «безумным» и «катастрофическим».

    Комментарии (0)
    4 января 2026, 12:12 • Новости дня
    В Киеве взорвался автомобиль

    Tекст: Валерия Городецкая

    В украинской столице в воскресенье произошел взрыв автомобиля, сообщила Нацполиция.

    «В Оболонском районе Киева взорвался автомобиль», – сообщило ведомство, передает ТАСС.

    По предварительной информации, в результате происшествия есть пострадавшие, однако их точное число и состояние не уточняются. На место происшествия направлены полицейские, кинологи, взрывотехники и спасатели.

    В августе неизвестные в Киеве устроили поджог сразу нескольких автомобилей, которые могли принадлежать военнослужащим.

    Комментарии (0)
    4 января 2026, 14:34 • Новости дня
    Супруга замглавы Белого дома опубликовала карту Гренландии в цветах США
    Супруга замглавы Белого дома опубликовала карту Гренландии в цветах США
    @ @KatieMiller

    Tекст: Вера Басилая

    Супруга заместителя главы аппарата Белого дома по вопросам политики Стивена Миллера Кэти Миллер опубликовала карту Гренландии, окрашенную в цвета флага Соединенных Штатов.

    Супруга заместителя главы аппарата Белого дома по вопросам политики Стивена Миллера Кэти опубликовала в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) карту Гренландии, полностью окрашенную в цвета американского флага, передает Lenta.ru. В подписи к публикации она добавила короткое слово: «Скоро».

    Ранее спецпосланник США в Гренландии и губернатор штата Луизиана Джефф Лэндри, назначенный Дональдом Трампом, публично заявил, что Вашингтон не собирается «завоевывать» остров, несмотря на появившиеся слухи. Однако до этого Лэндри отмечал, что намерен способствовать присоединению Гренландии к Соединенным Штатам.

    СМИ сообщили, что Дания и Иран могут стать следующими целями Соединенных Штатов после удара по Венесуэле.

    Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что остров способен обрести независимость от Дании, но для этого потребуется серьезная подготовка.

    Американские военные провели операцию «Абсолютная решимость» и нанесли удары по Каракасу в ночь на третье января.

    В результате спецназ США захватил президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу, которых доставили в США для последующего суда в Нью-Йорке.

    Комментарии (0)
    4 января 2026, 17:43 • Новости дня
    WP: США могут назначить спецпосланника по Венесуэле

    WP: Администрация Трампа может назначить спецпосланника по Венесуэле

    Tекст: Вера Басилая

    В Венесуэле введено чрезвычайное положение после того, как американский спецназ захватил Николаса Мадуро и его супругу, а в Вашингтоне обсуждается назначение спецпосланника для координации дальнейших действий, сообщила газета The Washington Post (WP).

    По данным The Washington Post (WP), администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность назначения спецпосланника по Венесуэле для поддержки госсекретаря Марко Рубио в управлении ситуацией после недавних событий, передает ТАСС.

    Источники издания отмечают, что назначение обсуждается на фоне похищения Николаса Мадуро и его супруги американским спецназом, после чего они были вывезены в США.

    По данным The Washington Post, операция по захвату Мадуро стала значимым успехом для Марко Рубио внутри администрации США. При этом вице-президент Джей Ди Вэнс долгое время был против вмешательства в смену неугодных Вашингтону политических режимов, однако в этот раз его позиция не была учтена.

    Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто сообщил, что США нанесли удары по гражданским и военным объектам в Каракасе, а действия Вашингтона назвал военной агрессией. В стране введено чрезвычайное положение, ситуация остается напряженной.

    В ночь на 3 января американские военные провели операцию под названием «Абсолютная решимость» и нанесли удары по Каракасу.

    В результате спецназ США захватил президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу, которых впоследствии доставили в США.

    Ожидается, что пара предстанет перед судом в Нью-Йорке.

    Bloomberg сообщало, что после захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро Вашингтон рассматривает кандидатуру госсекретаря США Марко Рубио на ключевую управленческую позицию.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска могут быть размещены в Венесуэле.

    Он также сообщил, что США планируют управлять Венесуэлой на время переходного периода.

    Вашингтон желает принимать ключевые политические решения по Венесуэле и влиять на развитие ее нефтяного сектора.

    Комментарии (0)
    Главное
    В Тбилиси заявили о «венесуэльском уроке» в плане отношений с Москвой
    Посол Дании ответил на публикацию карты Гренландии в цветах флага США
    В Германии атаку США на Венесуэлу сочли сигналом Украине
    МИД Франции: Париж готовится к установлению в мире «права сильнейшего»
    Терапевт рассказал о последствиях выпитого натощак кофе
    В Татарстане ввели план «Буран»
    Умерла актриса из «Слова пацана»

    Российской экономике удались десять рекордных достижений

    2025 год был непростым для российской экономики. Запад вводил новые санкции, цены на нефть упали еще сильнее, вырос и дефицит бюджета, а заемные деньги остаются по-прежнему дорогими. Однако устойчивости экономики страны это никак не помешало. Какие главные успехи достигнуты в экономике и благодаря каким обстоятельствам? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад молчаливо поддержал теракт Киева в Хорлах

    Новогодняя атака ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области унесла уже 27 жизней. На фоне этого Москва призывает ООН к немедленному осуждению террористических действий противника. Эксперты отмечают – Киев, не способный продемонстрировать хотя бы какие-то успехи на фронте, из раза в раз прибегает к терроризму, а Европа безмолвно его поддерживает. Подробности

    Перейти в раздел

    Штурмовики стали воплощением героизма на поле боя

    Наиболее впечатляющие примеры героизма, в том числе массового, в зоне СВО в 2025 году показали бойцы, сражающиеся на самом переднем крае – штурмовики. А самой значимой войсковой операцией в этом смысле стало освобождение Курской области. Но и в других районах и при других обстоятельствах российские бойцы доказывали свое мужество. Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп превращает Венесуэлу в Гаити

    США атаковали Венесуэлу и захватили президента страны Николаса Мадуро. Вашингтон уже предъявил ему обвинения, по которым в случае признания вины грозит до четырех пожизненных сроков. Пока глава Белого дома Дональд Трамп заявляет о триумфальной победе, мировая общественность осуждает действия Вашингтона. Что стоит за операцией и каковы будут ее последствия? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • ЕГЭ 2026: расписание, изменения, обязательные предметы

      Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и в 2026 году останется ключевым инструментом измерения итоговых знаний школьников, в том числе для поступления в вузы. Расскажем об особенностях проведения ЕГЭ в 2026-м и о том, в какие дни пройдут экзамены по тем или иным предметам.

    • Как правильно снять и передать показания счетчиков ЖКХ в 2026 году

      Каждый собственник квартиры в многоквартирном доме должен ежемесячно платить коммунальные услуги, а для этого передавать показания соответствующих приборов учета. Как, кому и каким способом требуется это делать и что будет, если не выполнять данную процедуру?

    • Накопительная пенсия 2026: что такое, как получить и кому положена

      Пенсионные накопления россиян разделяются на несколько частей. Одна из них – накопительная пенсия. Расскажем, что это такое, чем отличается от других вариантов пенсии, кому она положена и как ее получить.

    Перейти в раздел

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации