  • Новость часаИспания опровергла заявление Белого дома о военном сотрудничестве с США
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Путин поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки
    Военные США рассказали про уязвимость американских ПВО перед иранскими Shahed
    Предотвращена попытка вывоза боеприпасов из России на миллиард рублей
    Путин назвал террористической атакой нападение на российский газовоз
    Путин освободил из плена и передал Будапешту двух мобилизованных на Украине венгров
    Ульянов заявил о взрывах рядом с линией защиты АЭС «Бушер» в Иране
    The New York Times: Иран заявил о готовности завершить конфликт
    Белый дом: Испания согласилась помочь США в операции против Ирана
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему у США нет никакого плана по Ирану

    Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.

    15 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Показное благочестие компрометирует традицию

    Ислам делают орудием раскола, но он же становится и жертвой. Нам пытаются внушить, что агрессивный прозелитизм – это специфическая черта, присущая именно исламу. Но ведь это не так.

    7 комментариев
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Война с Ираном вызвана внутренним напряжением у Трампа

    Электорат Трампа, ожидавший падения «вавилонских башен» Вашингтона, видит лишь смену декораций при тех же правилах игры. Это разочарование становится топливом для оппозиции перед грядущими выборами.

    7 комментариев
    4 марта 2026, 22:30 • В мире

    Почему Вашингтон начал стесняться убийства Хаменеи

    Почему Вашингтон начал стесняться убийства Хаменеи
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Геворг Мирзаян

    Судя по последней риторике американских политиков и утечкам в западных СМИ, Соединенные Штаты перестали выпячивать свою роль в убийстве верховного лидера Ирана. Более того, в Вашингтоне прямо отрекаются от желания уничтожить иранское руководство и перекладывают ответственность на Израиль. Почему такое произошло?

    Cразу после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи США открыто хвастались своим соучастием в этом преступном деянии. Дональд Трамп заявлял, что «я достал его первым» (намекая на якобы состоявшиеся иранские покушения на жизнь президента США).

    Открыто говорил о подробном и заблаговременном планировании совместной американо-израильской операции по устранению иранского руководства: «Мы всегда рассчитывали на четыре недели для всей операции. Мы также рассчитывали, что на уничтожение части руководства уйдет от двух до трех недель. Но мы уничтожили его целиком за один день».

    Однако буквально за пару дней все переменилось. Американские СМИ начали выходить с подробностями операции, выводящими на первый план израильское участие. Рассказывалось, что Израиль годами следил за перемещениями иранского верховного лидера – в том числе и через дорожные камеры в Тегеране. Роль американцев же якобы сводилась только к тому, что они получили данные о планируемой на утро 28 февраля встрече иранского руководства в резиденции Хаменеи, после чего передали соответствующую информацию израильтянам. А те уже нанесли удар.

    Израиль, в свою очередь, теперь активно поддерживает эту новую версию. В частности угрожает уничтожить любое новое руководство Ирана.

    А в США через одного из конгрессменов теперь передаются слова госсекретаря США Майка Рубио о том, что «мы не нацеливали огонь на Хаменеи, мы не били прицельно по иранскому руководству». Выглядит так, что американцы внезапно стали чуть ли не стесняться своего соучастия в убийстве иранского лидера.

    Скромность США и отказ от лавров может показаться странной. Особенно после того, как американцы бесстыдно гордились похищением другого лидера – президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

    Однако стоит вспомнить, кем был Хаменеи и каковы будут последствия для его убийц. Трамп, Нетаньяху и западная пропаганда могут сколько угодно позиционировать Али Хаменеи как «всеобщее зло», как чуть ли не главного террориста на Ближнем Востоке. Но если с  Мадуро такой фокус прошел (его назвали главным наркотеррористом Венесуэлы, и после его похищения латиноамериканцам и даже значительной части венесуэльцев было, в общем, все равно), то с шиитами он, очевидно, не пройдет.

    «Для шиитского меньшинства мусульманского мира 86-летний Хаменеи с 1989 года был не просто теократическим правителем Ирана. Он также был одним из самых известных религиозных и политических деятелей»,

    – пишет The Washington Post. Специфика шиитской ветви в исламе такова, что там религиозные лидеры по статусу стоят выше светских властителей. И хоть шиитский религиозный мир децентрализован, хоть принцип «велаят-э-факих» («правление богослова», подразумевающий подчинение всех шиитских богословов одному) в полной мере реализован лишь в Иране, но Али Хаменеи вполне можно было назвать самым авторитетным духовным лидером для большинства шиитов в мире.

    Лидером, который не только достойно жил, но и не менее достойно из этой жизни ушел. В шиитской традиции распространен культ мученичества – страдания в борьбе со злом. И сейчас иранская пропаганда активно распространяет нарратив о том, что Али Хаменеи ушел из жизни как самый настоящий мученик.

    Что он добровольно отказался спускаться в защищенный бункер для того, чтобы мученической гибелью сплотить иранцев (да и всех мусульман) для борьбы со злом.

    А значит, американцам будут мстить. Уже сейчас пакистанцы штурмуют консульство США в Карачи, и местные власти вынуждены расстреливать демонстрантов для того, чтобы их остановить. В будущем эта месть может распространиться и на американских военнослужащих, даже туристов в мусульманских странах. Ведь, в отличие от убийства школьниц, это запомнят надолго, если не навсегда. Поэтому куда лучше переложить ответственность и гнев мусульман на израильтян – тем, в общем-то, все равно, их и без того ненавидят.

    Кроме того, убийство Хаменеи было для американо-израильской коалиции своего рода лотереей. Оно могло либо привести к быстрой смене режима, который посыпался бы после потери цементирующего его человека (а вместе с ним и десятков других лидеров), либо, наоборот, к консолидации.

    И коалиция проиграла эту лотерею. Режим не дрогнул, не рассыпался. Поэтому вместо блицкрига война уже превращается в затяжную, США подтягивают на Ближний Восток все новые военные силы. Судя по радикальным действиям иранцев, в корне отличающимся от их вялой реакции на американо-израильские бомбежки 2025 года (тогда Иран отвечал «ударами по сараям», а сейчас накрыл все американские базы, дипучреждения, начал выносить нефтяную инфраструктуру монархий Залива и закрыл Ормузский пролив), сдаваться исламская республика категорически не намерена.

    Оборонительные действия Ирана уже привели к убыткам в десятки, если не сотни миллиардов долларов, за которые (а точнее, провоцирование которых) кто-то должен будет после войны ответить. При этом самые серьезные последствия иранской радикализации еще впереди.

    Дело в том, что Хаменеи был (в том числе по религиозным причинам) убежденным противником создания Ираном ядерного оружия и даже издал соответствующую фетву. Новые лидеры Исламской республики могут быть гораздо менее щепетильными в этом вопросе. И если Иран не развалится по итогам войны, то после ее окончания иранцы получат куда более суровое и радикальное руководство – это признает даже Трамп. И это новое руководство очень захочет получить в свои руки бомбу. Как гарантию того, что Соединенные Штаты и Израиль снова не нападут.

    В результате получится, что война, ставившая целью не допустить появление у аятолл ядерного оружия, привела ровно к обратному результату. И, соответственно, к экзистенциальной угрозе не только Израилю, но и Соединенным Штатам (бомбы ведь доставляются до цели не только ракетами). А за это тоже кто-то должен будет отвечать, и не только в политическом, но и в юридическом плане.

    Поэтому Вашингтон и хочет, чтобы за все теперь ответил Израиль.

    Главное
    Bloomberg: США выведут из-под санкций немецкую «дочку» «Роснефти»
    Пентагон назвал выгодным для США усиление обороны Украины
    Власти Ирана сообщили о гибели более 500 военных США
    Эксперт: Преемник аятоллы Хаменеи попадет под прицел Израиля и США
    Грузия назвала «историческим шансом» рост ее значимости из-за ближневосточного кризиса
    Внесено предложение о запрете автомобилистам делиться геолокацией патрулей ГАИ
    В России утвердили новый ГОСТ для маникюра

    Чем авиационный коллапс 2026 года отличается от времен ковида

    Война на Ближнем Востоке вскрыла сильную зависимость мировой авиации от нескольких аэропортов во главе с Дубаем. Минута простоя аэропорта стоит Дубаю один миллион долларов. Далее по цепочке сбой по маршрутам расходится по всему миру. Эта ситуация имеет сходство с проблемами авиации в пандемию, однако есть и различия. Потери несет в том числе и Россия. Подробности

    Перейти в раздел

    Роль Китая в иранской войне трактуют чересчур однобоко

    Удар по Ирану – это на самом деле удар по Китаю. Такая версия популярна среди тех, кто пытается объяснить преображение президента США Дональда Трампа, от которого миротворчества ждали, а он большую войну развязал. Значимость китайского фактора действительно огромна. Но по другим причинам. Подробности

    Перейти в раздел

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Перейти в раздел

    Кто несет ответственность за провал в охране верховного лидера Ирана

    Постепенно выясняются подробности того, с помощью каких именно средств разведки США и Израилю удалось нанести обезглавливающий удар, уничтоживший иранское руководство, включая аятоллу Хаменеи. Свою роль сыграла и внедренная агентура, и новейшие технические системы – и само устройство иранского общества. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Усик – новый конкурент Зеленского

      Непобежденный боксер-тяжеловес Александр Усик заявил о своих президентских амбициях. Ранее опросы показали, что его рейтинг выше, чем у Владимира Зеленского.

    • Фактор Китая на войне с Ираном

      По одной из версий, основная причина нападения на Иран лежит в области глобального противостояния между США и Китаем. Что имеется в виду?

    • В чем тактика Ирана в войне с США

      Нападение США и Израиля на Иран вызвало невиданный по масштабам кризис на Ближнем Востоке. Собственно, в этом и заключается тактика Исламской республики, чья задача – просто выжить.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Что подарить на 8 Марта 2026: лучшие идеи подарков жене, маме и начальнице – недорого и оригинально

      Международный женский день – пожалуй, самый трепетный весенний праздник, когда каждая женщина ждет внимания, заботы и маленького чуда. Но чем ближе 8 Марта, тем острее встает извечный вопрос: что подарить, чтобы действительно порадовать, а не пополнить коллекцию «пылесборников» на антресолях? Чтобы подарок запомнился, вызвал искреннюю улыбку и попал в самое сердце, важно учитывать не только бюджет, но и характер, возраст, увлечения женщины, а также степень вашей близости. Публикуем гид по подаркам для жены, мамы и начальницы: от универсальных решений до оригинальных идей 2026 года.

    • Благовещение 2026: дата, смысл праздника, что можно и нельзя делать

      Православные 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы – один из главных церковных праздников, символизирующий приход радостной вести о рождении Спасителя. День несет духовное значение, соединяет традиции православия и народные обычаи, а также открывает весенний сезон. В 2026 году верующие продолжают соблюдать литургии, традиции и приметы, при этом ориентируясь на рекомендации Церкви.

    • Весенний паводок 2026 в России: зоны подтопления, список регионов и защита частного дома

      Весенние паводки 2026 года и летние ливни усиливают риски подтопления частных домов. По прогнозам, весеннее половодье в ряде регионов России будет сложнее, чем в 2025 году. Разлив рек и подъем грунтовых вод могут повредить фундамент, отмостку и отделку. Разбираемся, как проверить участок на зону затопления, оценить риски паводка и заранее защитить дом дренажом и гидроизоляцией.

    Перейти в раздел

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации