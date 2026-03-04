Почему Вашингтон начал стесняться убийства Хаменеи

Tекст: Геворг Мирзаян

Cразу после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи США открыто хвастались своим соучастием в этом преступном деянии. Дональд Трамп заявлял, что «я достал его первым» (намекая на якобы состоявшиеся иранские покушения на жизнь президента США).

Открыто говорил о подробном и заблаговременном планировании совместной американо-израильской операции по устранению иранского руководства: «Мы всегда рассчитывали на четыре недели для всей операции. Мы также рассчитывали, что на уничтожение части руководства уйдет от двух до трех недель. Но мы уничтожили его целиком за один день».

Однако буквально за пару дней все переменилось. Американские СМИ начали выходить с подробностями операции, выводящими на первый план израильское участие. Рассказывалось, что Израиль годами следил за перемещениями иранского верховного лидера – в том числе и через дорожные камеры в Тегеране. Роль американцев же якобы сводилась только к тому, что они получили данные о планируемой на утро 28 февраля встрече иранского руководства в резиденции Хаменеи, после чего передали соответствующую информацию израильтянам. А те уже нанесли удар.

Израиль, в свою очередь, теперь активно поддерживает эту новую версию. В частности угрожает уничтожить любое новое руководство Ирана.

А в США через одного из конгрессменов теперь передаются слова госсекретаря США Майка Рубио о том, что «мы не нацеливали огонь на Хаменеи, мы не били прицельно по иранскому руководству». Выглядит так, что американцы внезапно стали чуть ли не стесняться своего соучастия в убийстве иранского лидера.

Скромность США и отказ от лавров может показаться странной. Особенно после того, как американцы бесстыдно гордились похищением другого лидера – президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Однако стоит вспомнить, кем был Хаменеи и каковы будут последствия для его убийц. Трамп, Нетаньяху и западная пропаганда могут сколько угодно позиционировать Али Хаменеи как «всеобщее зло», как чуть ли не главного террориста на Ближнем Востоке. Но если с Мадуро такой фокус прошел (его назвали главным наркотеррористом Венесуэлы, и после его похищения латиноамериканцам и даже значительной части венесуэльцев было, в общем, все равно), то с шиитами он, очевидно, не пройдет.

«Для шиитского меньшинства мусульманского мира 86-летний Хаменеи с 1989 года был не просто теократическим правителем Ирана. Он также был одним из самых известных религиозных и политических деятелей»,

– пишет The Washington Post. Специфика шиитской ветви в исламе такова, что там религиозные лидеры по статусу стоят выше светских властителей. И хоть шиитский религиозный мир децентрализован, хоть принцип «велаят-э-факих» («правление богослова», подразумевающий подчинение всех шиитских богословов одному) в полной мере реализован лишь в Иране, но Али Хаменеи вполне можно было назвать самым авторитетным духовным лидером для большинства шиитов в мире.

Лидером, который не только достойно жил, но и не менее достойно из этой жизни ушел. В шиитской традиции распространен культ мученичества – страдания в борьбе со злом. И сейчас иранская пропаганда активно распространяет нарратив о том, что Али Хаменеи ушел из жизни как самый настоящий мученик.

Что он добровольно отказался спускаться в защищенный бункер для того, чтобы мученической гибелью сплотить иранцев (да и всех мусульман) для борьбы со злом.

А значит, американцам будут мстить. Уже сейчас пакистанцы штурмуют консульство США в Карачи, и местные власти вынуждены расстреливать демонстрантов для того, чтобы их остановить. В будущем эта месть может распространиться и на американских военнослужащих, даже туристов в мусульманских странах. Ведь, в отличие от убийства школьниц, это запомнят надолго, если не навсегда. Поэтому куда лучше переложить ответственность и гнев мусульман на израильтян – тем, в общем-то, все равно, их и без того ненавидят.

Кроме того, убийство Хаменеи было для американо-израильской коалиции своего рода лотереей. Оно могло либо привести к быстрой смене режима, который посыпался бы после потери цементирующего его человека (а вместе с ним и десятков других лидеров), либо, наоборот, к консолидации.

И коалиция проиграла эту лотерею. Режим не дрогнул, не рассыпался. Поэтому вместо блицкрига война уже превращается в затяжную, США подтягивают на Ближний Восток все новые военные силы. Судя по радикальным действиям иранцев, в корне отличающимся от их вялой реакции на американо-израильские бомбежки 2025 года (тогда Иран отвечал «ударами по сараям», а сейчас накрыл все американские базы, дипучреждения, начал выносить нефтяную инфраструктуру монархий Залива и закрыл Ормузский пролив), сдаваться исламская республика категорически не намерена.

Оборонительные действия Ирана уже привели к убыткам в десятки, если не сотни миллиардов долларов, за которые (а точнее, провоцирование которых) кто-то должен будет после войны ответить. При этом самые серьезные последствия иранской радикализации еще впереди.

Дело в том, что Хаменеи был (в том числе по религиозным причинам) убежденным противником создания Ираном ядерного оружия и даже издал соответствующую фетву. Новые лидеры Исламской республики могут быть гораздо менее щепетильными в этом вопросе. И если Иран не развалится по итогам войны, то после ее окончания иранцы получат куда более суровое и радикальное руководство – это признает даже Трамп. И это новое руководство очень захочет получить в свои руки бомбу. Как гарантию того, что Соединенные Штаты и Израиль снова не нападут.

В результате получится, что война, ставившая целью не допустить появление у аятолл ядерного оружия, привела ровно к обратному результату. И, соответственно, к экзистенциальной угрозе не только Израилю, но и Соединенным Штатам (бомбы ведь доставляются до цели не только ракетами). А за это тоже кто-то должен будет отвечать, и не только в политическом, но и в юридическом плане.

Поэтому Вашингтон и хочет, чтобы за все теперь ответил Израиль.