Трамп: США планировали уничтожить часть руководства Ирана за две-три недели

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, американская сторона исходила из расчета, что для всей операции потребуется четыре недели, однако ключевая часть задачи была выполнена всего за один день, передает РИА «Новости».

«Мы всегда рассчитывали на четыре недели для всей операции. Мы также рассчитывали, что на уничтожение части руководства уйдет от двух до трех недель. Но мы уничтожили его целиком за один день», – заявил Трамп.

Он также отметил, что в условиях продолжающихся массированных ударов по Ирану руководство республики выразило стремление заключить соглашение с Вашингтоном. По его словам, иранская сторона «очень хочет заключить сделку». Президент США добавил, что им следовало сделать это «неделю назад».

Ранее секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани опроверг сообщения о готовности к диалогу с Вашингтоном и отверг возможность переговоров.

Агентство Bloomberg писало, что военная мощь США дала Трампу безграничную власть.

Напомним, Израиль и США нанесли массированные удары по Ирану, что привело к гибели верховного лидера Али Хаменеи и ряда военачальников.