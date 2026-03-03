Дональд Трамп строил свою предвыборную кампанию 2024 года на платформе «президента-миротворца». В итоге в феврале 2026-го он отдал приказ о массированном ударе по Ирану. Что же заставило президента США так кардинально поменять свою внешнюю политику? Именно то, как он проваливал исполнение других своих обещаний.5 комментариев
«Единая Россия» дала старт отбору кандидатов на предстоящие выборы
«Единая Россия» официально начала подготовку к выборам 2026 года, запустив процедуру предварительного голосования, которая определит кандидатов партии на будущие избирательные кампании.
Первое заседание федерального организационного комитета по проведению голосования прошло в Москве на площадке Центрального исполкома партии с участием секретаря генсовета Владимира Якушева, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении ЕР. Предварительное голосование состоится в последнюю неделю мая – с 25 по 31 числа.
«Наш обязательный стандарт внутрипартийной конкуренции и механизм реальной проверки кандидатов делом. Они получают возможность начать прямой диалог с людьми до официального старта кампании. А мы – отобрать тех, кому действительно доверяют граждане. Кто разделяет идеи и ценности нашей партии. Никаких кулуарных договоренностей. Только открытая конкуренция и доверие граждан. Процедура по традиции проводится в электронном формате. Этот механизм доказал свою эффективность – ему доверяют люди. Он удобен и доступен. Это современный подход, ориентированный на человека», – подчеркнул секретарь генсовета.
Владимир Якушев отдельно обратил внимание на участие ветеранов специальной военной операции (СВО) в кампании по выборам в Государственную Думу: «Их включение в политическую жизнь – задача, поставленная президентом. В ее решении партия уже сделала серьезные шаги».
Председатель федерального организационного комитета по проведению предварительного голосования, сенатор и Герой России Александр Карелин, рассказал о ключевых задачах структуры: организация наблюдения за процедурой, контроль агитации, выбор методик ведения кампании для кандидатов. «Каждый из вас не только имеет право, но и моральную обязанность говорить о своем отношении к предварительному голосованию. Все вы опытные, авторитетные люди. Чем больше людей, опираясь на ваши оценочные суждения, обратят внимание на предварительное голосование, тем выше шансы выбрать самых достойных кандидатов», – отметил он.
Федеральный организационный комитет сформирован с участием участников СВО, Героев России, представителей науки, экспертов по цифровизации и искусственному интеллекту, а также волонтеров. Широкое представительство обеспечивает прозрачность и объективность процедуры. Среди членов комитета есть и те, кто прошел предварительное голосование в прошлые годы и стал депутатами.
Депутат Ростовской-на-Дону городской Думы, Герой России Андрей Манухин, участвовавший в контртеррористических операциях на Северном Кавказе, боевых действиях в Сирии и выполнявший задачи в зоне СВО на Запорожском направлении летом 2023 года, рассказал о поддержке партии. «Поддерживаю президента Российской Федерации, который сказал, что ребятам, которые находятся в зоне специальной военной операции и выполняют успешно свои задачи, нужно помогать по возвращению в мирную жизнь, и помогать реализовываться в сфере политики. Поэтому мы будем помогать всем участникам Специальной военной операции достигать цели уже в мирной жизни здесь», – подчеркнул Манухин.
Президент Ассоциации специалистов по связям с общественностью РАСО Евгений Минченко отметил, что конкурентность предварительного голосования продолжает развиваться, а «Единая Россия» сохраняет первенство в проведении открытого отбора кандидатов в России. «В России, Единая Россия была первой партией, которая начала их (механизмы предварительного отбора кандидатов – прим. ВЗГЛЯД) использовать. Самое интересное, что те политические силы, которые раньше критиковали единороссов за то, что те используют эту технологию. Сегодня сами к ней прибегают. Это уже делает в этом сезоне и КПРФ, и Либеральная демократическая партия. То есть посмотрели, поругали, увидели, что работает, взяли на вооружение», – подчеркнул эксперт.
В 2026 году в стране состоится масштабная избирательная кампания. В единый день голосования, 20 сентября, пройдут выборы депутатов Госдумы девятого созыва, глав ряда регионов, депутатов законодательных органов в 39 субъектах и городских дум административных центров в 10 регионах. Впервые свои голоса отдадут жители воссоединённых регионов – Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
«Единая Россия» остаtтся единственной партией, которая регулярно проводит предварительный отбор кандидатов на всех уровнях с открытым всенародным голосованием, предоставляя гражданам право формировать список кандидатов самостоятельно. С 2009 года участие в процедуре стало обязательным для всех кандидатов от партии.
Предварительное голосование традиционно проходит по наиболее открытой модели, доступной для всех зарегистрированных избирателей на территории регионов. Процедура организована в электронном формате с верификацией через портал «Госуслуги» и с использованием технологии блокчейн. Для участников и ветеранов СВО предусмотрена преференция – дополнительные 25% к результатам на электронном голосовании.
В этом году процедура пройдет в восьмой раз.