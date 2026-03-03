  • Новость часаМИД рекомендовал россиянам не ездить в страны Персидского залива
    Война на Ближнем Востоке сломила ПВО Украины
    Захарова упомянула Христа и демократию, комментируя позицию МИД ФРГ по Ирану
    Продажи новых авто в России показали худший за десять лет результат
    Сбитого пилота F-15 ВВС США в Кувейте местные жители едва не забили трубой
    МИД Эстонии вручил ноту российскому дипломату из-за ледокола в Финском заливе
    Лавров поблагодарил Оман за помощь в возвращении россиян из ОАЭ
    Лихачев сообщил о приостановке строительства новых блоков АЭС «Бушер»
    Суд ЕС зарегистрировал иск Центробанка России по активам
    Трамп заявил о полном разрыве торговли с Испанией
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Война с Ираном вызвана провалами Трампа

    Дональд Трамп строил свою предвыборную кампанию 2024 года на платформе «президента-миротворца». В итоге в феврале 2026-го он отдал приказ о массированном ударе по Ирану. Что же заставило президента США так кардинально поменять свою внешнюю политику? Именно то, как он проваливал исполнение других своих обещаний.

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему Европа ополчилась на православие

    Безобразия в молдавском селе, где полиция не допускает верующих на богослужения, потому что власти отбирают храм, – только один из эпизодов широкой кампании европейских властей по давлению на Церковь.

    6 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Какое наследство оставит Эрдоган, если уйдет

    Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.

    2 комментария
    3 марта 2026, 22:22

    «Единая Россия» дала старт отбору кандидатов на предстоящие выборы

    Tекст: Вера Басилая

    «Единая Россия» официально начала подготовку к выборам 2026 года, запустив процедуру предварительного голосования, которая определит кандидатов партии на будущие избирательные кампании.

    Первое заседание федерального организационного комитета по проведению голосования прошло в Москве на площадке Центрального исполкома партии с участием секретаря генсовета Владимира Якушева, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении ЕР. Предварительное голосование состоится в последнюю неделю мая – с 25 по 31 числа.

    «Наш обязательный стандарт внутрипартийной конкуренции и механизм реальной проверки кандидатов делом. Они получают возможность начать прямой диалог с людьми до официального старта кампании. А мы – отобрать тех, кому действительно доверяют граждане. Кто разделяет идеи и ценности нашей партии. Никаких кулуарных договоренностей. Только открытая конкуренция и доверие граждан. Процедура по традиции проводится в электронном формате. Этот механизм доказал свою эффективность – ему доверяют люди. Он удобен и доступен. Это современный подход, ориентированный на человека», – подчеркнул секретарь генсовета.

    Владимир Якушев отдельно обратил внимание на участие ветеранов специальной военной операции (СВО) в кампании по выборам в Государственную Думу: «Их включение в политическую жизнь – задача, поставленная президентом. В ее решении партия уже сделала серьезные шаги».

    Председатель федерального организационного комитета по проведению предварительного голосования, сенатор и Герой России Александр Карелин, рассказал о ключевых задачах структуры: организация наблюдения за процедурой, контроль агитации, выбор методик ведения кампании для кандидатов. «Каждый из вас не только имеет право, но и моральную обязанность говорить о своем отношении к предварительному голосованию. Все вы опытные, авторитетные люди. Чем больше людей, опираясь на ваши оценочные суждения, обратят внимание на предварительное голосование, тем выше шансы выбрать самых достойных кандидатов», – отметил он.

    Федеральный организационный комитет сформирован с участием участников СВО, Героев России, представителей науки, экспертов по цифровизации и искусственному интеллекту, а также волонтеров. Широкое представительство обеспечивает прозрачность и объективность процедуры. Среди членов комитета есть и те, кто прошел предварительное голосование в прошлые годы и стал депутатами.

    Депутат Ростовской-на-Дону городской Думы, Герой России Андрей Манухин, участвовавший в контртеррористических операциях на Северном Кавказе, боевых действиях в Сирии и выполнявший задачи в зоне СВО на Запорожском направлении летом 2023 года, рассказал о поддержке партии. «Поддерживаю президента Российской Федерации, который сказал, что ребятам, которые находятся в зоне специальной военной операции и выполняют успешно свои задачи, нужно помогать по возвращению в мирную жизнь, и помогать реализовываться в сфере политики. Поэтому мы будем помогать всем участникам Специальной военной операции достигать цели уже в мирной жизни здесь», – подчеркнул Манухин.

    Президент Ассоциации специалистов по связям с общественностью РАСО Евгений Минченко отметил, что конкурентность предварительного голосования продолжает развиваться, а «Единая Россия» сохраняет первенство в проведении открытого отбора кандидатов в России. «В России, Единая Россия была первой партией, которая начала их (механизмы предварительного отбора кандидатов – прим. ВЗГЛЯД) использовать. Самое интересное, что те политические силы, которые раньше критиковали единороссов за то, что те используют эту технологию. Сегодня сами к ней прибегают. Это уже делает в этом сезоне и КПРФ, и Либеральная демократическая партия. То есть посмотрели, поругали, увидели, что работает, взяли на вооружение», – подчеркнул эксперт.

    В 2026 году в стране состоится масштабная избирательная кампания. В единый день голосования, 20 сентября, пройдут выборы депутатов Госдумы девятого созыва, глав ряда регионов, депутатов законодательных органов в 39 субъектах и городских дум административных центров в 10 регионах. Впервые свои голоса отдадут жители воссоединённых регионов – Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

    «Единая Россия» остаtтся единственной партией, которая регулярно проводит предварительный отбор кандидатов на всех уровнях с открытым всенародным голосованием, предоставляя гражданам право формировать список кандидатов самостоятельно. С 2009 года участие в процедуре стало обязательным для всех кандидатов от партии.

    Предварительное голосование традиционно проходит по наиболее открытой модели, доступной для всех зарегистрированных избирателей на территории регионов. Процедура организована в электронном формате с верификацией через портал «Госуслуги» и с использованием технологии блокчейн. Для участников и ветеранов СВО предусмотрена преференция – дополнительные 25% к результатам на электронном голосовании.

    В этом году процедура пройдет в восьмой раз.

    3 марта 2026, 10:05
    В новую народную программу «Единой России» поступило 10 тыс. предложений

    Tекст: Вера Басилая

    Жители разных регионов России направили 10 тыс. предложений в новую народную программу «Единой России», значительную часть из которых внесли россияне в возрасте от 25 до 45 лет, сообщил секретарь Генсовета Владимир Якушев.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале «Единой России», сбор инициатив для новой редакции народной программы партии продолжается на платформе естьрезультат.рф. Наибольшее число предложений поступило из Москвы, Московской и Ростовской областей.

    Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев подчеркнул, что половина всех инициатив поступила от граждан в возрасте от 25 до 45 лет. Предложения затрагивают как социально-экономические, так и технологические вопросы.

    Большинство инициатив касаются развития страны, 1,4 тыс. посвящены улучшению демографической ситуации и поддержке семей с детьми. Еще по 1,4 тыс. предложений связаны с ростом производительности труда и преодолением культурно-ценностного вызова. В сфере формирования технологического лидерства России собрано 1,3 тыс. инициатив, отметил Якушев.

    3 марта 2026, 08:54
    Уиткофф сказал, почему провалились переговоры с Ираном

    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Американская делегация обсуждала с Тегераном возможность десятилетнего отказа от обогащения урана в обмен на оплату топлива, но Иран отверг предложение, заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

    Делегация США предлагала Ирану приостановить обогащение урана на десять лет, однако Тегеран полностью отверг эту инициативу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

    В интервью каналу Fox News он заявил: «Мы обсудили с ними десять лет полного отказа от обогащения, и мы заплатим за топливо».

    Уиткофф отметил, что отказ иранской стороны сразу дал понять американской делегации, что Тегеран не собирается идти ни на какие уступки. По его словам, позиция Ирана свидетельствовала о намерении продолжать ядерную программу с возможной целью создания оружия.

    Американский спецпосланник рассказал, что уже во время второго раунда переговоров стало ясно – добиться соглашения не удастся. Он добавил, что США попытались заключить с Ираном «честную сделку», но к концу второй встречи было понятно, что договоренность невозможна. Несмотря на это, делегация вернулась для третьей встречи, чтобы «дать им последний шанс», отметил Уиткофф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран исключает возможность любых уступок в вопросах обогащения ядерного топлива и развития средств самообороны.

    Новый этап американо-израильской агрессии начался с комбинированного удара по Тегерану и убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Иранские беспилотники нанесли удар по международному аэропорту Эрбиля и американским объектам.

    3 марта 2026, 14:40
    Фактор Китая на войне с Ираном

    По одной из версий, основная причина нападения на Иран лежит в области глобального противостояния между США и Китаем. Что имеется в виду?

    3 марта 2026, 08:41
    Трамп выразил недовольство «неограниченными» запасами боеприпасов у США
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп отметил, что США располагают «почти неограниченными запасами» боеприпасов, однако этот уровень его не устраивает.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что запасы боеприпасов среднего и большого калибра в стране «никогда не были такими большими и качественными», передает РИА «Новости».

    По его словам, Соединенные Штаты располагают практически неограниченными запасами оружия, достаточными для ведения войн «вечно» и с успехом. Трамп отметил: «Запасы боеприпасов Соединенных Штатов среднего и большого калибра никогда не были так велики или так хороши.

    «В конечном счете, наши запасы на хорошем уровне, но они не на том уровне, на котором хотелось бы», – написал президент в соцсети Truth Social.

    В другой публикации Трамп сообщил, что значительная часть американских боеприпасов хранится в странах, расположенных далеко за пределами США. Он написал в соцсети Truth Social, что «в отдаленных странах хранится для нас много дополнительного высококачественного вооружения».

    Ранее Трамп пообещал увеличить темпы производства вооружений.

    The Washington Post писала, что гибель трёх американских военных и ранение ещё пятерых обострили опасения по поводу ограниченных запасов систем ПВО США.

    Военная операция США и Израиля против Ирана может привести к нехватке американских ракет THAAD, что скажется на конфликте на Украине.

    Высшее военное руководство США выразило опасения из-за возможной атаки на Иран на фоне исчерпания запасов ракет и отсутствия широкой поддержки союзников.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что планы Трампа закончить иранскую кампанию за четыре недели объясняются, в том числе, истощением запасов противоракет у Пентагона.

    3 марта 2026, 18:02
    Сбитого пилота F-15 ВВС США в Кувейте местные жители едва не забили трубой
    Сбитого пилота F-15 ВВС США в Кувейте местные жители едва не забили трубой
    @ Кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Сети появилось видео, на котором американский пилот в Кувейте был вынужден встать на колени.

    На кадрах видно, как летчик, все еще находящийся рядом с парашютом после приземления, окружен группой местных жителей. Один из мужчин держит над головой металлическую трубу, будто собираясь нанести удар. В ответ пилот кричит: «Отойдите, остановитесь!», пытаясь остановить приближающихся людей, передает New York Post.

    По данным публикации, самолет был сбит огнем союзной стороны во время активных боевых действий. Летчик несколько раз повторяет, что он американец, и в какой-то момент опускается на колени, демонстрируя, что не представляет угрозы. В итоге местные жители, по всей видимости, понимают, что перед ними не иранский военный, после чего мужчина опускает трубу, а напряженная ситуация сходит на нет.

    Отдельная фотография инцидента ранее вызвала сомнения у фактчекеров: портал Snopes указал на возможные признаки ИИ-обработки изображения. В то же время эксперты по верификации видео из Storyful подтвердили, что запись плохого качества была сделана в районе Аль-Ахмади в Кувейте. Подлинность эпизода также соотносится с материалами, проверенными агентством Reuters.

    Тем временем в интернете набирает популярность еще одно видео с места событий: на нем другой пилот F-15E Strike Eagle улыбается, общаясь с местными жителями, которые подбегают к ней с вопросами о самочувствии и предлагают помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США заявили, что три американских истребителя F-15E были потеряны над Кувейтом из-за «дружественного огня».

    Один из истребителей F-15 ВВС США был сбит в небе над Кувейтом по ошибке при идентификации.

    Случаи уничтожения американских военных самолетов «дружественным огнем» происходят с 1994 года, несмотря на развитие технологий и высокий уровень подготовки экипажей.

    3 марта 2026, 15:42
    Дипломат упрекнул Запад в двойных стандартах в связи с ударом по иранской школе

    Дипломат упрекнул Запад в двойных стандартах в связи с ударом по иранской школе
    @ Abbas Zakeri/Mehr News/WANA/REUTERS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В Совбезе ООН часто поднимаются важные темы, например, защита детей. Но в дискуссиях не всегда выясняются виновные за нарушения международных норм. Запад нередко уходит от того, чтобы прямо назвать ответственных за ту или иную трагедию, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее первая леди в США Мелания Трамп выступила в ООН с речью о безопасности детей при военных конфликтах.

    «Вопрос обеспечения безопасности детей в условиях вооруженных противостояний нужно обсуждать, в том числе на площадке ООН», – отметил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России. Впрочем, по его мнению, важно делать это по-честному, открыто и без двойных стандартов, а также оперировать конкретными примерами.

    Последний из инцидентов – ужасная трагедия в Иране: не менее 150 учениц начальной школы для девочек погибли в результате ударов США и Израиля. «На Западе предпочли широко не освещать эти события. Прозвучали несколько заявлений о том, что Вашингтон и Тель-Авив проводят расследование, чья это была ракета и куда она попала», – поразился спикер.

    «Я считаю, что виновные за произошедшее должны понести наказание. Но вопрос, как это сделать и возможно ли это через дискуссию в Совете Безопасности ООН?» – добавил дипломат, признавшись, что есть сомнения на этот счет.

    Долгов с сожалением отменил, что трагедий со смертью детей много. «Сколько несовершеннолетних было убито в Донбассе, Югославии, Афганистане, Ираке, Сирии, Ливии? Западные политики периодически вспоминают «ужасного и страшного» Каддафи, но умалчивают про убитых мирных жителей и в том числе детей», – продолжил он.

    Вместе с тем, если в Европе или США происходит какой-то теракт на улице, в торговом центре или школе, западные СМИ неделями обсуждают это. Мы видим, что Запад не отходит от двойных стандартов в международной политике и ее медийной составляющий», – напомнил он.

    «На этом фоне здоровым контрастом звучит позиция России, призывающей к немедленному прекращения огня в Иране и возобновлению дипломатического трека – с учетом интересов всех стран Персидского залива», – резюмировал Долгов.

    Ранее первая леди США Мелания Трамп возглавила заседание Совета безопасности ООН, посвященное безопасности и образованию детей в условиях военных конфликтов, а также «продвижению толерантности и мира во всем мире», сообщает BBC.

    «США поддерживают всех детей во всем мире. Я надеюсь, что скоро воцарится мир», – заявила она, не указав, где именно. Спикер также выразила соболезнования семьям погибших американских военнослужащих, не упомянув конкретно какие-либо военные действия.

    В свою очередь, заместитель генсека ООН Розмари ДиКарло заявила: «Когда вспыхивают конфликты, дети оказываются в числе тех, кто страдает наиболее сильно. За последние два дня нам напомнили об этой истине».

    «В связи с продолжающимися военными операциями в регионе школы в Израиле, ОАЭ, Катаре, Бахрейне и Омане закрылись и перешли на дистанционное обучение», – добавила она, упомянув о «сообщениях из Ирана о трагедии в начальной школе».

    Перед началом встречи посол Ирана в ООН Амир Саид Иравани заявил: «Глубоко позорно и лицемерно, что в первый же день своего председательства в Совбезе США созвали совещание высокого уровня по защите детей».

    Пор данным Тегерана, в субботу в результате американо-израильского удара по начальной школе для девочек в городе Минаб погибли 165 человек, большинство из которых – дети от 7 до 12 лет. Иранские СМИ опубликовали аэрофотоснимок того, как экскаваторы роют могилы для жертв атаки.

    Центральное командование вооруженных сил США заявило, что расследует сообщения об инциденте. Госсекретарь Марко Рубио заверил, что «Соединенные Штаты не будут преднамеренно нападать на школу». Израильские военные заявили, что им «неизвестно» о каких-либо операциях ЦАХАЛ в этом районе.

    МИД России в своем заявлении осудил произошедшее. «Любые атаки по гражданским объектам – будь то в Иране или арабских странах – недопустимы и должны быть полностью исключены», – отметило ведомство. Москва также призвала к «срочной деэскалации, прекращению боевых действий, возвращению к политико-дипломатическому». «При этом должны быть учтены законные интересы всех государств Персидского залива», – уточняется в тексте.

    Напомним, страны Персидского залива оказались втянуты в конфликт с Тегераном после совместной атаки США и Израиля на Иран. Газета ВЗГЛЯД писала, что Москва обладает необходимым дипломатическим капиталом, чтобы выступить посредником в регионе, оказавшемся в заложниках агрессивной политики Запада.

    3 марта 2026, 11:39
    Публицист Колясников высмеял рассказы туристов из Дубая

    Публицист Колясников высмеял жалобы туристов из Дубая на фоне боевых действий

    Публицист Колясников высмеял рассказы туристов из Дубая
    @ Markus Mainka/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российский публицист Сергей Колясников высмеял жалобы туристов, вернувшихся из Дубая после операции США и Израиля против Ирана.

    Российский публицист Сергей Колясников высмеял в своем Telegram-канале рассказы туристов, вернувшихся из Дубая во время операции США и Израиля против Ирана. В своем сообщении он с иронией отозвался о переживаниях соотечественников, которые жаловались на «страдания» в пятизвездочных отелях.

    Колясников привел в пример слова одной из туристок, которая рассказала о страхе за свою жизнь и том, что в условиях напряженности алкоголь «не лез в горло».

    Общественник язвительно добавил, что за «оборону Дубая» россиян стоило бы наградить орденами. Он подчеркнул, что жители таких городов, как Белгород, Донецк и Новороссийск, могли бы с удивлением наблюдать за этим «цирком».

    Военкор Дмитрий Стешин поддержал мнение Колясникова и заметил, что российские СМИ выставляют туристов едва ли не героями.

    В понедельник первый за трое суток рейс из Абу-Даби прибыл в московский аэропорт Шереметьево.

    С Ближнего Востока вернули 1,5 тыс. российских граждан.

    Туристка из Казани сообщила, что информацию о трансфере до аэропорта они получили за десять минут до выезда.

    Житель Дубая заявил о спокойной обстановке в городе во время обстрелов.


    3 марта 2026, 10:18
    Иран впервые применил морской дрон для атаки на танкер

    TWZ: Иран впервые применил морской дрон для атаки на танкер

    Иран впервые применил морской дрон для атаки на танкер
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Впервые в ходе начавшегося конфликта США и Израиля с Ираном иранский надводный беспилотный аппарат нанес удар по нефтеналивному судну, сообщают СМИ.

    Танкер MKD VYOM под флагом Маршалловых Островов стал первым кораблем, пораженным иранским беспилотным катером, пишет The War Zone.

    Атака произошла примерно в 93 километрах к северу от Маската. Британская организация морской торговли подтвердила использование надводного дрона.

    Владелец судна V.Ships Asia заявил, чоо один член экипажа, находившийся в машинном отделении во время инцидента, погиб.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) объявил о закрытии Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировой нефти. Иранские военные пригрозили сжигать любые корабли, пытающиеся пройти через эту зону.

    Кроме того, в порту Бахрейна два удара получил американский танкер Stena Imperative. Огонь был потушен, экипаж эвакуировался. Представитель властей США заявил, что мониторинг акватории пока не подтверждает фактическое перекрытие пролива Ираном.

    До этого власти Омана сообщали о гибели члена экипажа танкера MKD VYOM в результате атаки морского беспилотника.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об ударе ракетами и дронами по танкеру-заправщику авианосной группы США. Иранские военные начали уведомлять гражданские суда о запрете движения через Ормузский пролив.

    3 марта 2026, 00:57
    США заявили о уничтожении всех кораблей Ирана в Оманском заливе

    CENTCOM сообщил об уничтожении всех 11 кораблей Ирана в Оманском заливе

    Tекст: Денис Тельманов

    Центральное военное командование США заявило, что в Оманском заливе после их операции не осталось ни одного иранского военного корабля.

    Командование США утверждает, что все 11 иранских кораблей, присутствовавшие в районе к началу атаки, были уничтожены в Оманском заливе в результате продолжающейся военной операции, передает РИА «Новости».

    В официальном заявлении CENTCOM говорится: «Два дня назад у иранского режима было 11 кораблей в Оманском заливе, сегодня их ноль». Американская сторона настаивает, что ни один иранский военный корабль больше не присутствует в этом районе.

    Оманский залив находится на северо-западе Аравийского моря и через Ормузский пролив соединяется с Персидским заливом. Иран располагает в этом районе тремя базами ВМФ, которые обеспечивают ему прямой выход в Индийский океан в обход Ормузского пролива. На конец 2025 года по разным оценкам к этим базам было приписано порядка 20 крупных и средних судов, включая субмарины, а также несколько десятков быстроходных катеров «москитного флота».

    США и Израиль с 28 февраля начали наносить удары по различным объектам на территории Ирана, включая столицу Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди мирного населения.

    В ответ на эти действия Иран осуществляет удары по территории Израиля и по военным объектам США на Ближнем Востоке. Официальные лица Ирана пока не прокомментировали сообщения CENTCOM о потерях в Оманском заливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции заявил, что топливный танкер ATHE NOVA подвергся атаке двумя беспилотниками с территории Ирана.

    Американские военные применили дроны-камикадзе LUCAS, созданные по образцу иранского Shahed-136, в боевых действиях на Ближнем Востоке.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    3 марта 2026, 05:41
    Мелания Трамп выступила с речью в Совбезе ООН
    Мелания Трамп выступила с речью в Совбезе ООН
    @ Derek French/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Первая леди США Мелания Трамп выступила с речью в Совбезе ООН, посвященной безопасности несовершеннолетних в зонах военных конфликтов.

    «Спасибо за теплый прием», – сказала Мелания Трамп, обращаясь к членам Совета безопасности ООН, передает ТАСС.

    Главной темой обсуждения стала проблема обеспечения безопасности детей и доступности образования в условиях вооруженных противостояний.

    В состав Совета Безопасности входят пять постоянных участников, включая Россию, Британию, Китай, США и Францию.

    Также в структуре присутствуют десять непостоянных членов, сменяющихся ежегодно в порядке ротации.

    Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщал, что Мелания Трамп возглавит заседание Совета Безопасности.

    3 марта 2026, 20:40
    МИД Эстонии вручил ноту российскому дипломату из-за ледокола в Финском заливе
    МИД Эстонии вручил ноту российскому дипломату из-за ледокола в Финском заливе
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России и вручило ему ноту, касающуюся процедурных вопросов передвижения российских ледоколов в эстонских территориальных водах.

    В заявлении ведомства отмечается, что речь идет о ледоколе «Мурманск», который 28 февраля отправился в Финский залив для оказания помощи танкеру Olympic Friendship, застрявшему во льдах, передает РИА «Новости».

    «Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах РФ, чтобы вручить ему ноту касательно процедурных правил передвижения российских ледоколов в территориальных водах Эстонии», – заявили в МИД Эстонии.

    В сентябре МИД Эстонии сообщил о вызове временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина, чтобы вручить ноту протеста из-за российских самолетов на границе с прибалтийской страной.

    3 марта 2026, 13:05
    Авианосец USS Abraham Lincoln ушел в Индийский океан после ракетных атак Ирана
    Авианосец USS Abraham Lincoln ушел в Индийский океан после ракетных атак Ирана
    @ MC3 Thaddeus Berry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский авианосец USS Abraham Lincoln находился на расстоянии 250-300 километров от берегов Ирана, после атаки на исламскую республику судно ушло в направлении юго-восточной части Индийского океана, сообщил представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) Али Мохаммад Наини.

    По его словам, американский авианосец USS Abraham Lincoln находился в 250-300 километрах от побережья Ирана, передает РИА «Новости».

    Наини добавил, что корабль находился вблизи портового города Чабахар на юго-востоке страны. После атаки судно покинуло этот район и взяло курс на юго-восточную часть Индийского океана.

    По словам Наини, по авианосцу были выпущены четыре крылатые ракеты.

    Напомним, что КСИР 1 марта сообщил о ракетном обстреле авианосца USS Abraham Lincoln. В то же время Центральное командование вооруженных сил США подчеркнуло, что ни одна из иранских ракет не попала в авианосец и даже не приблизилась к нему.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВВС Ирана нанесли удары по американским базам в Персидском заливе и в Ираке. Иранский дрон-камикадзе ударил по базе США в Эрбиле. Иран также нанес ракетный удар по базе ВМС США в Бахрейне.


    3 марта 2026, 14:47
    Иран пригрозил «открыть врата ада» для США и Израиля

    Представитель КСИР пригрозил США и Израилю «вратами ада»

    Иран пригрозил «открыть врата ада» для США и Израиля
    @ Leo Correa/AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тегеран продолжит наносить целенаправленные удары по целям США и Израиля, для них будут открыты «врата ада», сообщил представитель иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Мохаммад Наини.

    О планах КСИР в отношении США и Израиля рассказал представитель Корпуса стражей исламской революции Али Мохаммад Наини, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское агентство Mizan.

    Выступая с заявлением, он пообещал дальнейшие удары по американским и израильским целям.

    «Врагу следует ожидать продолжения целенаправленных… атак. Врата ада будут открываться США и Израилю с каждой минутой всё больше и больше», – сказал Наини. Агентство уточнило, что представитель КСИР увязал свои слова с намерением Тегерана наращивать давление на противников, подчеркивая, что атаки будут носить прицельный характер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдеп США распорядился эвакуировать сотрудников американских посольств в Бахрейне, Ираке и Иордании. США приостановили работу своих генконсульств в Пакистане из-за массовых протестов. Взрыв привел к пожару в посольстве США в Эр-Рияде.


    3 марта 2026, 08:50
    Иран пригрозил сжечь любое судно в Ормузском проливе
    Иран пригрозил сжечь любое судно в Ормузском проливе
    @ REUTERS/Stringer/File Photo/File Photo

    Tекст: Вера Басилая

    Советник командующего Корпусом стражей исламской революции Ибрахим Джабари пригрозил сжечь любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив.

    Советник командующего Корпусом стражей исламской революции Ибрахим Джабари выступил с жестким предупреждением, передает РИА «Новости».

    «Мы сожжем любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив. Мы не позволим ни одной капле нефти покинуть этот регион», – подчеркнул военный.

    Интенсивность судоходства в этой акватории уже заметно снизилась после серии ударов США и Израиля по иранской территории. Страховые компании начали повышать военные премии и пересматривать условия покрытия рисков из-за растущей угрозы безопасности.

    Хотя формально морская блокада не объявлена, рынок перевозок фактически парализован. Судовладельцы опасаются отправлять танкеры в опасную зону на фоне эскалации конфликта.

    Танкер под флагом Палау после ракетного удара начал тонуть в акватории региона.

    Крупнейший в мире контейнерный перевозчик Maersk приостановил движение своих судов по данному маршруту.

    Власти США призвали все суда покинуть Ормузский пролив, а также воды Персидского и Оманского заливов.

    Страховые компании заявили о намерении повысить цены страхования судов, следующих через Персидский залив.

    Между тем, американские военные не фиксируют признаков минирования вод Ормузского пролива.

    2 марта 2026, 23:29
    Венесуэла выразила солидарность Катару на фоне эскалации вокруг Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Исполнительный президент Венесуэлы Дельси Родригес провела телефонный разговор с эмиром Катара, выразив солидарность и призвав к возобновлению переговоров.

    Дельси Родригес заявила, что обсудила с эмиром Катара ситуацию на Ближнем Востоке, пишет РИА «Новости». В ходе разговора она подчеркнула солидарность Венесуэлы с Катаром из-за дестабилизации региона и подчеркнула, что эскалация насилия ставит весь регион на грань войны.

    Родригес выразила надежду на срочное возобновление переговоров с соблюдением принципов суверенитета, независимости и Устава ООН.

    В ходе беседы Родригес подтвердила, что только диалог и дипломатия способны привести к миру. Она также передала соболезнования в связи с гибелью мирных жителей региона и вновь призвала к уважению международного права и сохранению мира.

    На фоне обострения ситуации государственная компания QatarEnergy заявила о прекращении производства сжиженного природного газа после атаки БПЛА на крупнейший производственный комплекс в Катаре. Это привело к росту цен на газ в Европе на 34% – до 523 долларов за тысячу кубометров, по данным лондонской биржи ICE.

    США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по целям в Иране, в том числе по Тегерану, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданского населения. В ответ Иран атакует объекты на территории Израиля и военные базы США на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крупнейшей акцией в ходе Мюнхенской конференции по безопасности стала антииранская демонстрация, собравшая более 200 тыс. человек. На Парламентской площади Лондона сотни активистов собрались с требованием прекратить агрессию США и Израиля против Ирана.

    3 марта 2026, 13:49
    Массовые протесты охватили США после ударов по Ирану

    Жители почти 40 городов США осудили военную операцию против Ирана

    Массовые протесты охватили США после ударов по Ирану
    @ David Suns/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    В десятках городов США прошли акции против ударов по Ирану, где участники, объединенные коалицией из 30 организаций, назвали операцию США и Израиля роковой ошибкой.

    Демонстрации против действий американских и израильских военных охватили почти 40 городов, сообщает телеканал ABC-7.

    Организаторами выступлений стало объединение из 30 различных общественных организаций. Несмотря на разные приоритеты, активисты единогласно осудили операцию на Ближнем Востоке.

    Участники акций заявили, что готовы протестовать «сколько потребуется». Демонстранты считают силовые действия союзников в отношении исламской республики неоправданными, отмечает ТАСС.

    Вашингтон и Тель-Авив начали наносить удары по иранским объектам, включая Тегеран, 28 февраля, объяснив это якобы исходящими ракетной и ядерной угрозами. В результате атак погибли верховный лидер Али Хаменеи и другие высокопоставленные чиновники.

    Корпус стражей исламской революции ответил масштабной операцией против объектов на израильской территории. Также ударам подверглись американские цели в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы США и Израиля нанесли удары по более чем 2 тыс. целей на территории Ирана.

    Президент США Дональд Трамп сообщил о ликвидации 48 ключевых представителей руководства исламской республики. Корпус стражей исламской революции заявил о гибели и ранении около 200 американских военных в результате ответных атак.

