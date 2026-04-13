Против сделавшей кальян на куличе девушки в Москве возбудили дело

СК возбудил дело против сделавшей кальян на куличе девушки в Москве

Tекст: Вера Басилая

В Москве возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 148 УК РФ о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, сообщил в Max Следственный комитет.

Следствие установило, что не позднее 13 апреля фигурантка публично совершила действия, направленные на оскорбление религиозных чувств верующих.

Как отмечается, девушка сняла процесс использования кальяна на пасхальном куличе в одном из заведений на улице Сретенке и распространила видео в соцсетях.

В СК сообщили, что личность подозреваемой была быстро установлена. В ближайшее время девушку доставят в следственный отдел для проведения допроса.

В феврале 2025 года в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих в отношении справившей нужду у Казанского собора девушки.

Также полиция установила личности снявших штаны у храма Спаса на Крови подростков.

В июне 2024 года в Москве гражданин Таджикистана демонстративно затушил свечи в церкви.