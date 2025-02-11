Литература в России еще пригодится для строительства нашего будущего, но надо определить, ради какой работы, ради какого результата государство должно ее поддерживать. Мы не можем ожидать чего-то от писательского сообщества, если не придумаем, как отличать хорошее от плохого.4 комментария
На справившую нужду у Казанского собора девушку завели дело
В Петербурге возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих после того, как местная жительница справила нужду у Казанского собора и опубликовала соответствующее видео в Сети, сообщили в ГСУ СК по городу.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих в отношении девушки, которая справила нужду у Казанского собора в Петербурге, сообщает
Инцидент произошел 8 января, девушка совершила противоправные действия и распространила видеозапись в Сети, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
До этого полиция составила на нее административный протокол за мелкое хулиганство.
Обвиняемая признала свою вину в полном объеме и раскаялась в содеянном.
Ранее в Петербурге возбудили уголовное дело по факту оскорбления чувств верующих из-за видео, на котором подростки сняли штаны у храма Спаса на Крови.