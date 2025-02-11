На справившую нужду у Казанского собора девушку завели дело

Tекст: Алексей Дегтярев

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих в отношении девушки, которая справила нужду у Казанского собора в Петербурге, сообщает

Инцидент произошел 8 января, девушка совершила противоправные действия и распространила видеозапись в Сети, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

До этого полиция составила на нее административный протокол за мелкое хулиганство.

Обвиняемая признала свою вину в полном объеме и раскаялась в содеянном.

Ранее в Петербурге возбудили уголовное дело по факту оскорбления чувств верующих из-за видео, на котором подростки сняли штаны у храма Спаса на Крови.