В Петербурге возбудили дело после видео со снявшими штаны у храма подростками

В Петербурге возбудили уголовное дело после видео с подростками у храма Спаса на Крови

Tекст: Вера Басилая

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело за публичные действия, выражающие неуважение к обществу и направленные на оскорбление религиозных чувств верующих. Поводом послужило видео, на котором подростки сняли штаны у храма Спаса на Крови, передает РИА «Новости».

Полиция Санкт-Петербурга уже установила личности участников инцидента. Ими оказались местные жители 16 и 17 лет, а также 13-летний подросток из Москвы. В ходе предварительных мероприятий все трое были опрошены сотрудниками полиции.

Ранее суд в Москве назначил принудительное лечение тату-модели Полине Моругиной за фотосессию у храма в Филях, поскольку она страдает психическим заболеванием, и от уголовной ответственности блогершу освободили.

Также сообщалось, что в отношении 30-летней петербурженки возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих за кадры в полуобнаженном виде на фоне Исаакиевского собора.