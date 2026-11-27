Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.0 комментариев
Песков подтвердил подготовку визита Пашиняна в Россию
Песков: Визит Пашиняна в Россию был согласован давно
Кремль готовится к визиту премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Визит был согласован и анонсирован достаточно давно, подчеркнул Песков. «Мы действительно к нему готовимся», – приводит ТАСС слова пресс-секретаря главы государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о подготовке ранее согласованного визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву.
В прошлом месяце представитель Кремля сообщил об отсутствии точных дат предстоящего визита главы армянского правительства.
В сентябре Песков анонсировал официальную поездку Пашиняна в Россию по приглашению президента Владимира Путина.