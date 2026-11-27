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Глава Ханты-Мансийского района ХМАО лишился поста из-за махинаций с квартирой
Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа добилась досрочного прекращения полномочий главы Ханты-Мансийского района в связи с утратой доверия из-за нарушений антикоррупционного законодательства.
В декабре 2024 года чиновник обеспечил внесение изменений в нормативный правовой акт, регулирующий порядок распоряжения муниципальным имуществом. Это позволило ему получить муниципальную квартиру по договору найма служебного жилого помещения, а затем приобрести ее в собственность на льготных условиях, сообщило ведомство на своем сайте.
При этом предусмотренные законом меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов приняты не были. Кроме того, на момент предоставления квартиры глава района не нуждался в улучшении жилищных условий.
Прокурор внес в представительный орган муниципального образования представление об устранении нарушений. Требования были удовлетворены, и полномочия главы района прекратили досрочно. Ранее по иску надзорного ведомства сделка по приобретению муниципального жилья была признана недействительной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца суд в Калмыкии приговорил бывшего главу одного из муниципальных образований к пяти годам лишения свободы за получение взятки.
В сентябре сотрудники Следственного комитета России задержали главу Приморского муниципального округа Запорожской области Владимира Прокопенко.
В прошлом году прокуратура Владимирской области направила депутатам представление об освобождении от должности мэра Владимира Дмитрия Наумова в связи с утратой доверия.