Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.2 комментария
Путин: До 2030 года ВМФ получит пять новых ракетоносцев
Военно-морской флот России получит пять ракетоносцев до 2030 года, заявил президент Владимир Путин.
«До 2030 года предстоит передать ВМФ пять ракетоносцев, из них три – проекта «Ясень-М», – приводит слова главы государства РИА «Новости».
В пятницу президент принял участие в церемонии подъема военно-морского флага на атомной подводной лодке «Пермь» в Северодвинске.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин заявил о выполнении в срок планов по созданию мощного военно-морского флота.
В ходе торжественной церемонии президент пожелал экипажу новой атомной подводной лодки «Пермь» успешной службы.
В тот же день он поздравил моряков и судостроителей с принятием лодки в состав Военно-морского флота.