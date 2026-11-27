Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.2 комментария
Умер бывший посол России в Нигерии и Шри-Ланке Алексей Шебаршин
МИД: Умер бывший посол России в Нигерии и Шри-Ланке Алексей Шебаршин
В четверг на 68-м году жизни скоропостижно скончался бывший посол России в Нигерии и Шри-Ланке Алексей Шебаршин, сообщило Министерство иностранных дел России.
«Ушел из жизни замечательный человек, талантливый и яркий дипломат, посвятивший себя беззаветному служению Отечеству», – говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
В ведомстве отметили широту профессиональных взглядов, ответственность, принципиальность и готовность Шебаршина прийти на помощь коллегам. Его превосходное знание международной проблематики и трудолюбие снискали ему уважение в России и за ее пределами.
Алексей Шебаршин родился 9 июля 1959 года в Москве. В 1982 году окончил МГИМО и поступил на работу в МИД СССР. Занимал различные должности в центральном аппарате министерства и за рубежом, в том числе в посольствах в Индии и Пакистане. В 2005–2008 годах был послом России в Шри-Ланке и по совместительству на Мальдивах, а в 2018–2024 годах – послом в Нигерии. Имел ранг чрезвычайного и полномочного посла, был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Как писала газета ВЗГЛЯД, чрезвычайный и полномочный посол России в США Александр Дарчиев скоропостижно скончался на 67-м году жизни.
Бывший посол России на Маврикии и в Республике Македонии Агарон Асатур умер на 83-м году жизни.
В сентябре бывший посол России в Белоруссии и Казахстане Вячеслав Долгов ушел из жизни в столице в возрасте 89 лет.