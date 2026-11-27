Tекст: Денис Тельманов

Пострадавшего доставили в Шебекинскую ЦРБ бойцы самообороны, сообщил оперштаб в Max. Ему оказали необходимую помощь, для дальнейшего лечения мужчину переведут в областную клиническую больницу.

В Шебекино беспилотник ударил по территории предприятия, повредив автобус. В селе Новая Таволжанка осколками FPV-дрона поврежден автомобиль.

Кроме того, в селе Антоновка Грайворонского округа дрон атаковал автомобиль, разбиты стекла и кузов. В селе Гора-Подол после взрыва беспилотника загорелось складское помещение.

Во время тушения пожара произошла повторная атака на автомобиль пожарной части, транспортное средство получило повреждения.

В Грайвороне повреждено остекление и кровля коммерческого объекта, а также две хозпостройки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг оперативный штаб Белгородской области сообщил о ранении мужчины и его супруги в результате атак беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины.

В среду в результате атак беспилотников ВСУ в селе Гора-Подол пострадали женщина и мужчина.

В начале месяца в Шебекинском округе местный житель получил ранения в результате атаки беспилотника ВСУ на автомобиль.