Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.2 комментария
Мирный житель пострадал при ударе дрона ВСУ под Белгородом
В селе Маломихайловка Шебекинского округа Белгородской области мужчина получил осколочные ранения при детонации украинского FPV-дрона, сообщил оперативный штаб региона.
Пострадавшего доставили в Шебекинскую ЦРБ бойцы самообороны, сообщил оперштаб в Max. Ему оказали необходимую помощь, для дальнейшего лечения мужчину переведут в областную клиническую больницу.
В Шебекино беспилотник ударил по территории предприятия, повредив автобус. В селе Новая Таволжанка осколками FPV-дрона поврежден автомобиль.
Кроме того, в селе Антоновка Грайворонского округа дрон атаковал автомобиль, разбиты стекла и кузов. В селе Гора-Подол после взрыва беспилотника загорелось складское помещение.
Во время тушения пожара произошла повторная атака на автомобиль пожарной части, транспортное средство получило повреждения.
В Грайвороне повреждено остекление и кровля коммерческого объекта, а также две хозпостройки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг оперативный штаб Белгородской области сообщил о ранении мужчины и его супруги в результате атак беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины.
В среду в результате атак беспилотников ВСУ в селе Гора-Подол пострадали женщина и мужчина.
В начале месяца в Шебекинском округе местный житель получил ранения в результате атаки беспилотника ВСУ на автомобиль.