Российские школьники завоевали два золота на олимпиаде по информатике

Tекст: Вера Басилая

Учащиеся из Москвы и Петербурга продемонстрировали блестящие результаты на 38-й Международной олимпиаде по информатике, сообщается на сайте правительства.

Владислав Жиганов занял абсолютное второе место среди представителей 97 стран мира. Соревнование проходило в условиях строгой изоляции без доступа к интернету.

«Совсем недавно российская сборная победила на Международной олимпиаде по ИИ, а теперь мы чествуем медалистов Международной олимпиады по информатике. Эти выдающиеся результаты показывают феноменальное мастерство ребят», – заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Всего в 2026 году российские школьники получили 31 медаль на главных международных турнирах. Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что информатика является ключевой дисциплиной для технологического лидерства страны.

Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов добавил, что успех школьников подтверждает высокое качество российской системы подготовки кадров.

Юные таланты из России ранее завоевали четыре медали на Международной олимпиаде по кибербезопасности в Тунисе.

Российская сборная получила Гран-при Международной научной физической олимпиады.