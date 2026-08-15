Замена водительских прав в 2026 году: документы, медкомиссия, госпошлина и сроки

Tекст: Ольга Никитина

Главное о замене водительских прав в 2026 году

Российское национальное водительское удостоверение обычно выдается на 10 лет.

Если срок действия прав истекает в 2026 году, их нужно менять в обычном порядке.

Автоматическое продление на три года больше не распространяется на удостоверения, срок которых заканчивается с 1 января 2026 года.

При обычной замене ранее выданных прав экзамены сдавать не нужно.

Медсправка нужна при замене прав по истечении срока действия и по медицинским основаниям.

При смене фамилии, утере, краже или повреждении прав медсправка обычно предоставляется по желанию.

Если заменить права без медсправки по основаниям, где она не обязательна, срок действия нового удостоверения может остаться прежним.

Подать заявление можно через Госуслуги, подразделение ГИБДД или МФЦ, если услуга доступна в конкретном центре.

Размер госпошлины зависит от вида удостоверения и актуальной редакции НК РФ; перед оплатой сумму лучше проверить на Госуслугах или в реквизитах подразделения.

Когда нужно менять водительские права в 2026 году

Водительские права меняют не только по окончании срока действия. Закон предусматривает несколько оснований для замены удостоверения.

Права нужно заменить:

если истек 10-летний срок действия;

если изменились фамилия, имя, отчество или другие персональные данные;

если удостоверение потеряно;

если права украдены;

если документ поврежден, изношен или данные в нем плохо читаются;

если изменилось состояние здоровья водителя;

если появились медицинские ограничения или показания;

если водитель хочет заменить удостоверение до окончания срока действия.

Самая распространенная причина – окончание срока действия. В этом случае нужно пройти медкомиссию, получить медицинское заключение и подать заявление на замену.

При смене фамилии, утере или повреждении прав порядок проще: медсправка не всегда обязательна. Но от ее наличия может зависеть срок действия нового удостоверения.

Важно: первичное получение прав – это отдельная процедура с обучением и экзаменами. В этой статье речь идет именно о замене ранее выданного водительского удостоверения.

Нужно ли менять права в 2026 году после автоматического продления

Да, если срок действия водительского удостоверения истекает в 2026 году, права нужно менять в обычном порядке. Автоматическое продление на три года больше не применяется к таким удостоверениям.

Ранее автоматическое продление действовало для водительских удостоверений, срок которых истекал в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года. Такие права продлевались на три года без личного обращения водителя.

С 1 января 2026 года это правило больше не распространяется на новые сроки. Если в правах указано, что срок действия заканчивается в 2026 году, нужно заранее оформить замену.

Что важно запомнить:

права, срок которых истекал до 31 декабря 2025 года включительно, могли подпадать под автопродление;

права, срок которых истекает с 1 января 2026 года, нужно менять самостоятельно;

управлять автомобилем с недействительным удостоверением нельзя;

лучше не ждать последнего дня срока действия.

Если водитель не уверен, подпадали ли его права под автопродление, нужно проверить дату окончания действия удостоверения и актуальные сведения через Госуслуги, ГИБДД или правовой источник.

Какие документы нужны для замены водительских прав

Для замены водительского удостоверения нужен базовый комплект документов. Он зависит от причины замены, но основной список обычно одинаковый.

Обычно понадобятся:

заявление;

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

СНИЛС;

старое российское водительское удостоверение – если оно есть;

медицинское заключение – в установленных случаях;

документ о льготе по госпошлине – если есть право на льготу;

нотариальный перевод документа на русский язык, если документ, удостоверяющий личность, составлен на иностранном языке.

Если права потеряны или украдены, старое удостоверение предоставить невозможно. В заявлении указывают соответствующее основание.

Если права меняют из-за смены фамилии, могут понадобиться документы, подтверждающие изменение персональных данных, например свидетельство о браке, разводе или перемене имени.

Если права меняют по медицинским основаниям или по истечении срока действия, медицинское заключение обязательно.

Перед визитом в подразделение лучше проверить список документов в форме услуги на Госуслугах или на сайте ведомства: требования могут отличаться по ситуации.

Когда нужна медсправка для замены прав

Медицинское заключение нужно не всегда. Главное – понять, по какой причине водитель меняет удостоверение.

Медсправка нужна:

при замене прав после истечения срока действия;

при замене из-за изменения состояния здоровья;

при возврате прав после лишения в случаях, когда медосвидетельствование требуется законом.

Медсправка обычно предоставляется по желанию:

при смене фамилии, имени или отчества;

при утере прав;

при краже удостоверения;

при повреждении или износе документа;

при замене прав по желанию до окончания срока.

Но есть важный нюанс. Если водитель меняет права не по окончании срока, например из-за смены фамилии или утери, и не предоставляет медсправку, срок действия нового удостоверения обычно не продлевается до новых 10 лет. Новые права выдадут на оставшийся срок действия прежних.

Если же в такой ситуации водитель пройдет медкомиссию и предоставит медицинское заключение, новое удостоверение могут выдать на 10 лет, если нет медицинских ограничений и иных оснований для меньшего срока.

Что входит в медкомиссию на водительские права в 2026 году

Медкомиссия нужна, чтобы подтвердить отсутствие противопоказаний, медицинских показаний или ограничений к управлению транспортом.

Обычно для категорий A, A1, B, BE, B1, M проходят:

терапевта или врача общей практики;

офтальмолога;

психиатра;

психиатра-нарколога.

Для категорий C, CE, D, DE, Tm, Tb и отдельных подкатегорий список шире. Дополнительно могут потребоваться:

невролог;

оториноларинголог;

электроэнцефалография;

другие обследования по установленному порядку.

Лабораторные исследования на психоактивные вещества и хроническое употребление алкоголя проводятся не всем подряд, а в специальных случаях. Например, если врач-психиатр-нарколог выявит признаки заболевания или состояния, являющегося противопоказанием к управлению, либо при возврате прав после лишения в предусмотренных законом случаях.

Итоговый документ – медицинское заключение по установленной форме. Именно его данные указываются при подаче заявления на замену прав, если справка требуется.

Где пройти медкомиссию на права

Медосвидетельствование проводят медицинские организации, у которых есть соответствующая лицензия. Часть врачей можно пройти в частной или государственной клинике, если она имеет право проводить такие осмотры.

Терапевта, врача общей практики, офтальмолога, невролога, оториноларинголога и функциональную диагностику проходят в медорганизации с нужной лицензией.

Психиатра и психиатра-нарколога проходят отдельно – в специализированных медицинских организациях государственной или муниципальной системы здравоохранения по месту жительства или пребывания водителя. Это важное правило: справки от этих специалистов нельзя заменить произвольной отметкой из любой клиники.

Перед прохождением комиссии стоит уточнить:

есть ли у клиники лицензия на водительскую медкомиссию;

каких врачей нужно пройти для вашей категории;

где принимают психиатр и нарколог;

сколько действует справка;

какие документы взять с собой;

нужна ли предварительная запись.

Для категорий C и D комиссия обычно сложнее и дороже, чем для категории B, потому что список специалистов шире.

Сколько стоит заменить водительские права в 2026 году

Стоимость замены водительских прав складывается из нескольких частей. Основная – госпошлина. Дополнительно водитель может оплатить медкомиссию, фотографии или копии документов, если они потребуются.

Госпошлина за выдачу российского национального водительского удостоверения установлена Налоговым кодексом. Для удостоверения из расходных материалов на пластиковой основе нового поколения в правовых системах по состоянию на 2026 год указан размер 6000 рублей.

При этом формулировку о стоимости лучше давать осторожно: размер госпошлины нужно проверять перед оплатой на Госуслугах или в реквизитах подразделения, потому что сумма зависит от вида удостоверения и актуальной редакции НК РФ.

Дополнительно оплачивается медкомиссия, если она нужна. Ее стоимость зависит от региона, медицинской организации, категории прав и набора врачей. Осмотр для категории B обычно дешевле, чем для категорий C или D.

Итого расходы могут включать:

госпошлину;

медкомиссию;

обследования для отдельных категорий;

справки психиатра и нарколога;

дополнительные услуги клиники, если они есть.

Перед оплатой важно убедиться, что реквизиты верные. Если заявление подается через Госуслуги, платеж обычно формируется в рамках электронной услуги.

Как заменить права через Госуслуги

Через Госуслуги можно подать электронное заявление на замену водительского удостоверения и выбрать подразделение для получения документа. Но сами права выдают лично: прийти в назначенное время с оригиналами документов все равно нужно.

Порядок действий:

1. Авторизоваться на Госуслугах.

2. Выбрать услугу замены водительского удостоверения.

3. Указать причину замены.

4. Заполнить заявление.

5. Внести паспортные данные.

6. Указать СНИЛС.

7. Внести данные старого водительского удостоверения, если оно есть.

8. Указать данные медицинской справки, если она нужна.

9. Выбрать подразделение и время посещения.

10. Оплатить госпошлину.

11. Прийти в назначенное время с оригиналами документов.

12. Получить новое водительское удостоверение.

Перед отправкой заявления нужно внимательно проверить все сведения. Ошибки в фамилии, паспортных данных, СНИЛС, категории прав или номере медсправки могут задержать оформление.

Если срок действия прав заканчивается в ближайшие дни, лучше не откладывать подачу заявления: свободная запись в удобное подразделение может быть не сразу.

Можно ли заменить водительские права через МФЦ

В ряде регионов заменить водительское удостоверение можно через МФЦ. Но доступность услуги нужно уточнять в конкретном центре.

МФЦ принимает документы и передает их для оформления. Поэтому срок может быть больше, чем при обращении напрямую в подразделение ГИБДД через запись на Госуслугах.

Через МФЦ удобно обращаться, если:

услуга доступна в вашем регионе;

нет срочности;

нужно получить помощь с заявлением;

удобнее прийти в ближайший центр, а не в подразделение ГИБДД.

Если права заканчиваются скоро или документ нужен быстро, лучше выбирать подачу через Госуслуги с личным визитом в подразделение ГИБДД.

Перед визитом в МФЦ нужно уточнить:

принимает ли центр заявления на замену водительских прав;

какие документы нужны;

можно ли оплатить госпошлину на месте;

сколько дней занимает оформление;

как получать готовое удостоверение.

Нужно ли сдавать экзамен при замене прав

Нет, при обычной замене ранее выданного российского национального водительского удостоверения экзамены сдавать не нужно.

Экзамены не сдают при замене прав:

по истечении срока действия;

из-за смены персональных данных;

при утере;

при краже;

при повреждении или износе;

при изменении состояния здоровья;

при замене по желанию водителя.

Экзамены относятся к первичному получению права управления или к иным отдельным ситуациям, предусмотренным законом. Если водитель просто меняет действующее или ранее выданное удостоверение, пересдавать теорию и практику не требуется.

Но если водитель был лишен права управления, порядок возврата отличается. В некоторых случаях может потребоваться проверка знаний ПДД и медицинское освидетельствование. Это не обычная замена прав, а отдельная процедура возврата после лишения.

За сколько до окончания срока можно заменить права

Заменить водительские права можно заранее, не дожидаясь последнего дня срока действия. Это особенно важно в 2026 году, потому что автоматическое продление больше не применяется к удостоверениям, срок которых заканчивается после 31 декабря 2025 года.

Обратиться заранее стоит, если:

срок действия заканчивается в ближайшие недели или месяцы;

нужно пройти медкомиссию;

водитель планирует поездку;

в регионе сложно записаться в удобное подразделение;

нужно заменить права вместе со сменой фамилии или другими документами.

Если водитель меняет права заранее по желанию, нужно учитывать правило о медсправке. Без медицинского заключения новое удостоверение может быть выдано на срок действия прежнего. Если предоставить медсправку, новые права обычно выдаются на 10 лет, если нет ограничений.

Лучше не ждать последнего дня. После окончания срока действия удостоверение становится недействительным, а управлять автомобилем с такими правами нельзя.

Можно ли ездить с просроченными правами

Нет, если срок действия водительского удостоверения истек и оно не подпадает под автоматическое продление, управлять автомобилем нельзя.

Водительское удостоверение с истекшим сроком действия считается недействительным. Если водитель садится за руль с такими правами, это может повлечь административную ответственность.

Важно различать две ситуации:

права просто лежат дома и срок истек – само по себе это не означает штраф, если водитель не управляет автомобилем;

водитель сел за руль с недействительными правами – это уже риск ответственности.

Если срок действия прав подходит к концу, нужно заранее пройти медкомиссию, подать заявление и получить новое удостоверение. На период после истечения срока лучше не управлять автомобилем до получения новых прав.

Что делать, если права потеряны или украдены

Если водительское удостоверение потеряно или украдено, нужно подать заявление на замену. Старое удостоверение при утрате, очевидно, не предоставляется.

При утере или краже медсправка обычно не обязательна. Но если водитель хочет получить новое удостоверение на 10 лет, медицинское заключение стоит предоставить. Без него срок действия новых прав может остаться таким же, как у утраченного удостоверения.

Порядок действий:

подать заявление через Госуслуги, ГИБДД или МФЦ;

указать причину замены – утрата или хищение;

подготовить паспорт и СНИЛС;

оплатить госпошлину;

предоставить медсправку, если нужна новая десятилетняя дата;

получить новое удостоверение.

Если старые права потом найдутся, пользоваться ими нельзя. После выдачи нового удостоверения прежнее считается недействительным.

Замена прав при смене фамилии

При смене фамилии, имени, отчества или других персональных данных водительское удостоверение нужно заменить. Данные в правах должны соответствовать документу, удостоверяющему личность.

Чаще всего замена требуется после заключения или расторжения брака, перемены имени или исправления персональных данных.

Для замены могут понадобиться:

паспорт с новыми данными;

СНИЛС;

старое водительское удостоверение;

заявление;

документ, подтверждающий изменение данных;

госпошлина;

медсправка – по желанию.

Если медсправку не предоставить, новые права обычно выдадут на оставшийся срок действия прежнего удостоверения. Если пройти медкомиссию и приложить заключение, удостоверение могут выдать на 10 лет.

Поэтому при смене фамилии водителю нужно решить, нужен ли просто документ с новыми данными или выгоднее сразу пройти медкомиссию и получить права на новый срок.

Замена прав из-за состояния здоровья

Если у водителя изменилось состояние здоровья, появились медицинские показания, ограничения или противопоказания, нужно пройти медосвидетельствование и заменить водительское удостоверение.

В новых правах могут появиться отметки об условиях управления. Например, водитель может получить право управлять автомобилем только с очками, линзами, ручным управлением или при соблюдении иных медицинских условий.

Если медицинская комиссия выявит противопоказания к управлению транспортом, удостоверение может быть признано недействительным.

Менять права по состоянию здоровья нужно, если:

появились новые медицинские ограничения;

врач установил противопоказания или показания;

нужно внести специальные отметки;

состояние здоровья влияет на безопасность управления.

В такой ситуации медсправка обязательна. Скрывать медицинские ограничения опасно: это может создать риск и для водителя, и для других участников дорожного движения.

Сколько действует новое водительское удостоверение

Российское национальное водительское удостоверение обычно выдается на 10 лет. После окончания этого срока его нужно заменить.

Международное водительское удостоверение выдается на 3 года, но не дольше срока действия национальных прав.

Срок действия нового удостоверения зависит от основания замены:

при замене по истечении срока действия и наличии медсправки – обычно 10 лет;

при замене по медицинским основаниям – с учетом медицинского заключения;

при смене фамилии, утере или повреждении без медсправки – срок может остаться прежним;

при замене по желанию с медсправкой – возможно получение удостоверения на новый 10-летний срок.

Поэтому перед заменой важно понять, нужна ли медкомиссия именно в вашей ситуации и хотите ли вы продлить срок действия прав.

Кратко: как заменить водительские права в 2026 году

Чтобы заменить водительские права в 2026 году, нужно подать заявление через Госуслуги, ГИБДД или МФЦ, подготовить паспорт, СНИЛС, старое водительское удостоверение при наличии, оплатить госпошлину и пройти медкомиссию, если права меняют по истечении срока действия или по состоянию здоровья.

Экзамен при обычной замене сдавать не нужно. Автоматическое продление больше не действует для прав, срок которых истекает с 2026 года. Если срок действия удостоверения закончился, управлять автомобилем нельзя.

Главные шаги:

проверить срок действия прав;

понять основание замены;

пройти медкомиссию, если она нужна;

подать заявление;

оплатить госпошлину;

прийти с оригиналами документов;

получить новое удостоверение;

проверить данные в правах при получении.

Вопросы и ответы

Когда нужно менять водительские права в 2026 году?

Права меняют при истечении срока действия, смене фамилии или других персональных данных, утере, краже, повреждении, изменении состояния здоровья или по желанию водителя.

Продлеваются ли водительские права автоматически в 2026 году?

Нет. Для прав, срок которых истекает с 1 января 2026 года, автоматическое продление на три года не применяется. Оно действовало для удостоверений, срок действия которых истекал не позднее 31 декабря 2025 года.

Какие документы нужны для замены прав?

Обычно нужны заявление, паспорт, СНИЛС, старое водительское удостоверение при наличии, медицинское заключение в установленных случаях и документ о льготе по госпошлине, если такая льгота есть.

Нужна ли медсправка при замене прав?

Да, если права меняют по истечении срока действия или по медицинским основаниям. При смене фамилии, утере, повреждении или замене по желанию медсправка обычно предоставляется по желанию, но без нее срок действия новых прав может не измениться.

Нужно ли сдавать экзамен при замене водительского удостоверения?

Нет, при обычной замене ранее выданного российского национального водительского удостоверения экзамены не сдают.

Сколько стоит заменить водительские права в 2026 году?

Госпошлина зависит от вида удостоверения и актуальной редакции НК РФ. Для удостоверения из расходных материалов на пластиковой основе нового поколения в правовых системах указан размер 6000 рублей. Перед оплатой сумму лучше проверить на Госуслугах или в реквизитах подразделения.

Сколько действует новое водительское удостоверение?

Обычно российское национальное водительское удостоверение выдается на 10 лет, если иное не предусмотрено законом или медицинскими ограничениями.

Можно ли заменить права заранее?

Да, обратиться за заменой можно до окончания срока действия. Если замена идет по желанию и водитель хочет получить новые права на 10 лет, обычно стоит предоставить медицинское заключение.

Можно ли ездить с просроченными правами?

Нет. Если срок действия удостоверения истек и оно не подпадает под автоматическое продление, управлять автомобилем нельзя.

Можно ли заменить права через МФЦ?

В ряде регионов можно, если МФЦ предоставляет такую услугу. Но срок оформления может быть больше, чем при обращении через Госуслуги с визитом в подразделение ГИБДД.

В 2026 году водителям важно внимательно проверить срок действия своих прав. Автоматическое продление на три года больше не применяется к удостоверениям, срок которых истекает после 31 декабря 2025 года. Если права заканчиваются в 2026 году, их нужно заменить в обычном порядке.

Для замены по сроку нужна медкомиссия, заявление, паспорт, СНИЛС, старое удостоверение при наличии и оплата госпошлины. При смене фамилии, утере или повреждении медсправка может быть необязательной, но без нее срок новых прав обычно не продлевается до 10 лет. Экзамены при обычной замене сдавать не нужно.