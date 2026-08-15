Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
Машинист башенного крана разбился насмерть в Дагестане
В дагестанском городе Каспийск 32-летний крановик погиб при падении из кабины башенного крана на строительной площадке, сообщили в региональном следственном управлении СК.
Происшествие случилось 15 августа на стройке по улице Кавказской, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Машинист башенного крана сорвался с высоты при исполнении своих трудовых обязанностей.
От полученных тяжелых травм рабочий скончался на месте до прибытия медиков. Ему было 32 года.
Следователи проводят процессуальную проверку для установления всех обстоятельств случившегося.
В апреле на московской стройке с высоты сорвались двое рабочих.
В январе на заводе в Татарстане из кабины рухнувшего крана выпала женщина-машинист.
В прошлом году в Севастополе при падении строительного крана погиб один человек.