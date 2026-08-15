Машинист башенного крана разбился насмерть в Дагестане

Tекст: Алексей Дегтярёв

Происшествие случилось 15 августа на стройке по улице Кавказской, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Машинист башенного крана сорвался с высоты при исполнении своих трудовых обязанностей.

От полученных тяжелых травм рабочий скончался на месте до прибытия медиков. Ему было 32 года.

Следователи проводят процессуальную проверку для установления всех обстоятельств случившегося.

В апреле на московской стройке с высоты сорвались двое рабочих.

В январе на заводе в Татарстане из кабины рухнувшего крана выпала женщина-машинист.

В прошлом году в Севастополе при падении строительного крана погиб один человек.