    Какой исход переговоров на Аляске выгоден рублю и золоту
    Лавров прибыл на Аляску в свитере с надписью СССР
    Трамп объявил о возможной трехсторонней встрече после Аляски
    В Госдуме оценили вероятность запрета фильмов «Брат» и «Бригада»
    Путин перед встречей с Трампом прилетел в Магадан
    Десантники уничтожили железобетонные укрепления ВСУ за Часовым Яром
    Bloomberg: Санкции привели к буму в российском виноделии
    Алиев отверг версию умышленной атаки на самолет AZAL
    Вучич обвинил протестующих в попытке поджечь людей в Нови-Саде
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин «Алсиб» снова включился в историю

    В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьёзных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме. И вот этот момент настал.

    0 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Зачем Америке Центральная Азия

    В западной аналитике часто высказывается точка зрения, что интересы американской администрации в Центральной Азии носят исключительно экономический характер. Но кажется, это один из тех редких случаев, когда экономика (как минимум частично) выступает дымовой завесой для Realpolitik.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему важно освободить всю ДНР

    Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.

    7 комментариев
    15 августа 2025, 11:23 • Новости дня

    Строительный кран рухнул в Севастополе, погиб один человек

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Инцидент с падением строительного крана на проспекте Октябрьской Революции в Севастополе привел к гибели одного человека, сообщили в региональном главном управлении МЧС.

    Кран рухнул, погиб один человек, еще двое пострадали, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    На месте работают спасатели и медики.

    Напомним, в Ростовской области при обрушении конструкций на шахте «Шерловская-Наклонная» погиб рабочий. В июле в Тамбовской области трое рабочих погибли после происшествия на предприятии.

    14 августа 2025, 13:01 • Новости дня
    За июль в МАХ заблокировали более 10 тыс. номеров мошенников

    В июле специалисты платформы МАХ пресекли попытки десятки тысяч мошенников выдать себя за сотрудников банков и государственных органов, заблокировав их номера.

    Центр безопасности МАХ отвечает за работу с жалобами пользователей и предотвращение мошеннических действий. Его сотрудники работают в круглосуточном режиме, используя автоматизированные системы для анализа обращений, сообщили в разработчике приложения – компании VK.

    В июле этого года были заблокированы более 10 тыс. телефонных номеров, связанных с мошенническими действиями. Злоумышленники чаще всего пытались представиться сотрудниками банков, правоохранительных органов или государственных сервисов.

    Кроме того, специалисты центра удалили более 32 тыс. вредоносных и спам-документов до того, как они смогли нанести ущерб пользователям платформы.

    Центр безопасности также передает информацию о мошенниках в Минцифры и навсегда блокирует аккаунты, замеченные в мошеннической активности. Разработчик указал, что приоритетом МАХ является безопасность пользователей, по этой причине ведется сотрудничество с российскими фирмами в области кибербезопасности для борьбы с недобросовестным поведением на платформе.

    Ранее министр цифрового развития Максут Шадаев сообщал, что национальный мессенджер MAX получил все разрешения для интеграции с сервисом «Госуслуги».

    До этого Сбер и VK приступили к по внедрению антифрод-технологий в MAX.

    Комментарии (3)
    14 августа 2025, 18:12 • Новости дня
    The Telegraph: На военно-морской базе в Шотландии произошел ядерный инцидент
    The Telegraph: На военно-морской базе в Шотландии произошел ядерный инцидент
    @ navy.mil/Wikipedia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ядерный инцидент категории «А» произошел на военно-морской базе Клайд в Шотландии в период с января по апрель 2024 года, пишет The Telegraph.

    Как сообщает The Telegraph, министерство обороны Британии официально признало факт происшествия, передает РИА «Новости».

    В материале издания подчеркивается, что это событие вызвало обеспокоенность по поводу стандартов обслуживания атомных подводных лодок Trident, размещенных на базе.

    Также отмечается, что возникли вопросы о прозрачности действий военных и причинах того, почему информация о происшествии стала известна только сейчас.

    Ранее издание The Guardian писало, что министерство обороны Британии в течение многих лет скрывало утечки радиоактивной воды из труб на военной базе у поселения Кулпорт, где хранятся ядерные боеголовки программы Trident.

    Комментарии (12)
    14 августа 2025, 21:40 • Видео
    Революция в Сербии началась?

    В ходе ночных беспорядков и уличных боев в Сербии пострадали десятки человек. Протестующие требуют отставки президента Александра Вучича. Сам Вучич предупреждает, что в стране пытаются разжечь гражданскую войну.

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 18:36 • Новости дня
    WP: Россия применила боевые лазеры против украинских дронов
    WP: Россия применила боевые лазеры против украинских дронов
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские вооруженные силы впервые использовали лазерные комплексы для уничтожения беспилотников, что позволило поражать цели на расстоянии до полутора километров.

    Возможности российских лазерных комплексов для борьбы с беспилотниками были подробно рассмотрены польским изданием Wirtualna Polska (WP), передает «Лента.Ру». В публикации отмечается, что на видеозаписях зафиксировано поражение украинских дронов лазерным лучом. Автор подчеркнул, что до сих пор применение подобных технологий вне полигона осуществляли лишь несколько стран.

    По данным издания, использование лазерных систем против украинских беспилотников официально подтвердили в Киеве. «Уничтожение украинских беспилотников дальнего радиуса действия российскими лазерными системами ПВО официально подтверждено Киевом. Таким образом, Россия присоединилась к очень узкому кругу стран, которые испытали лазер в боевых условиях», – сказано в публикации.

    Также издание предположило, что российский комплекс использует излучатель мощностью 10-20 киловатт, способный поразить цель за 10 секунд. Лазер уничтожает дроны на расстоянии до полутора километров, а дальность «ослепления» систем составляет три километра.

    Ранее лазерную систему противодействия БПЛА из проекта «Посох» решили испытать в зоне СВО.

    Комментарии (18)
    14 августа 2025, 20:57 • Новости дня
    В Госдуме оценили вероятность запрета фильмов «Брат» и «Бригада»

    Депутат Бурляев заявил, что закон о традиционных ценностях заставит по-новому смотреть на «Брата»

    В Госдуме оценили вероятность запрета фильмов «Брат» и «Бригада»
    @ Elena Dunn/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Закон о традиционных ценностях в кино открывает дорогу к пересмотру отношения к криминальным картинам, включая культовые «Брат» и сериал «Бригада». Об этом заявил депутат Госдумы Николай Бурляев.

    Этот закон – первый шаг к переосмыслению отношения к криминальному кино и сериалам, включая «Брат» и «Бригаду», считает депутат, передает Ura.ru

    Ранее депутат Елена Драпеко высказала мнение, что фильмы Алексея Балабанова могут быть запрещены, если не соответствуют закону о защите традиционных ценностей. Она отметила целесообразность проверки кинолент 1980-х и 1990-х годов на предмет согласия с действующими культурными нормами.

    Позже в беседе с 360.ru Драпеко уточнила, что реальных предложений о запрете фильмов Балабанова не поступало. Парламентарий объяснила, что речь шла лишь о необходимости установить возрастные ограничения для каждого произведения режиссера, а обсуждение касалось только картины «Груз 200».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Госдума приняла закон о блокировке фильмов против ценностей России.

    Комментарии (63)
    14 августа 2025, 17:07 • Новости дня
    Сын Байдена грубо ответил на требование Мелании Трамп извиниться

    Хантер Байден отказался извиняться за слова об Эпштейне и Мелании Трамп

    Tекст: Евгения Караваева

    Хантер Байден резко отреагировал на угрозу Мелании Трамп судом из-за его высказываний о знакомстве с Эпштейном, заявив, что извиняться не собирается.

    Сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер оскорбительно прокомментировал требование супруги нынешнего президента Америки Дональда Трампа Мелании извиниться за слова о ней, сообщает РИА «Новости».

    Поводом стала реплика Хантера о том, что Меланию и Трампа познакомил финансист Джеффри Эпштейн. Мелания Трамп потребовала извинений и пригрозила судебным иском с требованием одного миллиарда долларов компенсации.

    В интервью YouТube-каналу Channel 5 with Andrew Callaghan Хантер Байден заявил: «Пошло оно к черту, этого не будет». Байден подчеркнул, что опирался на сообщения СМИ и слова писателя Майкла Вулфа, якобы бравшего интервью у Эпштейна. Дональд Трамп ранее обвинял Вулфа в выдумывании историй ради продаж своих книг.

    В 2019 году Эпштейна обвинили в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, за что ему грозило до 40 лет лишения свободы. Судебное разбирательство не состоялось, так как Эпштейна нашли мертвым в тюремной камере, а официальной версией смерти стало самоубийство. В СМИ продолжают обсуждать конспирологические теории вокруг обстоятельств его смерти.

    В июле Дональд Трамп просил генпрокурора Пэм Бонди обнародовать стенограммы по делу Эпштейна, но суд во Флориде отказал в публикации документов. Интерес к делу Эпштейна вырос после того, как администрация США не смогла предоставить новые материалы, несмотря на обещания Трампа рассекретить файлы. ФБР и Минюст заявили, что Эпштейн не шантажировал влиятельных лиц, а список клиентов отсутствует.

    Комментарии (3)
    14 августа 2025, 20:48 • Новости дня
    «Радио Судного дня» передало два сигнала накануне встречи Путина и Трампа
    «Радио Судного дня» передало два сигнала накануне встречи Путина и Трампа
    @ Александр Лыскин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В течение четверга радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», передала сразу два закодированных сообщения с разницей почти в пять с половиной часов.

    Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает работу радиостанции.

    Первое сообщение появилось в эфире в 13.05 по московскому времени и прозвучало как: «НЖТИ 88751 МАРЕЛЬ 5057 6881». Второе сообщение прозвучало в 18.33 и содержало фразу: «НЖТИ 03649 СТОКОТОН 2751 2830».

    В начале июля «Радиостанция Судного дня» передала два новых сообщения за день.

    Напомним, в пятницу на Аляске состоится двусторонний саммит президентов России и США.

    Комментарии (5)
    15 августа 2025, 08:55 • Новости дня
    Лавров прибыл в отель на Аляске в свитере с надписью СССР
    Лавров прибыл в отель на Аляске в свитере с надписью СССР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский министр иностранных дел Сергей Лавров появился перед дверями отеля на Аляске в свитере с надписью СССР.

    Глава российского ведомства вышел из машины и направился в отель в Анкоридже. В этот момент его спросили о том, в первый ли раз он находится тут.

    «Бывал уже тут», – сказал министр «Известиям».

    66 комментариев

    Отмечается, что Лавров прошел в отель в свитере с надписью СССР на груди.

    Ранее Лавров с иронией отреагировал на вопрос о чувстве волнения перед началом российско-американского саммита в Анкоридже.

    Напомним, глава МИД России и посол России в США Александр Дарчиев прибыли на Аляску.

    Белый дом сообщал, что встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа начнется в 11.00 по местному времени (22.00 мск) в городе Анкоридж на Аляске.

    Комментарии (24)
    14 августа 2025, 12:39 • Новости дня
    Названо время начала встречи Путина и Трампа на Аляске

    Ушаков: Встреча Путина и Трампа на Аляске начнется в 22.30 мск

    Названо время начала встречи Путина и Трампа на Аляске
    @ Pablo Martinez Monsivais/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп начнут переговоры в формате тет-а-тет с участием только переводчиков в пятницу 15 августа в 22.30 мск на Аляске, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Переговоры стартуют в 22.30 мск, сначала в формате тет-а-тет, после этого политики продолжат переговоры за рабочим завтраком, сказал Ушаков, передает ТАСС.

    В рабочем завтраке примут участие члены делегаций России и США.

    Ранее Ушаков сообщил, что согласована программа встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Также сообщалось, что военно-транспортный самолет Ил-76 специального летного отряда «Россия» вылетел из аэропорта Внуково и отправился на базу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

    Комментарии (7)
    14 августа 2025, 19:32 • Новости дня
    Экс-депутат Госдумы от Крыма Бальбек объявлен в розыск
    Экс-депутат Госдумы от Крыма Бальбек объявлен в розыск
    @ Николай Галкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший депутат Государственной думы России от Крыма Руслан Бальбек объявлен в розыск сотрудниками УМВД по Симферополю.

    Бальбек разыскивается по неуточненной статье Уголовного кодекса России, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    «Сотрудниками полиции УМВД России по г. Симферополю по статье УК РФ разыскиваются следующие граждане: Бальбек Руслан Исмаилович, 28.08.1977 г. р.», – говорится в сообщении в Telegram-канале МВД по Республике Крым.

    Помимо Бальбека в розыск объявлены Андрей Цурканенко и Сергей Крылов. Согласно открытым источникам, Бальбек был депутатом Госдумы VII созыва и заместителем председателя комитета по делам национальностей с 2016 по 2021 год.

    В прошлом году российские правоохранители объявили в международный розыск экс-депутата Государственной думы Вадима Белоусова.

    Комментарии (7)
    14 августа 2025, 14:38 • Новости дня
    Власти Украины внесли Одессу в список территорий возможных боевых действий

    Tекст: Вера Басилая

    Город Одесса и еще 119 населенных пунктов Одесской области попали в официальный перечень территорий, где ведутся или могут начаться боевые действия, следует из приказа министра обороны Украины Рустем Умерова и министра по вопросам развития общин и территорий Алексей Кулеба.

    Одесса и еще 119 населенных пунктов Одесской области включены в официальный перечень территорий, где ведутся или могут начаться боевые действия. Соответствующий приказ подписали министр обороны Украины Рустем Умеров и министр по вопросам развития общин и территорий Алексей Кулеба, передает ТАСС,

    Теперь, согласно украинскому закону о «Правовом режиме военного положения», в Одессе может быть назначена городская военная администрация. Такой порядок уже действует в ряде прифронтовых городов, включая Сумы, Харьков и Николаев.

    В перечень попали крупные районы области, в том числе Белгород-Днестровский, Болградский, Измаильский, Раздельнянский, Березовский, Подольский, Одесский и другие. Решение расширяет возможности по введению военного управления и усилению контроля в регионе.

    Ранее в Одессе был уничтожен склад с вооружением и поражен пункт временной дислокации иностранных наемников, включая европейцев и латиноамериканцев.

    Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил по-русски, что Одесса не является русским городом.

    Американский экономист Джеффри Сакс предупредил, что продолжение конфликта с Россией грозит Украине утратой Черноморского побережья, в том числе Одессы.

    Комментарии (9)
    14 августа 2025, 19:23 • Новости дня
    Минтранс решил посчитать экономическую целесообразность дорог из цементобетона

    Мантуров поручил рассчитать выгоду применения цементобетона при строительстве дорог

    Минтранс решил посчитать экономическую целесообразность дорог из цементобетона
    @ Валентин Спринчак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил Минтрансу вместе с Минфином и объединением «Союзцемент» рассчитать экономическую эффективность использования цементобетонных технологий в дорожном строительстве.

    Обсуждение прошло на совещании по развитию отрасли стройматериалов, где присутствовали представители Минпромторга, Минстроя, Минэкономразвития, Минфина и других ведомств, а также крупнейшие производители и отраслевые ассоциации, сообщили в секретариате Мантурова, передает РИА «Новости».

    В ходе встречи участники рассмотрели текущее состояние строительной индустрии, в том числе положение цементной отрасли.

    Подчеркивается, что сейчас реализуются четыре инвестиционных проекта, запуск которых намечен на конец 2026 года. Ожидается, что их ввод увеличит производственные мощности по выпуску цемента на 2,7 млн тонн в год, а общий объем инвестиций превысит 20 млрд рублей.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие транспортные проекты завершила Россия в 2024 году.

    Комментарии (10)
    14 августа 2025, 22:44 • Новости дня
    Молдавия разместила украинские военно-транспортные самолеты на своем аэродроме

    Tекст: Антон Антонов

    На военном аэродроме Маркулешты разместили украинские самолеты, в том числе военно-транспортные, сообщила гражданская авиационная администрация Молдавии.

    По информации ведомства, размещение осуществляется на основании запроса министерства внутренних дел Украины от 21 июля 2025 года и касается пяти воздушных судов, предназначенных, как заявляется, для гуманитарных и аварийных миссий, передает ТАСС.

    В частности, речь идет об одном Ан-26, трех Ан-32P и одном Ан-32B. Отмечается, что их пребывание в аэропорту «проводится в строгом соответствии с законодательством» Молдавии, а техническое обслуживание будет выполнено только авторизованными компаниями согласно заключенным договорам. Ан-26 и Ан-32В классифицируются как военно-транспортные самолеты, а Ан-32P используется для тушения пожаров, уточнили в ведомстве.

    Аэропорт Маркулешты был построен на базе бывшего советского военного аэродрома и ранее предназначался для переоборудования в гражданский объект, однако эти планы были отменены. В последние годы аэродром неоднократно становился предметом обсуждений в связи с заявлениями о его использовании для переброски грузов для Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне украинский транспортный вертолет Ка-32, следовавший из Маркулешт в Румынию, совершил вынужденную посадку на территории Молдавии. Минобороны Молдавии в 2024 году опровергло сообщения о размещении F-16 для Украины на военном аэродроме молдавской армии.

    Комментарии (5)
    14 августа 2025, 12:30 • Новости дня
    Рар: Европейцы согласились на уступку занятых Россией территорий

    Политолог Рар: Трамп перед встречей с Путиным выслушал европейцев, но поучать себя не дал

    Рар: Европейцы согласились на уступку занятых Россией территорий
    @ ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    Дональд Трамп выслушал всех желающих европейцев на видеоконференции по Украине. При этом, «ястребам» Урсуле фон дер Ляйен и Кайе Каллас не дали слова, Кир Стармер просил присутствующих «не раздражать Дональда», а Владимир Зеленский и вовсе молчал. В результате глава Белого дома вышел победителем, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар.

    «Европейцы в рамках видеоконференции буквально набросились на Дональда Трампа, даже притащили туда частично «икону западных ценностей» – Владимира Зеленского. Глава Белого дома всех вежливо выслушал, но поучать себя не дал», – говорит германский политолог Александр Рар.

    По его словам, в итоге «победил скорее Трамп». «Зеленский молчал, Фридрих Мерц заверил президента США в том, что европейцы «благодарят» его за миротворчество, женщинам-«ястребам» – Урсуле фон дер Ляйен и Кайе Каллас – выступить не дали, а Кир Стармер то и дело предупреждал коллег «не слишком раздражать Дональда», – описал произошедшее аналитик.

    «Фактически европейцы согласились на сдачу Москве занятых Россией территорий. Правда, юридически признавать их российскими они не будут, но ради перемирия готовы замолчать. Во всяком случае, видеоконференция не принесла Зеленскому тех результатов, на которые он надеялся: в последний момент перетянуть Трампа на свою сторону, а европейцев затянуть в войну не удалось», – считает спикер.

    Как бы то ни было, президент США остается привержен своей позиции: он намерен сделать Америку великой. «Больше им ничего не движет. Он хочет застолбить за Штатами статус главной Великой державы. Трамп не человек войны, какими были его предшественники президенты-демократы», – объясняет политолог.

    «Он предпочитает всех мирить и наставлять на правильный путь. Так, глава Белого дома примирил – на время – Индию и Пакистан, разрушил – как ему кажется – ядерную программу Ирана, примирил Камбоджу и Таиланд, а также Армению и Азербайджан», – перечислил собеседник.

    Он также выразил уверенность в том, что встреча президентов США и России будет небезуспешной. «Владимир Путин, судя по всему, заинтересован в том, чтобы состоялся ответный визит Трампа, но главное – ему нужно, чтобы Штаты вновь стали уважать российские национальные интересы», – подчеркнул аналитик.

    По его мнению, стороны могут договориться по ряду вопросов. «Но загвоздка в позиции Европы, которая может пойти на блокировку любых невыгодных для себя соглашений. Впрочем, такой «водораздел» для Москвы тоже будет неплохим», – заключил Рар.

    Ранее состоялась видеоконференция, организованная канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и посвященная Украине. В ней приняли участие европейские лидеры, Зеленский и президент США Дональд Трамп. По итогам онлайн-встречи на совместной с Зеленским пресс-конференции Мерц заявил, что на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая пройдет 15 августа в Анкоридже, могут быть приняты важные решения.

    Он также подчеркнул: «Президент США Дональд Трамп теперь хочет начать переговоры о мире на Украине. В пятницу он встретится с президентом России Путиным на Аляске. В Анкоридже могут быть приняты важные решения».

    По словам Мерца, на переговорах должны быть учтены ключевые интересы Европы и Украины в области безопасности. Канцлер добавил, что лидеры европейских стран донесли до Трампа соответствующее послание и выразил надежду на успех переговоров.

    Между тем, Зеленский опубликовал в соцсетях снимок того, как выглядела встреча. «Напомнило бессмертное стихотворение Сергея Михалкова», – прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале.

    Она опубликовала текст стихотворения, которое начинается со строк «Кто на лавочке сидел,/Кто на улицу глядел,/Толя пел,/Борис молчал,/Николай ногой качал. Дело было вечером,/Делать было нечего».

    Комментарии (23)
    14 августа 2025, 13:58 • Новости дня
    Умерла вице-мисс «Россия 2017» Ксения Александрова

    Вице-мисс «Россия 2017» Ксения Александрова скончалась в возрасте 30 лет

    Умерла вице-мисс «Россия 2017» Ксения Александрова
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В возрасте 30 лет скончалась Ксения Александрова, занявшая второе место на «Мисс Россия 2017» и участвовавшая в конкурсе «Мисс Вселенная 2017».

    О смерти Ксении Александровой 12 августа сообщила генеральный директор национального конкурса «Мисс Россия» Анастасия Беляк, передает ТАСС.

    Беляк подтвердила информацию, заявив: «Ксении действительно не стало 12 августа».

    Как ранее отмечалось в СМИ, в июле Александрова попала в дорожно-транспортное происшествие в Тверской области. После аварии девушку госпитализировали с черепно-мозговой травмой в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

    После поступления в больницу ее состояние долго оставалось тяжелым и нестабильным, несмотря на оказываемую медицинскую помощь.

    Ранее российская модель Анна Литвинова, удостоенная ряда престижных наград с конкурсов красоты, умерла в Германии 22 января из-за меланомы, с которой боролась около года.


    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 14:44 • Новости дня
    Анпилогов объяснил важность уничтожения производства на Украине ракет «Сапсан»

    Эксперт Анпилогов: Уничтожение производства ОТРК «Сапсан» на Украине – одна из ключевых вех СВО

    Анпилогов объяснил важность уничтожения производства на Украине ракет «Сапсан»
    @ VoidWanderer/Wikipedia

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Совместная операция ФСБ и Минобороны по уничтожению предприятий ВПК Украины отбросила производство оперативно-тактического ракетного комплекса «Сапсан» за рамки временных восстановительных возможностей Киева. Это обезопасит Европейскую часть России, ведь офис Зеленского планировал увеличить поражающие возможности ракет, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Значение проведенной Россией операции огромно. Украина разрабатывала мощный оперативно-тактический ракетный комплекс, в зону поражения которого попадали Москва, Минск, ряд других городов. Также Киев хотел увеличить дальность действия ОТРК до одной тыс. км. То есть угроза создавалась бы, например, для аэродромов стратегической авиации в Саратовской области и наших ключевых промышленных районов», – пояснил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Судя по имеющимся данным, ракета «Сапсана» способна нести фугасную боевую часть весом около тонны – эта мощь сопоставима с КАБ-1500. То есть, один снаряд может «сложить» жилой пятиэтажный дом, административное здание или цех любого предприятия – металлургического, нефтяного, химического. Таким образом, даже один удар украинского ОТРК мог бы привести к многочисленным человеческим жертвам и экологической катастрофе», – продолжил он.

    «Это был бы серьезный вызов для нашей системы ПВО, потому что баллистические цели – одни из самых сложных для перехвата. В этом нас убеждают, в частности, ход СВО, а также недавний ирано-израильский конфликт», – подчеркнул собеседник.

    «Изначально для производства «Сапсанов» использовался «Южмаш», затем – Павлоградский завод, шосткинская «Звезда» и масса смежных участников. Основные предприятия цикла представляют из себя множество производственных цехов, сложные системы подземных коммуникаций, которые строились из расчета на продолжение работы даже в условиях глобального конфликта», – указал спикер.

    «Таким образом, ФСБ и Минобороны осуществили сложную задачу по поражению ключевых узлов всей производственной цепочки «Сапсанов». Судя по всему, перед атакой была проведена серьезная операция по выявлению внутренней организационной и физической структуры заводов, расположения уникального оборудования, станочного парка, линий термической и механической обработки, цементирования», – отметил аналитик.

    «Важную роль в реализации атаки могли сыграть горизонтальные связи представителей военного ведомства и спецслужб непосредственно с работниками украинских заводов. Я сам родом из Днепропетровска, и точно знаю, что далеко не все там хотят эскалации, которую вызвало бы создание и применение этих ракет Киевом против России», – детализировал собеседник.

    По его словам, у Украины до недавнего времени оставался огромный советский задел по производству баллистических ракет, несмотря на последние 30 лет упадка. «Судя по всему, Берлин, финансируя этот проект, заботился не только о том, чтобы усилить эскалацию конфликта с Россией. Германия намеревалась перенять наработанные технологии и производство «Сапсанов», – считает Анпилогов.

    «Таким образом, уничтожение цепочки разработки и производства «Сапсанов» – это веха в спецоперации в части демилитаризации Украины. Эта структура, наверное, не полностью разрушена, но выведена за временные рамки возможного восстановления с учетом нынешнего потенциала Киева. Следом в дело должна вступать наша дипломатия, которая призвана добиться, чтобы Киев подписал соглашение об отказе от этой программы», – резюмировал аналитик.

    Ранее стало известно, что российские силы нанесли удары по предприятиям ВПК Украины, задействованным в создании и производстве оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан». Операция была проведена совместно ФСБ и Минобороны. По их сведениям, Украина втайне развивала ракетную программу по технологиям и запасам, оставшимся от СССР.

    Там Киев и его западные партнеры пытались организовать производство ракетного оружия для проведения атак в глубине территории Российской Федерации, подчеркнуло министерство. Кроме того, за июль ВС России нанесли массированные и групповые удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, и ударными дронами.

    Целями стали конструкторские бюро, заводы по производству ракетного топлива, сборке ракетного оружия. Кроме того, поражены развернутые украинскими военными для обороны этих объектов западные комплексы ПВО. В одной лишь Днепропетровской области уничтожили четыре установки ЗРК Patriot, а также американская РЛС AN/MPQ-65, обеспечивавшая выдачу целеуказания и наведения.

    «Скоординированные действия российских силовых ведомств позволили предотвратить угрозу уничтожения целей в глубине территории России и ликвидировать техническую базу производства ракет. ВПК Украины понес колоссальный ущерб», – сообщает Минобороны в своем Telegram-канале. В ведомстве добавили, что информация о срыве планов Киева подтверждена несколькими независимыми источниками.

    За последние два года Россия собрала неопровержимые доказательства причастности Украины к созданию ракетных систем: видео со сборочных площадок, записи переговоров руководства украинского ВПК, сведения об усилении оборонительных систем (ПВО, ПРО, РЭБ, в том числе Patriot) для защиты предприятий.

    У ФСБ была информация и точные координаты предприятий, задействованных в проекте. Производство развернули на оборонных предприятиях в Днепропетровской и Сумской областях, включая Павлоградский химический завод (ПХЗ) и Шосткинский казенный завод «Звезда», сообщает РИА «Новости».

    По имеющимся данным, спецслужбы установили, что за контрразведывательное обеспечение ПХЗ, где планировали хранить твердое ракетное топливо для ОТРК, отвечал сотрудник СБУ Александр Девяткин. По сведениям российской спецслужбы, весной руководство ПХЗ подготовило в адрес Минобороны Украины проектную документацию по «Сапсану».

    Что примечательно, в мае Владимир Зеленский провел встречу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и представителями вооруженных сил ФРГ. Вскоре после этого немецкое минобороны опубликовало сообщение о подписании оборонного соглашения. В нем уточняется, что Германия «профинансирует производство систем вооружения большой дальности на Украине» в рамках обязательства инвестировать украинское производство вооружений.

    «Значительное количество систем вооружения большой дальности должно быть произведено в 2025 году. Системы вооружения быстро поступят в распоряжение украинских вооруженных сил — первые из них могут быть развернуты всего через несколько недель. Никакая дополнительная подготовка не потребуется», – напоминает анонс ведомства РБК.

    Более того, немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг заявлял, что Германия профинансирует Украине закупки ракет большой дальности в трехзначном количестве.

    Комментарии (6)
    Лавров ответил на вопрос о мандраже перед переговорами с США на Аляске
    NBC: Трамп начал борьбу за Нобелевскую премию мира
    Будапешт связал протесты в Сербии с планами ЕС сменить власть в Венгрии и Словакии
    Азербайджанский наемник ВСУ с тату в виде свастики сдался в плен армии России
    На Чернаводской АЭС в Румынии произошел пожар
    Госдума задумалась о запрете лицам с судимостью быть курьерами
    Россиян предупредили об изменении правил медосвидетельствования на опьянение

    Какой исход переговоров на Аляске выгоден рублю и золоту

    От того, как пройдут переговоры на Аляске двух глав государств, зависит дальнейшая судьба российской валюты, а также золота как защитного актива и криптовалюты, которая стала современной страховкой от мировых потрясений. Почему для этих активов благом будут совершенно разные сценарии исхода встречи Путина и Трампа? Подробности

    Россию на Аляске представит команда профессионалов

    В пятницу в 22:30 по московскому времени на Аляске начнутся исторические переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Российская делегация летит в США на фоне значительных военных успехов. Позицию Москвы по урегулированию конфликта на Украине разделяют страны Глобального Юга. Однако эксперты отмечают: ждать прорывов пока не стоит – речь идет лишь об отправной точке нормализации диалога. Подробности

    Дальнобойные ракеты Украины уничтожены на производственном этапе

    ФСБ и Минобороны России провели совместную операцию по уничтожению на Украине заводов по производству оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан». Дальность новой баллистической ракеты позволяла ВСУ наносить удары вглубь территории Белоруссии и России. Информацию о военных заводах и участии в проекте Германии российские оперативники собирали последние два года. Эксперты считают эту операцию вехой в процессе демилитаризации Украины. Подробности

    За что «мировое еврейство» невзлюбило Израиль

    Могут ли евреи не любить собственное государство, которое досталось им с таким трудом? Оказалось, что могут – особенно если это евреи американские. Некоторые из них даже сравнивают действия Израиля с Холокостом, погубившим миллионы евреев, и от имени мирового еврейства выдвигают требования к израильскому руководству. Как и почему происходит все это? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Дмитрий Губин Дмитрий Губин
      «Алсиб» снова включился в историю

      В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьёзных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме. И вот этот момент настал.

      0 комментариев
    • Сергей Лебедев Сергей Лебедев
      Зачем Америке Центральная Азия

      В западной аналитике часто высказывается точка зрения, что интересы американской администрации в Центральной Азии носят исключительно экономический характер. Но кажется, это один из тех редких случаев, когда экономика (как минимум частично) выступает дымовой завесой для Realpolitik.

      0 комментариев
    • Сергей Миркин Сергей Миркин
      Почему важно освободить всю ДНР

      Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.

      7 комментариев
    • Революция в Сербии началась?

      В ходе ночных беспорядков и уличных боев в Сербии пострадали десятки человек. Протестующие требуют отставки президента Александра Вучича. Сам Вучич предупреждает, что в стране пытаются разжечь гражданскую войну.

    • «Обмен землями». Что обсудят Путин и Трамп

      Администрация президента США Дональда Трампа продолжает настаивать, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске стороны обсудят «обмен землями». Что это значит?

    • Прорыв к Доброполью и обвал фронта ВСУ

      Прорыв Вооруженных сил РФ в направлении Доброполья в ДНР и перерезание трасс, критично значимых для снабжения ВСУ, западные СМИ называют «шокирующим». Речь действительно идет о крупном успехе российских войск и о панике в рядах украинских неонацистов.

    • Основные тактические единицы Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

