  Ирак объявил форс-мажор на месторождениях иностранных компаний
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Словения переводит для славян политику Брюсселя

    Словения имеет разветвленную дипломатию в чувствительных для России направлениях. Ее представители занимают весьма видное положение в нынешнем руководстве Евросоюза. Страну можно вполне считать «славянским наконечником» ЕС и НАТО.

    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Кто и зачем начал войну в Иране

    Ошибка плана США состоит вовсе не в том, что Иран одерживает верх над США. Войну изначально никто и не собирался выигрывать. Главный проигрыш Трампа в том, что монархии Персидского залива, Турция и даже Азербайджан отказались вовлекаться в бойню.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Аппетиты Израиля могут вырасти

    Очевидно, цель Израиля – не в обретении новых территорий, а в обеспечении выживания в рамках уже имеющихся территорий и в условиях полностью враждебного окружения. Цель Израиля – не непрерывная война, цель – ослабление и разобщение противника, а война – средство.

    21 марта 2026, 00:36 • Новости дня

    Плазма от вспышки на Солнце вызвала магнитную бурю на Земле

    Tекст: Денис Тельманов

    На Замле зафиксировали магнитную бурю уровня G1.7, причиной стал приход солнечной плазмы после вспышки, произошедшей 16 марта.

    Как сообщает РИА «Новости», Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН зафиксировала начало магнитной бури на Земле после прихода плазмы от вспышки на Солнце, случившейся 16 марта. На момент публикации уровень бури составляет G1.7, что соответствует слабой геомагнитной активности.

    Изначально специалисты прогнозировали начало бури вечером 19 марта, однако плазма достигла Земли только сейчас.

    Ожидается, что геомагнитные возмущения сохранятся примерно шесть дней. В лаборатории отметили, что текущая активность пока не представляет серьезной угрозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Солнце 13 марта зарегистрировали первую за три недели вспышку класса M, которая длилась около 20 минут.

    На Земле фиксируется устойчивая магнитная буря, вызванная резким увеличением скорости солнечного ветра из-за корональной дыры на Солнце, и это уже вторая буря в марте.

    Ожидаемая магнитная буря сместилась на день позже из-за запоздалого прихода солнечной плазмы к Земле и может продлиться почти неделю.

    20 марта 2026, 14:21 • Новости дня
    Васильев: «Единая Россия» – законодательная опора президента в парламенте

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Фракция «Единая Россия» в Госдуме реализовала ряд инициатив по поддержке семей, пенсионеров, участников спецоперации и развитию инфраструктуры регионов, заявил заместитель секретаря генсовета партии, руководитель фракции ЕР в Госдуме Владимир Васильев.

    Владимир Васильев заявил, что фракция «Единой России» стала законодательной опорой президента в парламенте и реализует поручения главы государства по итогам съездов, посланий, заседаний Госсоветов и прямых линий, говорится в сообщении на сайте партии.

    Васильев отметил, что «Единая Россия» обеспечила продление до 2030 года материнского капитала, льготной семейной ипотеки и выплат на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка. Вдвое увеличился размер пособий для беременных студенток и налоговый вычет на второго и последующих детей. В федеральном бюджете закреплено единое пособие на каждого ребенка, которое получают около 10 млн детей, а также сохранены выплаты многодетным семьям и пособия по уходу за ребенком до полутора лет в случае раннего выхода матери на работу. Звание «Мать-героиня» приравнено к «Герою Труда», что позволило 118 женщинам получать ежемесячно 72 тыс. рублей.

    По словам Васильева, фракция внесла поправки для увеличения минимального размера оплаты труда до 27 тыс. рублей и с 1 января обеспечила индексацию пенсий работающим пенсионерам. Пенсионеры, по мнению парламентария, помогут молодежи с профессиональной ориентацией, сохраняя возрастной потенциал общества.

    «Единая Россия» упростила оформление социального контракта через Госуслуги, чем воспользовались 1,4 млн человек. Вдвое увеличено страховое покрытие для участников негосударственных пенсионных фондов до 2,8 млн рублей, что защитило накопления 6 млн граждан.

    С 2022 года приняты 157 законов для поддержки участников спецоперации и их семей. По инициативе председателя партии Дмитрия Медведева модернизируются сельские отделения «Почты России» – на это выделено 5 млрд рублей. Кроме того, в федеральном бюджете предусмотрены средства на списание двух третей задолженности регионов по бюджетным кредитам, что позволило направить 200 млрд рублей ежегодно на инфраструктурные проекты и снизить долговую нагрузку регионов.

    Также в 12 регионах проводится эксперимент по поступлению в колледжи на основе двух экзаменов вместо четырех для девятиклассников. Васильев рассказал, что в Вышнем Волочке за короткое время удалось подготовить специалистов для нового производства, а для молодежи созданы высокооплачиваемые рабочие места.

    20 марта 2026, 11:22 • Новости дня
    США запретили Кубе получать российскую нефть

    Tекст: Дарья Григоренко

    Куба добавлена в список стран, которым запрещено принимать российскую нефть, после того как танкер с 700 тыс. баррелей топлива направился к острову, следует из обновленной лицензии Минфина.

    В специальном документе Куба добавлена в перечень стран, которым запрещены любые сделки по продаже, доставке или выгрузке российской нефти и нефтепродуктов. В этот же список вошли Иран, КНДР и освобожденные территории Украины, передает Bloomberg.

    Обновление лицензии связано с сообщениями о том, что российский танкер с 700 тыс. баррелей нефти, по данным Kpler Ltd., может прибыть на Кубу уже к концу месяца. Остров находится под санкциями США с конца 1950-х годов, а последние ограничения были усилены в последние месяцы администрацией американского лидера.

    Цель изменений – снизить давление на мировые нефтяные рынки на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Ранее глава Минфина Скотт Бессент заявлял, что США могут снять часть санкций на иранскую нефть, которая уже находится в пути. В Минфине США пока не прокомментировали новые меры.

    Ранее Минфин США внес ряд запретов в разрешение на сделки с российской нефтью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон разрешил продавать российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда до 12 марта, действие лицензии ограничено 11 апреля 2026 года.

    20 марта 2026, 19:55 • Видео
    Паника в ЕС: Венгрия все заблокировала

    В Евросоюзе не скандал, а скандалище: Венгрия и Словакия опять заблокировали 20-й пакет антироссийских санкций и выделение Украине кредита на 90 млрд евро, хотя деньги нужны срочно. В связи с этим венгерского премьера Виктора Орбана атакуют со всех сторон.

    20 марта 2026, 09:25 • Новости дня
    Японская Makita отсудила у Веры Пирожок 300 млн рублей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Арбитражный суд Москвы обязал предпринимательницу из Удмуртии выплатить японской корпорации Makita Corporation гигантскую компенсацию за торговлю нелегальным инструментом.

    Японский производитель электроинструментов добился внушительной компенсации от индивидуального предпринимателя Веры Пирожок, передает РИА «Новости».

    Выяснилось, что женщина продавала на площадке Ozon товары с логотипом компании, имеющие явные признаки контрафакта.

    «На информационной табличке (шильдике): отсутствует знак сертификации таможенного союза EAC... отсутствует дата изготовления и серийный номер инструмента», – отмечается в судебном акте.

    Размер выплаты рассчитали как двукратную стоимость реализованного товара. С 2023 года ответчица продала около 39 тыс. единиц продукции по средней цене 9 тыс. рублей. Итоговая сумма претензий превышала 687 млн, однако истец добровольно снизил требования до 300 млн рублей.

    Ранее ФТС выявила на складах маркетплейсов более 7,5 тыс. незаконно ввезенных электроинструментов.

    20 марта 2026, 17:16 • Новости дня
    Умер Чак Норрис
    Американский актер, чемпион по боевым искусствам и звезда культового сериала «Уокер, техасский рейнджер» Чак Норрис скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщила его семья.

    Как пишет Variety, актер был госпитализирован в четверг на Гавайях, а умер утром в пятницу. «Хотя мы хотели бы сохранить обстоятельства втайне, знайте, что он был в окружении семьи и ушел с миром», – говорится в заявлении семьи артиста.

    «Для всего мира он был мастером боевых искусств, актером и символом силы. Для нас – преданным мужем, любящим отцом и дедушкой, невероятным братом и сердцем нашей семьи. Он жил с верой, целью и неизменной преданностью тем, кого любил», – отмечается в сообщении.

    Чак Норрис был не только популярным актером, но и признанным мастером единоборств. Он обладал черными поясами в дзюдо, бразильском джиу-джитсу, карате, тхэквондо и других дисциплинах, а также разработал собственный стиль – Чун Кук До.

    Широкую известность ему принесла роль в фильме «Путь дракона», где он снялся вместе с Брюсом Ли. Позднее он стал одной из главных звезд боевиков 1970–1980-х годов, сыграв в таких картинах, как «Отряд “Дельта”», «Без вести пропавшие», «Одинокий волк Маккуэйд» и «Код молчания».

    В 1990-х Норрис успешно перешел на телевидение, где исполнил главную роль в сериале «Уокер, техасский рейнджер», который выходил с 1993 по 2001 год и закрепил за ним статус одного из символов американского экшена.

    В последние годы актер стал героем интернет-мемов, в которых ему приписывались сверхчеловеческие способности. Он также участвовал в рекламе спортивного оборудования и активно высказывался по политическим вопросам, придерживаясь консервативных взглядов.

    Чак Норрис был дважды женат. У него остались супруга Джина О’Келли, пятеро детей и внуки.

    20 марта 2026, 15:08 • Новости дня
    Франция задержала в Средиземном море танкер из Мурманска
    Tекст: Валерия Городецкая

    Французские военные задержали нефтяной танкер Deyna под флагом Мозамбика, следовавший из Мурманска.

    Операция по задержанию судна состоялась 20 марта в западной части Средиземного моря, сообщила в соцсетях морская префектура Средиземного моря, передает ТАСС.

    «20 марта 2026 года силы ВМС Франции провели операцию в открытом море, в западной части Средиземного моря, в отношении нефтяного танкера Deyna, шедшего под флагом Мозамбика и следовавшего из Мурманска», – говорится в публикации.

    О задержании также сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

    В январе французские военные провели операцию по задержанию нефтяного танкера в нейтральных водах Средиземного моря из-за подозрений в использовании поддельного флага.

    20 марта 2026, 14:35 • Новости дня
    Названы поразившие американский истребитель F-35 иранские ракеты

    Tекст: Вера Басилая

    Иранские комплексы ПВО «359» и AD-08 Majid способны обнаруживать и поражать истребители F-35 благодаря пассивным оптико-электронным системам и высокой скорости ракет.

    В социальных сетях появился анализ возможных систем противовоздушной обороны Ирана, способных нанести урон американскому истребителю пятого поколения F-35, пишет «Российская газета». Обсуждение связано с появлением видео, где истребитель пятого поколения был атакован неустановленной системой ПВО.

    Первоначально предполагалось, что удар нанесла ракета комплекса «358», однако эксперты отметили, что она предназначена в первую очередь для уничтожения беспилотников, небольших самолетов и вертолетов, а скорость ее не соответствует скорости, с которой был поражен F-35. Наиболее вероятными кандидатами на поражение истребителя называются ракета «359» и мобильный ЗРК AD-08 Majid.

    Ракета «359» отличается большими размерами, максимальной скоростью до 1000 км/ч, способностью сбивать цели на высотах до 9 км и дальностью до 150 км. ЗРК AD-08 Majid, смонтированный на легком автомобиле, оснащен ракетами со скоростью до 2450 км/ч, дальностью до 8 км и рабочей высотой до 6 км. Обе системы используют пассивные оптико-электронные станции обнаружения, которые не демаскируют себя при работе.

    Недостатком отмечается относительно слабая боевая часть ракет, что, согласно сообщениям Центрального командования США, позволило F-35 избежать критических повреждений и вернуться на базу.

    Корпус стражей исламской революции заявил о поражении стратегического истребителя F-35 ВВС США в небе над центральной частью страны.

    20 марта 2026, 12:47 • Новости дня
    Фон дер Ляйен придумала способ снизить цены на энергоносители
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Развитие ядерной энергетики и возобновляемых источников, по мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, поможет снизить волатильность цен и укрепить энергетическую независимость региона.

    Европейская комиссия уверена, что переход на ядерную энергетику и возобновляемые источники поможет стабилизировать и снизить цены на энергию, передает «Интерфакс».

    Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции заявила: «Чем больше возобновляемых источников энергии, чем больше ядерной энергетики, тем ниже будут цены. Энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    Она отметила, что зависимость от импорта ископаемого топлива делает европейскую экономику уязвимой к мировым скачкам цен.

    Глава Европейского совета Антониу Кошта призвал сокращать энергетическую зависимость и инвестировать в местное производство энергии. По его словам, энергетические кризисы в Европе связаны с внешними геополитическими событиями, такими как военные действия на Украине и Ближнем Востоке. Кошта подчеркнул, что только развитие ядерной и возобновляемой энергетики с акцентом на местное производство позволит ЕС добиться энергетической независимости и снизить риски для безопасности снабжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европу ожидает многолетний энергетический кризис после атаки Ирана на ключевой завод по производству сжиженного газа в Катаре.

    Министерство внутренних дел США намерено принять меры для увеличения добычи энергоносителей на фоне роста мировых цен и цен внутри страны.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что глобальный энергетический рынок столкнулся с серьезными потрясениями на фоне боевых действий на Ближнем Востоке.

    20 марта 2026, 12:19 • Новости дня
    Подполье сообщило об автобусах с трупами военных ВСУ в Николаеве

    Tекст: Вера Басилая

    В Николаев привезли два автобуса с телами погибших и поступили раненые после ночного удара по учебным объектам близ Снигиревки в Николаевской области, сообщил координатор подполья Сергей Лебедев.

    По словам Николаева, одной из целей ночного удара по территории Украины стали полигон и узел связи возле Снигиревки в Николаевской области. На полигоне находились мобилизованные, а на узле связи – дежурная смена, передает «Российская газета».

    Утром в Николаев из Снигиревки прибыли два автобуса с табличками «Груз 200», в городскую больницу моряков поступили новые раненые, несмотря на то, что официально учреждение не функционирует с 2022 года.

    В регионе размещается множество учебных баз, где готовят кадры для ВСУ, поэтому удары по этим объектам происходят регулярно.

    В ночь на 11 марта, по данным источника, беспилотники «Герань» атаковали пансионат у Тилигульского лимана, где размещался украинский спецназ, прошедший подготовку у британских инструкторов, а также лагерь 36-й бригады морской пехоты. Тогда также фиксировалась перевозка погибших автобусами, а военную технику вывозили на ремонт в Николаев трейлерами и эвакуаторами.

    Ранее в ходе атаки «Гераней» на город и порт Измаил в Одесской области одной из целей стала баржа с военным грузом из Румынии. Баржа под разгрузкой получила попадание, но не была уничтожена.

    20 марта 2026, 17:04 • Новости дня
    Лукашенко сообщил о готовности продать США калийный рудник
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о возможной сделке по продаже белорусского калийного рудника американцам за сумму не менее 3 млрд долларов.

    Глава государства впервые затронул эту тему во время второго заседания VII Всебелорусского народного собрания, заявив, что предлагал США приобрести калий с возможностью вывоза в Америку, передает ТАСС.

    Во время беседы с журналистами Лукашенко отметил, что американская сторона пока размышляет над предложением. «Думают (американцы). Но три миллиарда (долларов США) – это минимум. А (белорусское) правительство посчитает запасы, еще чего-то. Это будет дороже», – сказал он.

    Он отметил, что США, несмотря на свои финансовые возможности, не проявляют готовности платить «нормальные деньги» за рудник и, по сути, рассчитывают получить актив почти даром.

    Старобинское месторождение калийных солей недалеко от Минска входит в число крупнейших в мире и служит сырьевой основой для ОАО «Беларуськалий», которому сейчас принадлежат рудники и обогатительные фабрики.

    Ранее Лукашенко сообщил о проработке Минском «большой сделки» с США. По его словам, речь идет о соглашении, в котором будут отражены ключевые вопросы текущей повестки между Минском и Вашингтоном.

    20 марта 2026, 08:29 • Новости дня
    Россия подготовила меры против мировых контейнерных гигантов

    Tекст: Вера Басилая

    На российском рынке планируется ввести новые условия для возвращения иностранных контейнерных операторов, включая жесткие требования к регистрации и структуре собственности.

    Российские власти разработали проект указа, который предусматривает комплекс ограничительных мер для мировых операторов морских контейнерных линий, ранее покинувших страну. Согласно документу, компании из недружественных стран смогут осуществлять регулярные контейнерные перевозки через российские порты только при одновременном выполнении ряда требований, пишет «Коммерсантъ».

    В частности, судовладелец, перевозчик и оператор должны быть зарегистрированы по российскому законодательству, а доля российского участника в компании должна превышать 50%. Также требуется, чтобы перевозчики в первую очередь обслуживали санкционные грузы и клиентов, а страхование судов осуществлялось российскими страховщиками или перестрахование происходило в России. Дополнительно компании должны согласиться на рассмотрение споров в российских судах.

    Газета отмечает, что суда на маршруте должны находиться в собственности оператора, а сама перевозка – выполняться исключительно собственными судами от страны происхождения до России или обратно. Операторы не должны быть связаны с компаниями из специального перечня, куда вошли Maersk, CMA CGM, Hapag-Lloyd, BREB, Samskip, OOCL, X-Press Container Line (UK) Limited, KMTC, HMM и ONE. Крупнейший мировой перевозчик MSC в этот список не включен.

    В Минтрансе на запрос журналистов не ответили. Ранее российские власти неоднократно подчеркивали, что возвращающиеся западные компании не получат преференций и будут работать на общих условиях. Первый вице-премьер Денис Мантуров отмечал, что при отсутствии подписанных опционов на обратный выкуп возвращение иностранных компаний будет происходить «с чистого поля».

    Глава Минфина Денис Мантуров заявил о необходимости защиты рынка при возвращении иностранных компаний.

    20 марта 2026, 05:46 • Новости дня
    Минздрав назвал возраст репродуктивного здоровья мужчин

    Tекст: Антон Антонов

    Возрастной диапазон репродуктивного здоровья мужчин определен как 18-49 лет, следует из методических рекомендаций по диспансеризации граждан репродуктивного возраста, утвержденным министерством здравоохранения России.

    «С учетом возрастной структуры отцовства в России целесообразным видится определить возвратной диапазон репродуктивного здоровья мужчин 18-49 лет», – приводит РИА «Новости» текст документа.

    При этом подчеркивается, что физиологическая способность к зачатию у мужчин сохраняется на протяжении всей жизни после полового созревания. В рекомендациях уточняется, что вероятность успешного зачатия с каждым годом снижается, несмотря на сохранение способности к зачатию даже в пожилом возрасте.

    В частности, шанс рождения живого ребенка у мужчин старше 35 лет в два раза ниже, чем у более молодых, даже при использовании ЭКО. Кроме того, дети, рожденные от возрастных отцов, демонстрируют худшие показатели здоровья.

    В документе также отмечается важность активной и многоступенчатой профилактической работы системы здравоохранения, поскольку мужское бесплодие часто выявляется у мужчин без явных жалоб со стороны репродуктивной системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты Минздрава подготовили документ с советами по сохранению репродуктивного здоровья. Ведомство разработало методические рекомендации по диспансеризации граждан репродуктивного возраста. В документе подчеркивается необходимость информирования женщин о том, что оптимальный период для рождения детей – с восемнадцати до 35 лет.

    20 марта 2026, 10:42 • Новости дня
    Politico: Зеленский сорвал усилия лидеров ЕС убедить Орбана одобрить кредит Украине
    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейские лидеры не смогли убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана одобрить кредит Украине, несмотря на давление и попытки компромисса, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь заблокировал одобрение кредита ЕС для Украины на 90 млрд евро, несмотря на давление большинства лидеров Евросоюза. Обсуждение проходило на саммите Европейского совета в Брюсселе, где Орбан оказался в изоляции, а главы государств разделились на тех, кто пытался убедить венгерского лидера жесткой критикой, и тех, кто выбрал мягкий подход.

    Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил: «Никто не может шантажировать Европейский совет, никто не может шантажировать европейские институты. То, что делает Венгрия, – абсолютно неприемлемо». Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что отказ Орбана нарушает фундаментальные принципы сотрудничества и подрывает доверие между странами ЕС.

    Венгерский премьер отказался выполнять обещание, данное в декабре, и связал кредит для Украины с восстановлением нефтепровода «Дружба», поврежденного в январе российским дроном. Орбан заявил, что благодаря его позиции «санкции против Венгрии были сняты», и он «защитил интересы страны». В то же время, по информации Кошты, трубопровод подвергался атакам 23 раза с начала спецоперации на Украине.

    Попытки лидеров Италии и Бельгии уговорить Орбана мягким тоном не принесли результата, а выступление Владимира Зеленского по видеосвязи только усугубило атмосферу. По словам участников встречи, украинский президент занял жесткую позицию, не идя на уступки по ремонту «Дружбы», что привело к прекращению обсуждения через 90 минут.

    Следующий саммит ЕС по этому вопросу пройдет после выборов в Венгрии 12 апреля. Если Орбан проиграет, его преемник может снять вето ради получения европейских средств. Если же он останется у власти и продолжит блокировать решение, на встрече в Кипре в конце апреля могут быть рассмотрены меры против Венгрии – от заморозки финансирования до ограничения ее прав в ЕС.

    В пятницу Орбан заявил, что Венгрия юридически вправе заблокировать предоставление Евросоюзом военного кредита Украине на сумму 90 млрд евро.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что у Евросоюза нет альтернативы кредиту Украине в 90 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз «так или иначе» согласует кредит Киеву на 90 млрд евро. Шведский премьер Ульф Кристерссон заверил, что несмотря на блокировку со стороны Венгрии, кредит Украине будет предоставлен.

    20 марта 2026, 10:59 • Новости дня
    TWZ отметил живучесть ПВО Ирана после поражения F-35 ВВС США
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Истребитель F-35 ВВС США совершил экстренную посадку на базе на Ближнем Востоке после сообщения о попадании с территории Ирана.

    Американский истребитель F-35A ВВС США был вынужден прекратить боевую миссию над территорией Ирана и экстренно сесть на одной из американских авиабаз на Ближнем Востоке, сообщает The War Zone.

    Представитель Центрального командования США капитан Тим Хокинс подтвердил изданию, что самолет находился на боевом задании, когда был вынужден сделать аварийную посадку. Он подчеркнул, что «самолет приземлился благополучно, а пилот находится в стабильном состоянии», расследование причин происшествия продолжается.

    Появились неподтвержденные сообщения и видеозапись, якобы опубликованная Корпусом стражей исламской революции (КСИР), на которой, как утверждается, видно попадание по F-35 над Ираном с помощью системы FLIR. Однако независимых подтверждений подлинности этого видео нет, и Хокинс отказался комментировать возможность поражения истребителя огнем с земли. По информации CNN, которая ссылается на неназванные источники, F-35 мог быть поражен иранским огнем.

    Ранее официально не сообщалось о случаях поражения американских самолетов иранскими средствами ПВО с начала конфликта в конце прошлого месяца. Отмечается, что три самолета F-15E ВВС США были потеряны от дружественного огня Кувейта, и нынешний инцидент также не исключает подобного сценария.

    F-35A ВВС США участвуют в операции Epic Fury, одновременно палубные F-35C Морской пехоты США действуют с авианосца USS Abraham Lincoln. Израиль также использует модифицированные F-35I Adir для боевых вылетов против Ирана. Ранее израильские военные заявляли о попытке сбить их истребитель над Ираном, которая, по их словам, не удалась благодаря действиям летчика.

    Эксперты подчеркивают, что несмотря на заявления о превосходстве в воздухе, территория Ирана насыщена мобильными средствами ПВО и переносными зенитными ракетными комплексами, что создает постоянные риски даже для малозаметных самолетов последнего поколения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции заявил об уничтожении стратегического истребителя F-35 ВВС США средствами ПВО. Ранее иранские военные подтвердили поражение американского самолета F-15E Strike Eagle у юго-западной границы. Также власти Ирана сообщили о сбитом израильском истребителе F-35 в небе над городом Варамин.

    20 марта 2026, 12:57 • Новости дня
    Кипр призвал Британию обсудить судьбу военных баз
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Кипрские власти намерены инициировать откровенный диалог с Лондоном касательно статуса военных объектов, являющихся наследием колониального периода, заявил президент островного государства Никос Христодулидис.

    Вопрос присутствия иностранного контингента требует обсуждения после завершения текущего кризиса, заявил Христодулидис, пишет Bloomberg.

    «Базы являются следствием колониального периода на Кипре», – отметил он.

    Глава государства отметил, что власти несут ответственность за безопасность более 10 тыс. граждан, проживающих на этих территориях.

    Христодулидис уже обсудил ситуацию с британским премьером Киром Стармером, предложив сесть за стол переговоров после стабилизации обстановки. После атаки дрона Греция направила на остров военные корабли и самолеты, а Франция и Испания предложили дополнительную защиту.

    Ранее лидеры Евросоюза приняли к сведению намерение властей Кипра обсудить статус британских военных баз. Христодулидис отказался отвечать на вопрос о возможном закрытии этих объектов.

    В начале марта база ВВС Акротири подверглась атаке двух беспилотников.

    20 марта 2026, 13:55 • Новости дня
    Песков заявил о неизвестных мотивах ЕС в конфликте на Украине
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что Кремль не понимает, зачем Евросоюз усиливает участие в конфликте на Украине, вместо того чтобы искать мирное решение.

    Песков на брифинге подчеркнул, что до сих пор нет внятного ответа на вопрос, почему страны Европы продолжают проводить политику, направленную на поддержание и провоцирование конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России отметил: «Нет также ответа на вопрос, зачем они до сих пор проводят политику, целью которой является провоцирование дальнейшего продолжения этого конфликта. И почему они не проводят политику, направленную на то, чтобы всемерно способствовать поискам мирного урегулирования».

    Песков также заявил, что для Москвы главным остается вопрос, зачем Евросоюз фактически напрямую вовлекся в ситуацию на Украине. По его словам, Кремлю странно комментировать, почему Европа не поддерживает США на Ближнем Востоке, одновременно поддерживая эскалацию ситуации на Украине.

    Ранее Песков рассказал о получении сигналов от европейских стран о желании участвовать в переговорах по урегулированию ситуации на Украине.

    На саммите в Брюсселе лидеры ЕС обсудили конфликты на Украине и в Иране, но не приняли конкретных решений по этим вопросам.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз собирается согласовать кредит Киеву на 90 млрд евро.

