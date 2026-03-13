Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.3 комментария
На Солнце произошла первая за три недели мощная вспышка
На Солнце 13 марта зарегистрировали первую за три недели вспышку класса M, продолжавшуюся около 20 минут на фоне необычно глубокого спада активности звезды.
Максимум излучения был достигнут в 12.55 по московскому времени, сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Продолжительность явления составила около 20 минут. Последний раз подобная активность наблюдалась в конце февраля.
Событие случилось на фоне глубокого спада активности звезды, который наблюдается почти месяц. Балл нынешней вспышки составил M1.2, что соответствует нижней границе высокого класса. Влияние на Землю исключено из-за положения источника на краю диска.
Однако специалисты предупредили о приходе плазменных потоков из корональной дыры. «В этой ситуации прогноз по выходу к концу дня на уровень магнитных бурь выглядит вполне реальным», – отметили ученые.
Ранее в пятницу ученые предупреждали, что Землю накроют магнитные бури от корональной дыры.
До этого астрономы ИКИ РАН предупредили о появлении новой корональной дыры на поверхности Солнца.