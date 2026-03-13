СНТ 2026: изменения в законе, что можно строить, плюсы и минусы

Садоводческое некоммерческое товарищество (СНТ) - одна из наиболее распространённых форм объединения владельцев загородных участков в России. Деятельность СНТ регулируется Федеральным законом № 217-ФЗ от 29 июля 2017 года «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд». С 1 марта 2026 года вступают в силу изменения в законодательство, затрагивающие порядок изменения вида разрешённого использования земельных участков.

Что такое СНТ

СНТ (садоводческое некоммерческое товарищество) - это добровольное объединение собственников садовых земельных участков, созданное для совместного владения и управления имуществом общего пользования. СНТ является юридическим лицом с собственным ИНН, расчётным счётом и уставом.

Закон об СНТ

Основным нормативным актом, регулирующим деятельность садоводческих товариществ, является Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Закон вступил в силу 1 января 2019 года и установил переходный период для приведения ранее созданных объединений в соответствие с новыми требованиями.

Основные положения закона:

определены две формы объединений - СНТ (садоводческое) и ОНТ (огородническое);

упразднены ранее существовавшие формы: ДНТ, ДНП, СНП и другие;

установлен порядок создания, реорганизации и ликвидации товариществ;

определены права и обязанности членов товарищества;

урегулированы вопросы управления общим имуществом;

закреплён порядок уплаты взносов.

Органы управления СНТ

Система управления садоводческим товариществом включает несколько органов с разграниченными полномочиями.

Общее собрание членов товарищества - высший орган управления. К его компетенции относятся:

утверждение устава и внесение в него изменений;

избрание председателя товарищества, членов правления и ревизионной комиссии;

определение условий оплаты труда председателя и членов правления;

утверждение приходно-расходной сметы и финансово-экономического обоснования;

установление размера и порядка уплаты членских и целевых взносов;

принятие решений о приобретении, создании или отчуждении общего имущества;

утверждение отчётов правления и ревизионной комиссии;

принятие решений о реорганизации и ликвидации товарищества.

Общее собрание правомочно при участии более 50% членов товарищества. Решения принимаются большинством голосов присутствующих.

Правление товарищества - коллегиальный исполнительный орган. Правление осуществляет текущее руководство деятельностью СНТ, исполняет решения общего собрания, ведёт реестр членов, организует работу по содержанию общего имущества.

Срок полномочий правления определяется уставом и составляет от 2 до 5 лет. Количество членов правления не может быть менее трёх человек.

Председатель товарищества - единоличный исполнительный орган. Председатель действует от имени товарищества без доверенности, подписывает документы, заключает договоры, выдаёт доверенности, представляет интересы СНТ в государственных органах и судах.

Ревизионная комиссия (ревизор) - контрольный орган. Она осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности товарищества, подготавливает заключения по итогам проверки годовой бухгалтерской отчётности.

Управление садовым товариществом

Членские взносы уплачиваются не чаще одного раза в квартал. Размер взносов определяется общим собранием на основании финансово-экономического обоснования. Целевые взносы собираются по мере необходимости для финансирования конкретных мероприятий.

Чем СНТ отличается от других объединений

До 2019 года существовало несколько организационно-правовых форм садоводческих объединений. С вступлением в силу Федерального закона № 217-ФЗ осталось только две формы: СНТ и ОНТ.

СНТ и ОНТ

Садоводческое некоммерческое товарищество (СНТ) создаётся на садовых земельных участках. Разрешается строительство садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей.

Огородническое некоммерческое товарищество (ОНТ) создаётся на огородных земельных участках. Строительство капитальных объектов запрещено. Допускается возведение только хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости (без фундамента).

СНТ и ДНП (ДНТ)

Дачные некоммерческие партнёрства (ДНП) и дачные некоммерческие товарищества (ДНТ) - формы объединений, существовавшие до 2019 года. С 1 января 2019 года создание новых ДНП и ДНТ запрещено. Ранее созданные объединения продолжают действовать до момента внесения изменений в учредительные документы.

Основные отличия, существовавшие ранее:

ДНП предполагало принадлежность общего имущества юридическому лицу, а не членам объединения;

ДНТ требовало освоения участка в течение трёх лет с момента приобретения;

в СНТ общее имущество являлось совместной собственностью всех членов.

В настоящее время все указанные формы приравниваются к СНТ с точки зрения правового регулирования.

Плюсы СНТ

Приобретение участка в садоводческом товариществе имеет ряд преимуществ.

Доступная стоимость. Земельные участки в СНТ стоят дешевле, чем аналогичные по площади участки под ИЖС. Разница в цене может достигать 20–30%.

Возможность строительства жилого дома. С 2019 года на садовых участках разрешено возводить капитальные жилые дома с возможностью регистрации по месту жительства.

Пониженная налоговая ставка. Для садовых участков применяется ставка земельного налога 0,3% от кадастровой стоимости.

Демократическое управление. Каждый член товарищества имеет право голоса на общем собрании и может влиять на принятие решений.

Ведение подсобного хозяйства. На территории СНТ разрешено заниматься растениеводством, разводить птицу и кроликов для личных нужд.

Налоговый вычет. При покупке или строительстве жилого дома на садовом участке собственник вправе получить имущественный налоговый вычет в размере до 2 миллионов рублей.

Отсутствие обязанности строить дом. В отличие от участков под ИЖС, на садовых участках строительство дома не является обязательным.

Минусы СНТ

Владение участком в СНТ сопряжено с определёнными недостатками.

Обязательные взносы. Членские взносы подлежат уплате независимо от фактического использования участка. Размер взносов определяется общим собранием и может быть существенным.

Зависимость от решений собрания. Собственник обязан подчиняться решениям общего собрания, даже если голосовал против.

Неразвитая инфраструктура. Территории СНТ зачастую лишены централизованного газоснабжения, качественных дорог, уличного освещения. Социальная инфраструктура отсутствует.

Сложности с регистрацией. Для оформления прописки дом должен соответствовать требованиям к жилым помещениям и быть зарегистрирован в ЕГРН в статусе жилого.

Проблема неплательщиков. Если часть собственников не уплачивает взносы, бремя содержания общего имущества возрастает для добросовестных членов.

Качество управления. Эффективность работы СНТ зависит от компетентности председателя и членов правления.

Ограниченный размер участков. Площадь садовых участков редко превышает 15 соток.

Сложности с ипотекой. Банки неохотно выдают ипотечные кредиты под залог участков и домов в СНТ.

Как купить участок в СНТ

Проверка документов: убедитесь, что у продавца есть выписка из ЕГРН, межевой план и справка об отсутствии долгов по взносам. Важно проверить тип разрешённого использования земли: на садовом участке строить можно, на огородном - нет.

Согласование условий сделки: согласуйте цену и сроки. Если нужно «забронировать» объект, оформите предварительный договор или соглашение о задатке.

Подготовка ДКП: в договоре купли-продажи пропишите данные сторон, кадастровый номер участка, цену и отсутствие обременений.

Подписание и оплата: подпишите договор. Помните, что в 2026 году расчёты по взносам в СНТ проводятся только через банк, поэтому и саму сделку безопаснее проводить безналично.

Регистрация в Росреестре: подайте документы через МФЦ. Госпошлина - 700 рублей, срок ожидания - до 12 рабочих дней.

Строительство жилого дома и регистрация на территории СНТ

С 2019 года на садовых земельных участках разрешено строительство жилых домов с возможностью регистрации по месту жительства.

Требования к жилому дому:

количество этажей - не более трёх надземных;

высота - не более 20 метров;

высота потолков в жилых помещениях - не менее 2,5 метра;

наличие инженерных коммуникаций (электроснабжение, отопление, водоснабжение);

предназначение для проживания одной семьи;

площадь застройки - не более одной трети площади участка.

Порядок строительства:

Подготовка уведомления о планируемом строительстве. Направление уведомления в орган местного самоуправления. Получение уведомления о соответствии параметров объекта установленным требованиям. Строительство дома. Подготовка технического плана кадастровым инженером. Направление уведомления об окончании строительства. Государственная регистрация права собственности.

Регистрация по месту жительства (прописка) оформляется в жилом доме, сведения о котором внесены в ЕГРН со статусом «жилой дом». Садовый дом не даёт права на регистрацию.

Для перевода садового дома в жилой необходимо:

подать заявление в орган местного самоуправления;

приложить заключение о соответствии дома требованиям к жилым помещениям;

получить решение о признании дома жилым;

внести изменения в ЕГРН.

Как перевести участок в СНТ в категорию ИЖС

Перевод земельного участка из категории «для садоводства» в категорию «для индивидуального жилищного строительства» возможен при соблюдении определённых условий.

Условия для перевода:

участок должен находиться в границах населённого пункта;

в Правилах землепользования и застройки (ПЗЗ) муниципального образования должен быть предусмотрен вид разрешённого использования «ИЖС» для данной территориальной зоны;

участок должен быть поставлен на кадастровый учёт с установленными границами.

Порядок перевода:

Получить выписку из ЕГРН и проверить текущий вид разрешённого использования. Изучить Правила землепользования и застройки муниципального образования. Подать заявление об изменении вида разрешённого использования в орган местного самоуправления. Дождаться рассмотрения заявления (срок - до 30 дней). При положительном решении - внести изменения в ЕГРН.

С 1 марта 2026 года вступают в силу изменения в законодательство, ограничивающие возможность изменения вида разрешённого использования для отдельных категорий садовых участков. Рекомендуется уточнять актуальные требования в органах местного самоуправления.

Преимущества перевода в ИЖС: