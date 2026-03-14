    Урсула устала менять Европу под капризы НАТО и Израиля
    WP: Новый энергетический кризис способен усилить мировое влияние Китая
    WSJ сообщила о новых поврежденных заправщиках США на Ближнем Востоке
    На Бали появилась русская бизнес-экосистема с оборотом в миллионы долларов
    В Госдуме спрогнозировали переход к четырехдневной рабочей неделе
    Путин поздравил Наину Ельцину с 94-летием
    Небензя заявил о провале «блицкрига» США против Ирана
    WSJ: США перебрасывают морскую пехоту на Ближний Восток
    США объявили награду за информацию о лидере Ирана и КСИР
    Анна Долгарева Анна Долгарева Русские слышат, как ангелы поют

    Я не помню, в какой момент тихий бунт сменился во мне смирением, с которым пришло и понимание вещи, до которой рано или поздно доходит любой православный человек. Не для себя. Не для старшей. Не для паломников. Я делаю это во славу Божию, вот и всё.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чья фамилия Небензя

    Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Свободы слова без закона не существует

    Павлу Дурову хочется дать простой совет: Паш, ну ты же русский человек! Приведи Telegram в соответствие с действующими в России и по всему миру законами. Только тогда ты будешь свободен.

    14 марта 2026, 11:56 • Новости дня

    Путин поздравил Наину Ельцину с 94-летием

    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин направил вдове первого главы государства Наине Ельциной поздравительную телеграмму по случаю ее 94-летия и пожелал здоровья и благополучия.

    Президент России Владимир Путин поздравил вдову первого главы государства Наину Ельцину с днем рождения, ей исполнилось 94 года. В поздравительной телеграмме Путин отметил: «Ваши замечательные человеческие качества – искренность, отзывчивость, неизменно внимательное, доброе отношение к людям – вызывают глубокое уважение». Также президент пожелал Ельциной крепкого здоровья, благополучия ей, ее родным и близким.

    Наина Ельцина родилась 14 марта 1932 года в деревне Титовка Оренбургской области в большой семье. Во время учебы она познакомилась с Борисом Ельциным, их брак состоялся в 1956 году. В 1985 году супруги переехали в Москву, где Борис Ельцин занял руководящие посты в ЦК КПСС. После его избрания президентом России в 1991 году Наина стала первой леди страны.

    Свою роль Наина Ельцина всегда трактовала скромно, считая себя, в первую очередь, женой, мамой и бабушкой. После смерти Бориса Ельцина в 2007 году она старалась оставаться в тени. С 2007 года Наина Ельцина получает ежемесячное пособие как вдова первого президента, установленное указом Владимира Путина. В 2017 году она была награждена орденом Святой великомученицы Екатерины за вклад в гуманитарные программы и благотворительность.

    Ранее, 1 февраля, Путин позвонил Наине Ельциной и поздравил ее с 95-летием со дня рождения Бориса Ельцина. Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Борис Ельцин занимает важное место в истории страны и память о нем сохраняется.

    12 марта 2026, 14:27 • Новости дня
    Иран запросил у России гуманитарную помощь
    @ МЧС РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Тегеран обратился к дружественным странам, включая Россию, с просьбой о поставке медикаментов, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Иран запросил помощь в связи с разрушением множества больниц, станций скорой помощи, большим числом раненых, в том числе женщин и детей, пояснила Захарова, передает ТАСС.

    Запрос был направлен к дружественным государствам, включая Россию.

    Представитель внешнеполитического ведомства уточнила, что отправка гуманитарной помощи иранскому народу осуществляется по личному указанию президента Владимира Путина.

    Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку страны.

    Иранские власти сообщали о гибели более 200 мирных жителей и повреждении десятков медицинских учреждений.

    12 марта 2026, 20:38 • Новости дня
    Путин сменил первого замглавы МВД

    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин подписал приказ об освобождении Александра Горового с должности первого заместителя министра внутренних дел и назначении на этот пост Андрея Курносенко.

    Президент России Владимир Путин освободил Александра Горового от должности первого заместителя главы МВД и назначил на этот пост начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции министерства Андрея Курносенко. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает ТАСС.

    В документе говорится: «Освободить генерал-полковника полиции Горового Александра Владимировича от должности первого заместителя министра внутренних дел Российской Федерации. Назначить генерал-лейтенанта полиции Курносенко Андрея Анатольевича первым заместителем министра внутренних дел Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности».

    Горовой начал службу в органах внутренних дел в 1982 году, работал в Красноярском крае, затем возглавил ГУ МВД по Ставропольскому краю. С июня 2011 года он занимал пост первого заместителя министра внутренних дел.

    Курносенко работает в системе МВД с 1995 года. В разное время он занимал руководящие должности в Башкортостане, а с декабря 2015 года возглавлял Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России принял участие в итоговой коллегии МВД и назвал повышение раскрываемости приоритетом работы ведомства. Также глава государства отметил рост числа экстремистских преступлений в России.


    13 марта 2026, 14:40 • Видео
    Для Зеленского готовят дворцовый переворот

    На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

    14 марта 2026, 02:41 • Новости дня
    Посол Ирана допустил первую встречу Путина и Хаменеи на Каспийском саммите

    Tекст: Денис Тельманов

    Переговоры между президентом России и новым руководителем Ирана могут состояться в столице Ирана уже в этом году на Каспийском саммите.

    О потенциальной встрече Владимира Путина с новым лидером Ирана Моджтабой Хаменеи сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали в интервью РИА «Новости». Дипломат заявил, что первая личная встреча двух лидеров может пройти в ходе Каспийского саммита, который запланирован в Тегеране в текущем году.

    По словам посла, проведение саммита зависит от ситуации, связанной с конфликтом между США, Израилем и Ираном. Он отметил: «Конечно, все это нужно оставить на время, когда мы минуем этот период». Джалали пояснил, что дата саммита уже определена, и если мероприятие состоится, то на нем, как обычно, пройдут встречи лидеров.

    Джалали также выразил благодарность Владимиру Путину за соболезнования в связи с гибелью бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи и поздравления в адрес его преемника. В декабре 2025 года бывший президент Ирана Масуд Пезешкиан называл дату саммита – 12 августа 2026 года, но в связи с новым конфликтом на Ближнем Востоке в Тегеране пока не сообщали о переносе или отмене встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва поддерживает регулярные рабочие контакты с иранским руководством и выражает готовность содействовать восстановлению мира в ближневосточном регионе.

    Президент Владимир Путин поздравил президента ОАЭ Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна с 65-летием и обсудил с ним ситуацию на Ближнем Востоке. Тегеран обратился к дружественным странам, включая Россию, с просьбой о поставке медикаментов.

    13 марта 2026, 12:41 • Новости дня
    ВЦИОМ: «Новые люди» вошли в тройку ведущих партий страны
    @ Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Tекст: Вера Басилая

    ВЦИОМ опубликовал рейтинги доверия к власти и политическим партиям. Впервые «Новые люди» показали высокий результат. Уровень доверия Путину достиг 77,3%, а партия «Новые люди» вышла на третье место в рейтинге доверия к власти и политическим партиям, опередив КПРФ и «Справедливую Россию», следует из опроса.

    На вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 77,3% респондентов, следует из данных опроса ВЦИОМ.

    Деятельность президента одобряют 72,9% граждан. Работу премьер-министра Михаила Мишустина положительно оценили 48,9% участников опроса, а правительства в целом – 47,1%.

    Уровень доверия лидеру КПРФ Геннадию Зюганову составил 32,1%, главе «Справедливой России» Сергею Миронову – 30,6%. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий получил 18,9%, снизив результат на 3,5 п. п. Рейтинг лидера «Новых людей» Алексея Нечаева вырос до 10,9%, прибавив за неделю 2,6 п. п.

    Электоральная поддержка «Единой России» достигла 32,1%. В тройку лидеров вошли ЛДПР с 10,1% и «Новые люди», набравшие 9,5%.

    Уровень поддержки КПРФ снизился до 9,3%, а «Справедливой России» – до 5,4%.

    Опрос проводился среди 1,6 тыс. совершеннолетних граждан с 2 по 7 марта 2026 год.

    13 марта 2026, 14:53 • Новости дня
    Лихачев: Путин глубоко погружен в ситуацию на АЭС «Бушер»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин лично контролирует ситуацию на иранской АЭС «Бушер», уделяя особое внимание защите и эвакуации российских сотрудников, заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

    Президент глубоко погружен в ситуацию на ядерном объекте и лично контролирует вопросы безопасности персонала, передает РИА «Новости».

    Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев отметил, что главе государства регулярно докладывают о положении дел.

    «Могу сказать, что президентом предпринят целый ряд шагов по дополнительному обеспечению безопасности как наших товарищей на станции, так и наших караванов, которые были направлены на эвакуацию людей с площадки», – подчеркнул руководитель госкорпорации.

    По словам Лихачева, доклады касаются не только защиты людей, но и перспектив развития строительных и производственных процессов. Особое внимание уделяется маршрутам вывоза сотрудников.

    Ранее глава Росатома Алексей Лихачев заявил о намерении обеспечить штатную работу первого блока иранской АЭС.

    До этого Росатом временно остановил строительство новых энергоблоков из-за боевых действий.

    Представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщал о взрывах вблизи линии защиты объекта.

    11 марта 2026, 14:56 • Новости дня
    Объявлены сроки окончательного перехода школ на единые учебники

    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    К 2028 году все школьники России будут обучаться по единым государственным учебникам по основным предметам, включая русский язык, литературу и естественные науки, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

    О завершении перехода на единые учебники для основных школьных предметов к 2028 году сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на встрече с президентом Владимиром Путиным, следует из сообщения на сайте Кремля.

    По его словам, с прошлого учебного года все учащиеся 10-11-х классов уже занимаются по единым учебникам истории, а в текущем году к ним присоединились пятиклассники и семиклассники. Со следующего учебного года на такие же стандарты перейдут восьмые и девятые классы.

    Кравцов отметил, что работа по обществознанию для 9-10-х классов практически завершена. Он добавил: «А с 1 сентября 2027 года единые государственные учебники будут по естественно-научным предметам, вместе с Академией наук их готовим, по русскому языку и литературе».

    Министр подчеркнул, что к 2028 году во всех классах появятся единые учебники по ключевым предметам, как ранее поручал президент.

    Ранее Кравцов сообщил о полном завершении работы над новым учебником истории для российских школ.

    Руководство Российской академии наук согласовало с профильным ведомством план создания единых пособий по естественным наукам.

    Первые общие издания по русскому языку и литературе решили внедрить в учебную программу с 2027 года.

    11 марта 2026, 13:03 • Новости дня
    Путин поблагодарил Алиева за помощь в эвакуации россиян из Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин по телефону выразил благодарность азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву за содействие при эвакуации россиян из Ирана и транзит гуманитарной помощи через Азербайджан.

    Владимир Путин провел телефонный разговор с Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба Кремля.

    «Владимир Путин выразил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву признательность за эффективное содействие в организации эвакуации из Ирана российских граждан, а также в обеспечении доставки из России гуманитарной помощи иранскому народу через азербайджанскую территорию», – говорится в сообщении.

    Путин отдельно подчеркнул содействие Азербайджана в доставке гуманитарной помощи из России иранскому народу через свою территорию.

    В ходе беседы стороны обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и выступили за скорейшее прекращение боевых действий и урегулирование конфликта политико-дипломатическими методами. Также были обсуждены вопросы двусторонней повестки, подтвержден взаимный настрой на укрепление сотрудничества между Россией и Азербайджаном на принципах стратегического партнерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, через погранпункт «Астара» в Азербайджан были вывезены 282 россиянина из-за ударов США и Израиля по Ирану. Всего территорию республики покинули около 1800 человек. Организованный выезд транспортных средств из России через иранский пункт пропуска «Астара» проходит без перебоев при содействии Азербайджана. Работники российских, чешских и пакистанских дипмиссий были вывезены из Ирана через азербайджанский пункт пропуска.

    11 марта 2026, 15:32 • Новости дня
    Путин обсудил с президентом ОАЭ ситуацию вокруг Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин поздравил президента ОАЭ Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна с 65-летием, особо отметив его вклад в развитие стратегического партнерства, и обсудил с ним ситуацию на Ближнем Востоке.

    Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, сообщает сайт Кремля. В начале разговора российский лидер тепло поздравил эмиратского коллегу с 65-летием, пожелал ему крепкого здоровья и отметил его значительный вклад в развитие стратегического партнерства между Россией и ОАЭ.

    Обе стороны отметили, что отношения между двумя странами продолжают динамично развиваться во всех областях.

    «Лидеры продолжили обмен мнениями по опасно деградирующей ситуации в Ближневосточном регионе, которая оборачивается тяжелыми последствиями для Ирана, а также для арабских стран. Президент России подчеркнул необходимость прекращения дальнейшей эскалации конфликта и его урегулирования путем переговоров», – говорится в сообщении.

    Путин также поблагодарил Мухаммеда Бен Заида за помощь и поддержку, которую оказывают российским гражданам, находящимся на территории ОАЭ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин проведет ряд международных телефонных разговоров. Президент России Владимир Путин по телефону поблагодарил азербайджанского лидера Ильхама Алиева за помощь при эвакуации россиян из Ирана и транзит гуманитарной помощи через Азербайджан.

    12 марта 2026, 14:47 • Новости дня
    Путин поддержал продвижение многодетности как нового бренда России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поддержал идею губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева сделать многодетность престижной, отметив 50% рост числа многодетных семей в регионе за десять лет.

    Владимир Путин поддержал идею популяризации многодетности на встрече с губернатором Оренбургской области Евгением Солнцевым, сообщается на сайте Кремля.

    Солнцев отметил, что в регионе существует широкий спектр мер поддержки семей с детьми, однако ключевым считает именно формирование моды на многодетность.

    «Нужно популяризировать, чтобы было модно, чтобы, если много детей, говорили, что это здоровая семья, это крепкая семья. Это должно как бренд быть», – заявил губернатор.

    «Согласен, это так и есть», – поддержал его Путин. Он отметил, что число многодетных семей в регионе растет.

    Солнцев уточнил, что за последние десять лет количество многодетных семей в регионе увеличилось на 50%. По его словам, сейчас в Оренбургской области проживают 32 100 многодетных семей, в которых воспитывается 105 тысяч детей. Он также сообщил, что для таких семей предусмотрены специальные выплаты и помощь с первоначальным взносом на ипотеку.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что многодетные семьи должны стать нормой в России.

    Путин назвал поддержку таких семей безусловным стратегическим приоритетом для страны. До этого российский лидер призвал сделать большую традиционную семью модным трендом развития государства.

    11 марта 2026, 12:55 • Новости дня
    Путин присвоил звание Героя России рядовому Ярашеву

    Tекст: Вера Басилая

    Звание Героя России получил рядовой Сергей Ярашев, который в одиночку удерживал оборону в течение 68 дней, проявив исключительное мужество и стойкость, следует из указа президента Владимира Путина.

    Президент  Владимир Путин присвоил звание Героя Российской Федерации рядовому Сергею Ярашеву, указ главы государства опубликован на портале правовой информации. В документе говорится, что награда присуждена военнослужащему за выполнение воинского долга.

    «За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации рядовому Ярашеву Сергею Романовичу», – говорится в указе президента.

    Согласно опубликованным материалам, Сергей Ярашев в течение 68 дней в одиночку удерживал оборону. Этим поступком он, как отмечено в указе, продемонстрировал мужество и героизм, что и стало основанием для присвоения высшего звания страны.

    Глава ДНР Денис Пушилин на встрече с Владимиром Путиным рассказал о подвиге бойца из Самары, 68 дней в одиночку удерживавшего позицию в районе Гришино на Красноармейском направлении.

    Мать участника спецоперации Сергея Ярашева сообщила о его лечении после ранения и подготовке к женитьбе после выписки из госпиталя.

    Сослуживец Дмитрий рассказал о первом боевом задании Ярашева и его 68-дневной обороне позиций под Гришино.

    11 марта 2026, 14:44 • Новости дня
    Путин призвал повысить престиж работы преподавателя

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин отметил особую важность повышения привлекательности профессии учителя, особенно для сотрудников общеобразовательных школ.

    Владимир Путин в ходе встречи с министром просвещения Сергеем Кравцовым подчеркнул необходимость дальнейшей работы по повышению престижности профессии преподавателя, следует из сообщения на сайте Кремля.

    «Нам надо продолжать эту работу по повышению уровня престижности работы преподавателя, причем и в школах, и в средних и высших учебных заведениях. В школах в первую очередь», – заявил Путин.

    Владимир Путин отметил завершение подготовки новой стратегии развития образования в России.

    Кравцов заявил, что Россия вошла в десятку ведущих стран по качеству школьного образования.

    11 марта 2026, 13:10 • Новости дня
    Кремль раскрыл детали разговора Путина и Пезешкиана

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе телефонного разговора президенты России и Ирана не обсуждали вопросы, связанные с требованиями Тегерана к США, включая гарантии и компенсации.

    Вопросы, связанные с требованиями Ирана к США, не поднимались во время телефонного разговора Владимира Путина и Масуда Пезешкиана, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что эти темы не обсуждались в рамках беседы лидеров.

    Песков, отвечая на вопрос о возможном обсуждении гарантий от возобновления войны, полного ядерного топливного цикла и компенсаций, подчеркнул: «Эти все темы не обсуждались в течение этого разговора».

    В телефонном разговоре главы двух государств сосредоточились на других вопросах двусторонней повестки и международной ситуации.

    Ранее президент России Владимир Путин провел второй телефонный разговор за неделю с Пезешкианом.

    В Кремле сообщили, что основное внимание во время беседы уделили развитию ситуации на Ближнем Востоке.

    Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает поддерживать дипломатический контакт с Ираном. Встреча Владимира Путина с Масудом Пезешкианом сейчас представляется маловероятной.

    13 марта 2026, 13:53 • Новости дня
    Путин поздравил Алферову с 75-летием

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин направил поздравление народной артистке Ирине Алферовой по случаю ее 75-летия, особо отметив ее творческую самоотдачу, сообщила пресс-служба Кремля.

    Телеграмма опубликована на сайте Кремля. В своем обращении глава государства отметил: «Примите поздравления с юбилейным днем рождения. Вы по праву пользуетесь признанием коллег и искренней любовью публики. Они высоко ценят ваш талант, актерское мастерство, творческую самоотдачу». Путин также пожелал актрисе здоровья, успехов и всего наилучшего.

    Ранее с юбилеем Ирину Алферову поздравил и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что творчество актрисы способствует укреплению дружбы между Россией и Белоруссией, а созданные ею образы стали примером женственности и красоты для миллионов поклонников, передает ТАСС.

    Лукашенко пожелал Алферовой доброго здоровья, вдохновения и благополучия.

    Ирина Алферова родилась 13 марта 1951 года в Новосибирске. С 1993 года она выступает на сцене московского Театра на Трубной, ранее известного как «Школа современной пьесы». Широкую известность актрисе принесла роль Констанции Бонасье в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера» 1978 года.

    За свою карьеру Алферова снялась более чем в 40 фильмах и сериалах, став одной из самых узнаваемых артисток отечественного кино и театра.

    Напомним, 17 января Путин впервые поздравил артистов с новым профессиональным праздником.

    12 марта 2026, 11:40 • Новости дня
    Путин наградил главу Боткинской больницы орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Боткинской больницы Алексей Шубинин удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени за значительный вклад в развитие медицины и науки.

    Президент Владимир Путин подписал указ о награждении директора Московского многопрофильного научно-клинического центра имени Боткина Алексея Шубинина орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, следует из указа на сайте опубликования правовых актов.

    В документе отмечено, что Шубинин удостоен высокой награды за значительный вклад в развитие медицинской науки и здравоохранения, а также за многолетнюю плодотворную деятельность.

    Ранее Владимир Путин наградил главу Карачаево-Черкессии Рашида Темрезова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

    13 марта 2026, 13:43 • Новости дня
    Путин предложил Совбезу обсудить новые меры защиты инфраструктуры

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на встрече с постоянными членами Совбеза вынес на повестку дня вопросы усиления безопасности ключевых объектов жизнеобеспечения.

    Президент России Владимир Путин в пятницу провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщается на сайте Кремля.

    «У нас на повестке дня сегодня вопросы, связанные с дополнительными мерами по защите критически важной инфраструктуры», – заявил Путин.

    В совещании приняли участие Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, Дмитрий Медведев, Антон Вайно, Сергей Шойгу, Андрей Белоусов, Владимир Колокольцев, Александр Бортников и Сергей Нарышкин.

    С докладами выступили Александр Новак, Виталий Савельев и Ирек Файзуллин. Участники рассмотрели предложения по усилению безопасности и координации действий различных ведомств для защиты объектов инфраструктуры.

    Ранее Владимир Путин заявил о необходимости усилить антитеррористическую защищенность энергетической и транспортной инфраструктуры.

    Иран готов пускать танкеры через Ормузский пролив при условии оплаты нефти юанями
    КСИР сообщил о задержании 13 человек с терминалами Starlink
    Макрон высказался о смягчении США антироссийских санкций
    Центробанк установил курс доллара выше 80 рублей впервые с декабря
    Минюст внес правнучку Хрущева в список иноагентов
    Раскрыто настоящее имя художника Бэнкси
    Синоптик сообщил, когда в Москве растает весь снег

    Атаки Украины на «Турецкий поток» терроризируют глобальный рынок

    Украина уже перекрыла поставки нефти по «Дружбе». А теперь активно пытается остановить «Турецкий поток» и «Голубой поток». Это последнее связующее звено России с ЕС. Если газопроводы пострадают от атак беспилотников, то ремонт может затянуться на месяцы. Россия может потерять до 12 млрд долларов, но ущерб для Турции и всего Евросоюза будет куда масштабней. Более того, потерю десятков миллиардов кубометров российского газа почувствует весь мир. Подробности

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    Как российский министр в одиночку переиграл европейскую дипломатию

    Ровно 155 лет назад Россия смогла одержать одну из своих наиболее значительных бескровных побед. Министр иностранных дел князь Александр Горчаков вернул нашей стране возможность строить на Черном море военный флот. Россия взяла реванш за унизительное поражение в Крымской войне. Как российская дипломатия добилась этого достижения? Подробности

    Новый лидер Ирана подтвердил еще одну теорию заговора

    Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выпустил первое обращение к народу и агрессорам. Однако зачитал его не лично: помешало ранение и то, что за ним теперь ведут охоту Соединенные Штаты и Израиль. Если Моджтаба выживет, они проиграют. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Для Зеленского готовят дворцовый переворот

      На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

    • Новый лидер Ирана заявил о себе

      Новый верховный лидер Ирана и сын старого лидера – Моджтаба Хаменеи – выпустил первое официальное обращение, в котором пообещал отомстить США и Израилю. Ему можно верить.

    • За что испанцы считают Мерца трусом

      Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

