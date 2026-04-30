14 комментариев
В Ингушетии задержали мужчин за нападение с ножом на пациента больницы
В одну из больниц в Ингушетии ворвались двое мужчин, они напали с ножом на пациента, пытаясь отомстить за гибель родственника в дорожной аварии, сообщили в МВД региона.
Полицейские в Ингушетии задержали двух местных жителей, устроивших поножовщину в больнице Назрани, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.
Нападавшие пытались отомстить второму участнику аварии, в которой погиб их родственник.
Инцидент произошел после смертельного ДТП в районе селения Майское Пригородного района. Родственники погибшего ворвались в больницу, куда доставили второго водителя.
«Со слов врача-травматолога, во время оказания медицинской помощи одному из участников ДТП в медицинское учреждение ворвались двое мужчин. Один из них спросил у пострадавшего, он ли сидел за рулем. Когда тот ответил утвердительно, гражданин начал избивать его и ранил ножом в область грудной клетки справа», – сообщили в региональном МВД.
Злоумышленник также нанес ножевое ранение родственнику пострадавшего. Обоим раненым врачи оказали необходимую помощь.
В отношении одного из нападавших, жителя селения Кантышево 1985 года рождения, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Второй участник нападения привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство.
