130 лет назад, 3 июня 1896 года, Россия подписала с Цинским Китаем союзный договор. Дело во многом затевалось ради железной дороги через Маньчжурию. «Срезать» путь Транссиба через Китай казалось прибыльным и удобным. Но постановка графиков и цифр поперед национальных интересов до добра не довела.0 комментариев
ВСУ ударили дроном по рейсовому автобусу Москва-Симферополь
ВСУ нанесли в Енакиево (ДНР) удар БПЛА по автобусу, выполнявшему рейс Москва – Симферополь. Жертвами атаки стали семь человек, еще 11 пассажиров получили ранения различной степени тяжести (фото: ТАСС)
Атака произошла в центре города ранним утром, когда автобус двигался по пустым улицам. Салон и кабина водителя полностью выгорели. В это же время дрон-детекторы фиксировали беспилотники-разведчики над Енакиево (фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС)
Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Теракт». Фрагменты БПЛА самолетного типа направлены на экспертизу. Обломки содержат надписи на иностранном языке (фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС)
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее «охотой на людей». «Своих – загоняют людоловами через насильственную мобилизацию в могилы. Наших – убивают террористическими методами», – заявила дипломат (фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС)
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил: «Трассы в тыловых районах стали опаснее из-за дронов. Это новая реальность, с которой сталкиваются Донбасс, Новороссия, Крым и приграничные регионы России», – подчеркнул он. «Украина перенаправляет военный потенциал, накачиваемый Западом, на удары по гражданскому населению», – сказал Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима (фото: ТАСС)