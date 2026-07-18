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Минпромторг назвал четыре ключевые задачи российской индустрии моды
Куликов: Главная цель индустрии моды в России – формирование идентичности
Отечественная легкая промышленность должна перейти от простого импортозамещения к созданию полноценной национальной индустрии с собственными уникальными брендами и производственной базой, отметил замглавы Минпромторга Иван Куликов.
Главной целью отрасли сейчас является формирование собственной идентичности и узнаваемости, передает РИА «Новости».
По словам замглавы ведомства Ивана Куликова, для достижения этого результата необходимо сфокусироваться на четырех основных векторах работы.
«Сегодня наша задача гораздо шире: мы должны перейти от импортозамещения к формированию полноценной национальной индустрии моды. Индустрии, которая будет создавать не только продукт, но и ценность, узнаваемость и собственную российскую идентичность», – заявил чиновник.
Первым шагом должно стать развитие производственных площадок в регионах, чтобы отечественные дизайнеры могли полностью создавать одежду внутри страны. Вторым важным аспектом названо создание региональных центров компетенций, опирающихся на местную специализацию и культурный код.
Кроме того, замминистра подчеркнул необходимость наращивания кадрового потенциала. Завершающим элементом стратегии станет активное продвижение созданных российских брендов на рынке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпромторг анонсировал планы развития отечественной легкой промышленности до 2036 года.
По итогам прошлого года объем выпуска российской одежды и обуви вырос более чем на четверть.
Для поддержки производителей ведомство разработало инициативу о приоритетной выдаче отечественных товаров на маркетплейсах.