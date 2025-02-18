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Латвия запретила въезд румынскому двойнику Шатунова
Глава МИД Латвии запретила въезд румынскому двойнику Юрия Шатунова певцу Иону Ионицу
Глава МИД Латвии Байба Браже включила румынского певца Иона Ионицу в список нежелательных персон из-за его выступлений в манере Юрия Шатунова.
Браже запретила въезд в страну румынскому певцу Иону Ионице, который исполняет песни Юрия Шатунова, солиста группы «Ласковый май», сообщает РИА «Новости».
Браже сообщила в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), что ее решение основано на ч. 2 ст. 61 закона об иммиграции Латвии. Ионица включен в список нежелательных персон, и ему запрещен въезд в Латвию на неопределенный срок.
Согласно информации от сервисов по продаже билетов, Ионица планировал весной выступить в Риге и Даугавпилсе с репертуаром Шатунова. Однако из-за решения латвийских властей эти выступления, вероятно, не состоятся.
Ранее Латвия на неопределенный срок запретила въезд около 150 гражданам России, включая известных деятелей культуры.
Юрий Шатунов, чьи песни собирался исполнять Ионица, скончался 23 июня 2022 года. Причиной его смерти стал обширный инфаркт.
Ранее Министерство иностранных дел Латвии объявило граждан России Артемия Лебедева и Валерия Пономаренко персонами нон грата, запретив им въезд в страну на неопределенный срок.
Латвийские власти также внесли в список «нежелательных лиц» блогера Максима Винклера после того, как он обругал юмориста Максима Галкина* (признан в России иностранным агентом) на концерте в Юрмале.
Российский певец Ираклий Пирцхалава также не смог попасть на латвийскую территорию, так как ему был запрещен въезд латвийским министром иностранных дел Байбой Браже.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом