В Киеве и ряде регионов Украины произошли сбои в работе интернета

«Инсайдер»: В Киеве и регионах Украины возникли перебои с интернетом

Tекст: Мария Иванова

О проблемах с доступом к Сети сообщило украинское издание «Инсайдер».

По его данным, перебои возникли в результате повреждений узлового оборудования и магистральных линий связи.

За последние двое суток пострадали площадки и дата-центры 11 интернет-провайдеров. В субботу два украинских телеканала столкнулись с проблемами в работе: у одного прервался эфир, а у другого перестал открываться сайт, отмечает ТАСС.

Ранее Минобороны сообщило о поражении в Киеве центра обработки данных «Космонова». Этот объект обеспечивал работу мобильного интернета и поддержку системы спутниковой связи Starlink в интересах Вооруженных сил Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу украинские телеканалы заявили о сбоях в вещании после взрывов в дата-центрах.

В пятницу пожар в киевском бизнес-центре оставил часть города без интернета. В четверг в Киеве начались сбои в работе Сети.