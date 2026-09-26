Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?7 комментариев
В Киеве и ряде регионов Украины произошли сбои в работе интернета
«Инсайдер»: В Киеве и регионах Украины возникли перебои с интернетом
Масштабные перебои в работе интернета и хостинг-площадок зафиксированы в украинской столице и ряде других регионов страны из-за повреждения узлового оборудования.
О проблемах с доступом к Сети сообщило украинское издание «Инсайдер».
По его данным, перебои возникли в результате повреждений узлового оборудования и магистральных линий связи.
За последние двое суток пострадали площадки и дата-центры 11 интернет-провайдеров. В субботу два украинских телеканала столкнулись с проблемами в работе: у одного прервался эфир, а у другого перестал открываться сайт, отмечает ТАСС.
Ранее Минобороны сообщило о поражении в Киеве центра обработки данных «Космонова». Этот объект обеспечивал работу мобильного интернета и поддержку системы спутниковой связи Starlink в интересах Вооруженных сил Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу украинские телеканалы заявили о сбоях в вещании после взрывов в дата-центрах.
В пятницу пожар в киевском бизнес-центре оставил часть города без интернета. В четверг в Киеве начались сбои в работе Сети.