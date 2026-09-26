Tекст: Мария Иванова

Требования Киева о дополнительных средствах основаны на политике, а не на экономике, пишет Euractiv.

Автор публикации напоминает, что в начале года звучали утверждения, что Украина останется без денег в апреле, однако этого не произошло. По его словам, поведение Киева тогда не соответствовало ситуации страны на грани финансового краха, отмечает ТАСС.

Мюллер-Нильсен отмечает, что озвученные Владимиром Зеленским цифры о бюджетном дефиците в 27 млрд долларов не сходятся, и ни Еврокомиссия, ни Международный валютный фонд не смогли их подтвердить.

Кроме того, еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис ранее заявлял, что «бюджетные потребности Украины на этот год, похоже, в целом покрыты». Автор также указывает, что около 29,5 млрд долларов внешнего финансирования задерживается из-за неспособности украинского парламента принять реформы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг власти Украины из-за нехватки денег прекратили выплаты на подготовку к зиме.

На прошлой неделе Владимир Зеленский назвал дефицит украинского бюджета космическим.

Отметим, что Украина заложила миллионы долларов на имидж при огромном дефиците бюджета.