Песков: Россия не уведомляла США об атаках на выборах из-за публичности данных

Tекст: Дмитрий Зубарев

Москва не направляла Вашингтону отдельного уведомления о неоднократных атаках киевского режима в период проведения выборов в России, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что эта информация уже находилась в публичном доступе.

«Нет. Информация об организованных киевским режимом атаках есть в открытых источниках», – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос агентства.

Днем ранее, 25 сентября, президент РФ Владимир Путин отметил, что Москва была готова возобновить переговоры с Киевом после выборов в Госдуму. Однако в дни голосования киевский режим попытался нанести удары по российской столице. Глава государства подчеркнул, что все решения о возможном возврате к переговорному процессу будут приниматься исключительно исходя из интересов России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал о готовности украинской стороны возобновить переговоры незадолго до выборов в Госдуму.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал массированные удары ВСУ по Москве безрезультатным саботажем.

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил о полном провале попыток Запада и Киева сорвать голосование.