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    Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как испанец на русской службе основал Одессу

    25 сентября 1789 года русские овладели османской крепостью Хаджибей на побережье Черного моря. Позже на ее месте вырастет один из главных российских портов на юге – Одесса.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Дворянин Чаадаев научил релокантов ненавидеть Родину

    Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!

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    26 сентября 2026, 10:14 • Новости дня

    Песков объяснил отсутствие уведомлений США об атаках на выборах

    Песков: Россия не уведомляла США об атаках на выборах из-за публичности данных

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вашингтону отдельного уведомления о неоднократных атаках киевского режима в период проведения выборов в России, поскольку эта информация находилась в публичном доступе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Москва не направляла Вашингтону отдельного уведомления о неоднократных атаках киевского режима в период проведения выборов в России, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что эта информация уже находилась в публичном доступе.

    «Нет. Информация об организованных киевским режимом атаках есть в открытых источниках», – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос агентства.

    Днем ранее, 25 сентября, президент РФ Владимир Путин отметил, что Москва была готова возобновить переговоры с Киевом после выборов в Госдуму. Однако в дни голосования киевский режим попытался нанести удары по российской столице. Глава государства подчеркнул, что все решения о возможном возврате к переговорному процессу будут приниматься исключительно исходя из интересов России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал о готовности украинской стороны возобновить переговоры незадолго до выборов в Госдуму.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал массированные удары ВСУ по Москве безрезультатным саботажем.

    Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил о полном провале попыток Запада и Киева сорвать голосование.

    24 сентября 2026, 09:20 • Новости дня
    Лавров и Рубио обсудили «террористический поход Киева против мировой энергетики»
    Лавров и Рубио обсудили «террористический поход Киева против мировой энергетики»
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о предметном разговоре главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, в ходе которого обсуждалась дестабилизация энергетических рынков.

    Захарова заявила, что стороны предметно обсудили широкую международную и двустороннюю повестку, включая минимизацию ущерба отношениям двух стран, передает РИА «Новости».

    «Но я бы обратила внимание на ту часть переговоров, в рамках которых обсуждался очень интересный аспект, который увязывает ситуацию вокруг Украины, украинского урегулирования и не только тесную координацию киевского режима с западноевропейскими партнерами, но и то, что деструктивные действия киевского режима, то есть по сути теракты и экстремистская деятельность, связанная с целенаправленным ударам по мирному населению и трансграничным инфраструктурным объектам, ведет к дестабилизации мировых энергетических рынков», – заявила Мария Захарова в эфире «Соловьев Life».

    Дипломат подчеркнула, что Вашингтон осознал прямую связь между ударами по инфраструктуре и колебанием цен на энергоресурсы. Москва неоднократно указывала на маниакальное стремление украинских властей атаковать трансграничные проекты, затрагивающие Россию, Казахстан и Турцию. По ее словам, террористический поход Киева против мировой энергетики угрожает не только российским объектам.

    Напомним, Дональд Трамп потребовал от Владимира Зеленского прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

    Рубио до встречи с Лавровым заявил о планах Трампа обсудить с Зеленским «энергетическое перемирие».

    Беседа Лаврова и Рубио продлилась примерно один час.

    Позже министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, исключил возможность приостановки специальной военной операции на время мирных переговоров по Украине.

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    23 сентября 2026, 18:17 • Новости дня
    США выразили надежду на участие Путина в саммите G20 в Майами

    Рубио: США надеются на участие Путина в саммите G20 в Майами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские власти рассчитывают на визит президента России Владимира Путина на предстоящую встречу Группы двадцати в Майами, сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

    Соединенные Штаты направили официальное приглашение Путину для участия в декабрьском саммите G20 в Майами. Об этом Рубио сообщил, отвечая на вопрос РИА «Новости».

    «Мы пригласили президента Путина на саммит G20. Мы считаем, что для него это возможность пообщаться не только с президентом, но и с другими мировыми лидерами. Мы надеемся, что он примет это приглашение», – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства США.

    Рубио также отметил готовность к обсуждению глобальных конфликтов и не исключил вероятности личных переговоров Путина и президента США Дональда Трампа на полях саммита.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона официально получила приглашение на саммит «Большой двадцатки» в США.

    Позже посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев заявил о желании Вашингтона видеть Владимира Путина на этом мероприятии. Соединенные Штаты заранее приступили к подготовке возможного визита российского лидера в Майами.

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    25 сентября 2026, 19:29 • Видео
    Визит Си в США показал величие Китая

    Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в США прошел с шиком и размахом, президент США Дональд Трамп еще никого так не принимал. А ведь еще недавно тот же Трамп обещал «поставить Китай на место» и эскалировал торговую войну с ним. Что же случилось?

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    23 сентября 2026, 18:29 • Новости дня
    Лавров пошутил над выкрикивающими вопросы журналистами США на Генассамблее ООН

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров с иронией обратился на английском языке к американским журналистам, выкрикивавшим вопросы перед его встречей с госсекретарем США Марко Рубио.

    Журналисты из США громко выкрикивали вопросы по разным темам, включая Украину, перебивая друг друга. «Почему вы были такими тихими?», – спросил Лавров представителей прессы, передает РИА «Новости».

    Организаторы мероприятия заранее предупредили репортеров об отсутствии возможности задать вопросы. Однако представители СМИ проигнорировали это требование, что вызвало улыбку у встречающихся сторон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели двусторонние переговоры на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Главы дипломатических ведомств двух стран общались примерно один час.

    В ходе встречи стороны обсудили украинский конфликт и вопросы двусторонних отношений Москвы и Вашингтона.

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    24 сентября 2026, 05:25 • Новости дня
    США не поддержали антироссийское заявление Украины в ООН

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтон отказался поддержать антироссийскую декларацию Киева перед началом профильного заседания Совета Безопасности ООН.

    Соединенные Штаты отказались присоединиться к антироссийскому заявлению Украины перед заседанием Совета Безопасности ООН, передает ТАСС.

    Документ был представлен перед началом обсуждения украинской тематики.

    Текст заявления совместно зачитали глава европейской дипломатии Кая Каллас и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Инициативу Киева поддержали несколько западных стран.

    Среди государств, одобривших документ, оказались Австрия, Канада, Эстония, Франция, Словакия, Швейцария, Италия и Британия.

    Антироссийский документ по Украине поддержало только 51 государство из 193 членов ООН.

    Месяцем ранее Вашингтон проигнорировал аналогичную совместную декларацию с осуждением действий Москвы.

    В мае американская администрация отказалась одобрять зачитанное украинским постпредом обращение.

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    24 сентября 2026, 16:06 • Новости дня
    В РФПИ опровергли слухи о трехсторонних переговорах с Украиной в Нью-Йорке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Представитель руководителя РФПИ Кирилла Дмитриева категорически опроверг распространяемую украинскими изданиями информацию о подготовке трехсторонних встреч на территории США.

    Представитель спецпредставителя президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы РФПИ Кирилла Дмитриева опроверг слухи СМИ Украины о якобы готовящихся контактах сторон в Нью-Йорке. Все эти данные были недостоверными, передает ТАСС.

    «Никакие трехсторонние встречи в Нью-Йорке не запланированы и проводиться не будут», – подчеркнул представитель Дмитриева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о паузе в трехсторонних переговорах по Украине.

    До этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил наличие прогресса в процессе мирного урегулирования.

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    23 сентября 2026, 18:11 • Новости дня
    Госдеп раскрыл тему переговоров Лаврова и Рубио

    Госдеп: Лавров и Рубио обсудили украинский конфликт и отношения России и США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили на встрече в Нью-Йорке украинский конфликт и вопросы двусторонних отношений Москвы и Вашингтона, сообщили в американском Госдепартаменте.

    Встреча высокопоставленных дипломатов состоялась на полях ГА ООН в Нью-Йорке, передает РИА «Новости». Американское внешнеполитическое ведомство выпустило официальное коммюнике по итогам переговоров.

    «Госсекретарь Марко Рубио встретился сегодня с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Генеральной ассамблеи ООН. Госсекретарь обсудил российско-украинский конфликт и двусторонние отношения между США и Россией», – говорится в заявлении Госдепа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о проработке встречи дипломатов на полях Генассамблеи ООН.

    Позже пресс-служба американского внешнеполитического ведомства опубликовала рабочий график госсекретаря с точным временем переговоров. Встреча с Марко Рубио открыла рабочую программу российского министра в Нью-Йорке.

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    23 сентября 2026, 19:24 • Новости дня
    МИД сообщил детали встречи Лаврова и Рубио в Нью-Йорке

    МИД: Лавров и Рубио обсудили украинское урегулирование в Нью-Йорке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в ходе встречи на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке обсудили украинский конфликт и восстановление двусторонних отношений, сообщил МИД.

    Стороны провели обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки дня в развитие недавних контактов на высшем уровне, говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

    Обсуждая украинское урегулирование, Лавров обратил внимание на тесную координацию между киевским режимом и его европейскими спонсорами. Министр предметно рассмотрел деструктивные действия Киева, который целенаправленно наносит удары по мирному населению и инфраструктуре, дестабилизируя мировые энергетические рынки. Российская сторона подтвердила безусловную приверженность целям специальной военной операции и политико-дипломатическому урегулированию конфликта.

    Среди международных тем дипломаты затронули ситуацию на Ближнем Востоке, в Закавказье, Латинской Америке и Карибском бассейне. Также обсуждалось противодействие нелегитимным практикам международных институтов и подготовка к предстоящим мероприятиям «Группы двадцати».

    Москва подчеркнула необходимость скорейшего выправления двусторонних отношений согласно договоренностям президентов России и США. Это включает честный диалог об устранении «раздражителей», нормализацию работы дипломатических миссий и возвращение конфискованной российской собственности в США. Достигнута договоренность о продолжении контактов по линии внешнеполитических ведомств.

    Напомним, Сергей Лавров и Марко Рубио провели двусторонние переговоры на полях Генеральной ассамблеи ООН. Главы дипломатических ведомств двух стран общались в Нью-Йорке примерно один час.

    Американское внешнеполитическое ведомство выпустило официальное коммюнике по итогам встречи.

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    23 сентября 2026, 16:24 • Новости дня
    Лавров и Рубио начали двусторонние переговоры в Нью-Йорке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио начали двусторонние переговоры на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Встреча с американским госсекретарем открыла рабочую программу российского министра на полях 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, передает РИА «Новости». Лавров прибыл в Соединенные Штаты накануне для участия в неделе высокого уровня.

    Ранее глава МИД России отмечал, что планирует обсудить с Рубио позицию Вашингтона по украинскому кризису и посреднические усилия. В последние дни двусторонние отношения осложнились принятием в США закона о новых антироссийских санкциях.

    Этот документ предоставляет президенту США Дональду Трампу право вводить дополнительные пошлины до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских нефти и газа. Кроме того, закон допускает введение пошлин до 500% на российские товары, импортируемые в Соединенные Штаты. Предыдущая встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио состоялась в июле в Маниле.

    Напомним, российский МИД запланировал встречу дипломатов в Нью-Йорке на 23 сентября.

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков анонсировал детальное обсуждение украинского кризиса на полях Генассамблеи ООН.

    Предыдущие переговоры Сергея Лаврова и Марко Рубио состоялись в июле на Филиппинах.

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    23 сентября 2026, 14:34 • Новости дня
    В США предрекли Украине одиночество и разочарование в Западе

    American Conservative предрекло Украине одиночество и разочарование в Западе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    После завершения конфликта Украина может оказаться ненужной западным союзникам, которые больше не захотят обременять себя поддержкой Киева, пишут американские СМИ.

    Украина после завершения конфликта окажется не нужна Западу. После урегулирования конфликта страна может оказаться брошенной западными союзниками, пишет издание American Conservative.

    «Когда этот день наконец настанет, Украина может обнаружить, что она превращается в страну… которой никто не хочет обременять себя… Украина может оказаться одна, брошенная Западом и разочарованная в нем», – подчеркивается в публикации.

    В материале отмечается высокая вероятность того, что в конечном счете государство не войдет ни в Европейский союз, ни в НАТО. Мечты об ускоренном вступлении в ЕС рухнули, а требования Владимира Зеленского о членстве к 2027 году были пересмотрены на более реалистичные сроки, такие как 2035 год, подчеркивают американские журналисты.

    Кроме того, обещания о членстве в НАТО оказались нереализованными, обращает внимание АС. Лидеры США и Европы неоднократно заявляли, что страна не готова к вступлению в альянс. В условиях закрытых дверей на Западе единственным жизнеспособным направлением для страны может стать восстановление отношений с Россией, считают эксперты American Conservative.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журнал The American Conservative назвал расширение Североатлантического альянса главной причиной украинского конфликта.

    Ранее обозреватели этого же издания констатировали невозможность возвращения Киевом утраченных территорий. А британский журнал Economist объявил амбиции Украины по вступлению в НАТО мертвыми.

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    23 сентября 2026, 17:38 • Новости дня
    Переговоры Лаврова и Рубио в Нью-Йорке завершились

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио завершили переговоры в Нью-Йорке.

    Главы дипломатических ведомств двух стран общались в Нью-Йорке примерно один час, передает РИА «Новости». Перед началом беседы американские журналисты пытались выкрикивать вопросы, однако министры лишь улыбнулись и не стали отвечать.

    Российскую сторону на переговорах также представляли постпред при ООН Василий Небензя и посол в Вашингтоне Александр Дарчиев. Кроме того, во встрече участвовали официальный представитель МИД Мария Захарова, директора департаментов Александр Гусаров и Алексей Дробинин.

    Ранее Лавров отмечал намерение выяснить у Рубио позицию Вашингтона по ситуации на Украине и возможным посредническим усилиям. Диалог состоялся в условиях недавнего принятия в США закона о новых антироссийских санкциях.

    Новый документ разрешает американскому президенту Дональду Трампу устанавливать дополнительные пошлины до 100% на продукцию из государств, входящих в пятерку главных покупателей российских нефти и газа. Также предусмотрено введение пошлин до 500% на отечественные товары, ввозимые на американскую территорию.

    Ранее глава российского МИД подтвердил планы провести встречу с американским коллегой на полях Генассамблеи ООН.

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков анонсировал детальное обсуждение ситуации вокруг Украины.

    Пресс-служба Госдепартамента США опубликовала рабочий график Марко Рубио с точным временем переговоров.

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    23 сентября 2026, 14:53 • Новости дня
    Стубб заявил о попытках США добиться перемирия на Украине до наступления зимы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что Соединенные Штаты предпринимают попытки достичь соглашения о частичном прекращении огня на Украине до наступления зимы.

    Президент Финляндии Александр Стубб сообщил о попытках США добиться перемирия на Украине. «Они добиваются частичного прекращения огня к зиме», – заявил Стубб в интервью агентству Bloomberg, передает ТАСС.

    По мнению финского лидера, условием для такого перемирия может послужить взаимный отказ сторон от нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

    Кроме того, Стубб обратил внимание на недавние визиты в Москву высокопоставленных американских представителей. Среди них спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и директор Центрального разведывательного управления Джон Рэтклифф. Эти поездки, как считает Стубб, указывают на стремление Дональда Трампа играть более активную роль в мирном урегулировании конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская сторона рассчитывает добиться прекращения боевых действий на Украине к зиме.

    Ранее Владимир Зеленский рассказал о планах Вашингтона по частичной деэскалации конфликта. А помощник президента России Юрий Ушаков назвал встречу Владимира Путина с американскими посланниками конструктивной.

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    23 сентября 2026, 12:48 • Новости дня
    Кремль сообщил об отсутствии конкретики по встрече Путина и Трампа

    Песков заявил о готовности Путина встретиться с Трампом

    Tекст: Вера Басилая

    Российский лидер Владимир Путин выразил готовность встретиться с президентом США Дональдом Трампом, но конкретных планов и сроков переговоров пока нет, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин сохраняет готовность провести встречу с американским коллегой Дональдом Трампом, однако конкретные сроки пока не определены, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что никаких решений по переговорам на высшем уровне в настоящее время нет.

    «По каким-то встречам на высшем уровне никакой конкретики нет. Если говорить о российско-американской встрече – готовность президента есть», – отметил представитель Кремля.

    Песков также напомнил, что в телефонных разговорах Владимир Путин и Дональд Трамп регулярно подтверждают намерение провести очную встречу при необходимости.

    При этом он подчеркнул, что любые переговоры по украинскому урегулированию, в том числе с участием президента США и Владимира Зеленского, требуют тщательной предварительной подготовки на уровне экспертов, иначе они станут пустой тратой времени.

    Ранее помощник президента Юрий Ушаков заявил, что встреча президента Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина может состояться на ноябрьском саммите АТЭС в Китае при условии их личного присутствия.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил вероятность проведения трехсторонних переговоров на саммите АТЭС.

    Глава МИД Сергей Лавров подтвердил готовность Владимира Путина к беседе с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.

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    24 сентября 2026, 09:52 • Новости дня
    Захарова объяснила расхождения в заявлениях Лаврова и Рубио

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила, почему заявления главы российского МИД Сергея Лаврова и главы американской дипломатии Марко Рубио отличаются по содержанию.

    По словам Захаровой, разница в заявлениях российского МИД и госсекретаря США Марко Рубио по итогам встречи с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым объясняется американской манерой подачи информации, передает РИА «Новости».

    «Я думаю, что это просто стилистика американцев – высвечивать только то, что им сейчас конкретно нужно. Наш комментарий представляет действительно основные вехи состоявшегося разговора», – пояснила представитель министерства иностранных дел.

    По ее словам, Вашингтон озвучивает лишь те детали бесед, которые считает выгодными для себя, умалчивая о неудобных моментах. При этом дипломат допустила, что американская сторона может выпустить дополнительные разъяснения по поводу состоявшихся переговоров. Сессия Генассамблеи ООН стартовала 8 сентября, а общие прения проходят с 22 по 28 сентября.

    Напомним, Сергей Лавров и Марко Рубио провели двусторонние переговоры на полях Генеральной ассамблеи ООН.

    Главы дипломатических ведомств двух стран общались в Нью-Йорке примерно час.

    Российское министерство сообщило об обсуждении украинского урегулирования. Американский Госдепартамент выпустил собственное официальное коммюнике по итогам переговоров.

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    23 сентября 2026, 17:43 • Новости дня
    Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров приехал в штаб-квартиру Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

    Дипломат прибыл на площадку всемирной организации сразу после завершения встречи с государственным секретарем США Марко Рубио, передает РИА «Новости». Ожидается, что на полях недели высокого уровня глава российской дипломатии проведет серию многосторонних мероприятий и двусторонних переговоров.

    Напомним, 81-я сессия Генассамблеи официально открылась в Нью-Йорке 8 сентября. Общие прения традиционной недели высокого уровня проходят с 22 по 26 сентября, а также 28 сентября.

    В среду министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели двусторонние переговоры на полях Генеральной ассамблеи ООН.

    Российский дипломат проведет десятки двусторонних и многосторонних встреч в Нью-Йорке.

    Глава внешнеполитического ведомства выступит с трибуны организации 26 сентября.

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    23 сентября 2026, 11:27 • Новости дня
    Посол США при НАТО Уитакер признал нежелание России воевать с альянсом

    Tекст: Вера Басилая

    Посол США при НАТО Мэттью Уитакер признал отсутствие у властей России намерений вступать в прямое вооруженное противостояние с Североатлантическим альянсом.

    «Путин не хочет конфликта с НАТО», – сказал он агентству Associated Press после панельной дискуссии в Де-Мойне, передает ТАСС.

    Дипломат призвал западные страны избегать чрезмерной реакции на инциденты с беспилотниками в Европе. По его мнению, попытки возложить ответственность на Москву играют на руку противникам Североатлантического альянса.

    В ходе выступления Уитакер обратил внимание на ослабление военного потенциала союзников США. Он пояснил, что многие члены НАТО оказались недееспособными из-за иллюзии безопасности, возникшей после распада СССР. Альянсу требуются более боеспособные партнеры с внушительными военными ресурсами, подчеркнул представитель Вашингтона.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слухи о подготовке России к конфликту с НАТО вымыслом.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не угрожает и не собирается угрожать Европе.

    Путин назвал чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.

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    Модернизация Су-57 дала развитие всей боевой авиации России

    ВКС России получили очередную партию многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57. Как говорят в ОАК, новый технический облик самолета будет способствовать расширению задач в ходе проведения СВО. По мнению экспертов, боевой опыт заметно повлиял на модернизацию истребителя. Какие изменения могли произойти в бортовом радиоэлектронном оборудовании и других системах самолета? Подробности

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    Венгрия резко увернулась от втягивания в войну с Россией

    У Украины уникальный талант ссориться с соседями. С Россией – из-за всего, с Белоруссией – из-за России, с Польшей – из-за Бандеры, с Румынией – из-за зерна, со Словакией – из-за помощи себе же. Теперь в списке появилась еще и Венгрия. Точнее, вернулась туда: Будапешт стремился к примирению, но Киев опять превзошел себя по наглости. Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Визит Си в США показал величие Китая

      Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в США прошел с шиком и размахом, президент США Дональд Трамп еще никого так не принимал. А ведь еще недавно тот же Трамп обещал «поставить Китай на место» и эскалировал торговую войну с ним. Что же случилось?

    • Почему Мадьяр побрезговал Украиной

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    • Встречи Зеленского с Урсулой и Трампом: это финиш

      Встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампа и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен завершились для Украины провалом. В случае с Трампом это было предсказуемо. А вот Урсула удивила.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

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    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

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      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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