Спортивные игры памяти Героя России Михаила Гудкова прошли во Владивостоке

Tекст: Тимур Шайдуллин

Турнир памяти дважды Героя России Михаила Гудкова завершил Всероссийские сборы ветеранов спецоперации во Владивостоке. Участники масштабного мероприятия высадили памятную аллею из 35 деревьев на территории кампуса Дальневосточного федерального университета и провели серию товарищеских матчей по футболу, волейболу и настольному теннису, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Спортивные состязания прошли на базе Дальневосточного федерального университета. Перед началом турнира заместитель председателя правительства Приморского края Андрей Жаркин зачитал приветствие министра спорта Михаила Дегтярева.

«Михаил Гудков всегда приветствовал спорт, сам занимался, находил время даже в боевых буднях. Под рукой всегда у него были гиря, гантели. Любую свободную минуту он старался посвятить занятиям. Пропагандировал нормальный, абсолютно здоровый образ жизни, поэтому вдвойне приятно, что сегодня мы нашим прекрасным спортивным мероприятием почтим его память», – подчеркнул Андрей Жаркин.

После торжественного открытия ветераны высадили аллею в память об участниках спецоперации. Затем прошли товарищеские матчи по футболу, волейболу и настольному теннису.

Исполнительный директор Ассоциации ветеранов Брянской области Владимир Клевцов отметил огромную важность спорта для возвращения к мирной жизни. По его словам, состязательный дух помогает преодолевать последствия тяжелых ранений и добиваться высоких результатов. Клевцов сам получил серьёзное ранение, однако после лечения и восстановления активно занялся развитием разных видов спорта для людей с поражением опорно-двигательного аппарата в своем регионе.

Исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Владимир Горох добавил, что организация активно развивает различные спортивные дисциплины. Он напомнил о выдающихся достижениях бойцов, включая первое восхождение на Эльбрус и успешное преодоление марафонской дистанции на протезах.

«Это один из инструментов, с помощью которого мы помогаем парням, которые возвращаются с фронта, быстрее социализироваться в мирную жизнь. Это большая помощь в реабилитации. Тысячи наших боевых товарищей нашли себя в этом направлении, и мы это максимально поддерживаем», – сообщил Владимир Горох.

Завершились игры зрелищным заплывом на больших лодках-драконах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Всероссийские сборы ассоциации ветеранов СВО стартовали во Владивостоке.

В прошлом году президент Владимир Путин посмертно наградил генерал-майора Михаила Гудкова второй медалью «Золотая Звезда». Глава государства также присвоил имя героя 155-й гвардейской бригаде морской пехоты.