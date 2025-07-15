  • Новость часаТрамп заявил о продолжении контактов с Путиным вопреки «разочарованию»
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    В торговой войне США с ЕС победит Китай
    В Кремле отреагировали на слова Писториуса о готовности ФРГ «убивать российских солдат»
    Захарова ответила на претензии генсека НАТО к главе делегации РФ в Стамбуле Мединскому
    США рассматривают поставки ракет JASSM для украинских F-16
    Пентагон не смог объяснить заявление Трампа о выделении Patriot Украине
    Двухлетний ребенок ранен при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
    Эксперт: Трамп дает возможность России занять лучший плацдарм на фронте
    Появилось видео ликвидации завербованного украинцами тюменского террориста
    США возвращаются на военные учения в Грузию
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русский язык лежит в основе российских ценностей

    Осмыслить эпоху, в которую мы живём, крайне тяжело. Иногда кажется, что реальность потеряла смысл, настолько быстро текут события и искажаются понятия. Самое время, по завету Тургенева, опереться на язык.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Этот атомный, атомный, атомный мир

    Мы можем получить ужасный атомный мир, где ядерное оружие превращается из лучшего инструмента предотвращения войны в стимул для ее начала. А все потому, что Соединенные Штаты и их союзники сами, своими руками, разрушают режим нераспространения.

    4 комментария
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Потомки нацистов продолжают войну против России

    Потомки нацистов смотрят на нас глазами не только своих предков, но и глазами наших «политбеженцев», «нетвойняшек», иноагентов, внушающих ненависть к нам не меньше, чем геббельсовская пропаганда.

    17 комментариев
    15 июля 2025, 09:15 • Новости дня

    Гусев: В Воронежской области при атаке дронов пострадали 16 человек

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе ночной атаки украинских беспилотников в Воронежской области и самом Воронеже пострадали 16 мирных жителей, сообщил глава региона Александр Гусев.

    В Центральном и Коминтерновском районах Воронежа ранения получили 15 человек, включая несовершеннолетнего, у него повреждено бедро, уточнил губернатор в своем Telegram-канале.

    «Наиболее часты осколочные ранения и резаные раны. Есть и ранения другого характера, и тяжелые состояния: один мужчина находится в коме, у другого повреждены легкие», – добавил он.

    По словам Гусева, в Воронеже госпитализированы 13 человек.

    Еще одна женщина попала в больницу после атаки на один из поселков в Воронежской области, у нее осколочное ранение плеча.

    Ранее Гусев сообщил, что при падении украинского дрона в центре Воронежа ранения получили несколько человек.

    14 июля 2025, 20:54 • Новости дня
    Захарова ответила на претензии генсека НАТО к главе делегации РФ в Стамбуле Мединскому
    Захарова ответила на претензии генсека НАТО к главе делегации РФ в Стамбуле Мединскому
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Делегацию России в Стамбуле возглавлял ученый и государственный деятель Владимир Мединский, а украинскую – бывший менеджер, отметила спикер МИД России Мария Захарова, комментируя слова генсека НАТО Марка Рютте о «несерьезности» представителей Москвы на переговорах по Украине.

    Рютте выразил мнение, что на переговоры со стороны России пришли «несерьезные люди, в частности некий историк, рассказывавший о событиях с 1250 года», напомнила Захарова. Она указала, что этот «историк» – специалист по международным отношениям и государственный деятель Владимир Мединский.

    Она также отметила, что украинскую делегацию возглавлял глава Минобороны Украины Рустем Умеров, который никогда не служил в армии и был менеджером телефонной компании.

    Дипломат подчеркнула, что без знания истории невозможно решать сложные международные вопросы. «Без знания истории вопроса ни одну проблему решить нельзя, только усугубить. Безграмотность натовских деятелей уже привела к многочисленным жертвам в мире», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Ранее Захарова усомнилась в психическом здоровье генсека НАТО.

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    14 июля 2025, 10:43 • Новости дня
    Украинские СМИ: Убийцами полковника СБУ в Киеве оказались граждане Азербайджана
    Украинские СМИ: Убийцами полковника СБУ в Киеве оказались граждане Азербайджана
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    В убийстве полковника СБУ Ивана Воронича, найденного с пятью огнестрельными ранениями в Киеве, подозревают двух граждан Азербайджана, ликвидированных позже в пригороде столицы.

    Имена подозреваемых в убийстве Воронича были опубликованы украинским журналистом Юрием Бутусовым, передает «Газета.Ru» со ссылкой на украинское издание «Страна».

    По его данным, к преступлению причастны Хагани Гулализада и Нармин Гулиева, являющиеся гражданами Азербайджана. Гулиева въехала на Украину через границу с Молдавией 15 мая, а Гулализада находился на территории страны нелегально, несмотря на запрет на въезд до 2030 года.

    Журналист заявил, что оба подозреваемых якобы «связаны с российскими криминальными кругами». По данным СБУ, исполнители преступления были ликвидированы в пригороде Киева, расследование продолжается.

    Ранее СБУ сообщила о ликвидации предполагаемых убийц полковника Воронича. Полковник Воронич был убит 10 июля в Голосеевском районе Киева, по этому факту возбуждено дело по статье о посягательстве на жизнь правоохранителя.

    Воронич, по сведениям бывших украинских военных и The New York Times, имел отношение к операциям против России, включая операцию ВСУ в Курской области и убийство Арсена Павлова (Моторолы) в 2016 году.

    Политолог Лариса Шеслер считает, что убийство Воронича связано с внутриукраинскими разборками среди спецслужб.

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    14 июля 2025, 20:22 • Видео
    Очередной провал Макрона

    Скорое появление в мире нового государства Новая Каледония – очередной внешнеполитический провал французского президента Эммануэля Макрона и новый этап обрушения французской колониальной империи.

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    14 июля 2025, 11:11 • Новости дня
    Стало известно о намерении Трампа поставить Украине дальнобойные ракеты

    Axios сообщил о планах Трампа передать Украине дальнобойные ракеты

    Стало известно о намерении Трампа поставить Украине дальнобойные ракеты
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп планирует объявить о новом плане по поставкам Украине дальнобойных ракет, способных поражать цели в глубине территории России, включая Москву, сообщает Axios.

    Axios сообщил, что Трамп в понедельник якобы объявит новый план по вооружению Украины, который предусматривает передачу наступательных вооружений, включая дальнобойные ракеты. По данным источников издания, такие ракеты способны поражать цели в глубине территории России, включая Москву. Также в рамках этой инициативы европейские страны закупят у США оружие для передачи Украине, пишет Axios.

    Предыдущая позиция Трампа заключалась в предоставлении только оборонительных вооружений, чтобы избежать эскалации конфликта. Однако его «разочарование действиями Владимира Путина», особенно после телефонного разговора 3 июля и информации о планах России активизировать наступление в течение 60 дней, изменило настрой бывшего президента, сообщает портал.

    Сенатор Линдси Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что «Трамп очень зол на Путина» и что предстоящее заявление будет крайне агрессивным. По словам источников, встреча Трампа с Владимиром Зеленским на недавнем саммите НАТО прошла позитивно и способствовала формированию нового подхода в поддержке Киева.

    Трамп заявил, что США планируют поставить на Украину дополнительное вооружение, включая некоторое число ракет к ЗРК Patriot, а расходы возьмет на себя Евросоюз.

    Белый дом рассматривает возможность отправки дополнительного комплекса Patriot на Украину.

    Президент США назвал запрошенную Украиной батарею Patriot дорогой и редкой.

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    14 июля 2025, 18:42 • Новости дня
    Трамп пригрозил России «жесткими пошлинами» при отсутствии соглашения по Украине
    Трамп пригрозил России «жесткими пошлинами» при отсутствии соглашения по Украине
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение по урегулированию конфликта на Украине.

    По его словам, тарифы составят примерно 100%, речь идет о вторичных пошлинах, передает ТАСС. Это заявление Трамп сделал на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

    «Мы очень-очень недовольны ими [российской стороной] и введем очень жесткие пошлины, если сделки не будет в течение 50 дней. Пошлины в размере примерно 100%. Их можно назвать вторичными пошлинами», – сказал Трамп.

    Замглавы МИД Сергей Рябков ранее заявил, что гипотетические новые пошлины США в размере 500% против торговых партнеров России будут рассмотрены и проанализированы, однако не окажут существенного влияния на общую картину.

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    14 июля 2025, 18:37 • Новости дня
    Трамп сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Украины за счет ЕС

    Трамп: США и НАТО договорились о поставках оружия Украине за деньги стран ЕС

    Трамп сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Украины за счет ЕС
    @ US Air Force/Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп объявил о достигнутой договоренности между США и НАТО, предусматривающей поставки вооружения на Украину за счет европейских государств.

    Координировать поставки американского оружия Киеву будет НАТО совместно с постоянным представителем США при альянсе Мэттью Уитакером, отметил Трамп, передает ТАСС.

    Газета The New York Times писала, что президент США Дональд Трамп в вопросе поставок оружия Украине возвращается к подходу Байдена. Ранее стало известно о намерении Трампа поставить Украине дальнобойные ракеты.

    Журнал Military Watch Magazine сообщал, что администрация США рассматривает передачу Украине первых крылатых ракет JASSM для оснащения истребителей F-16.

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    14 июля 2025, 15:21 • Новости дня
    Зеленский предложил Свириденко возглавить новое правительство Украины
    Зеленский предложил Свириденко возглавить новое правительство Украины
    @ Pool /Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил первому вице-премьеру, министру экономики Украины Юлии Свириденко занять пост премьер-министра.

    Зеленский заявил, что ожидает от нее существенного обновления работы правительства и представления программы действий нового кабинета в ближайшее время, передает ТАСС.

    Политолог Владимир Скачко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Зеленский хочет сменить премьера Дениса Шмыгаля на более лояльную Свириденко, чтобы сконцентрировать власть в своих руках.

    Украинские СМИ писали, что формирование нового правительства на Украине под руководством Свириденко может произойти в течение недели.

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    14 июля 2025, 12:00 • Новости дня
    Рар оценил противоречивые заявления властей Германии о ракетах Taurus для Украины

    Политолог Рар: Германия боится поставлять ракеты Taurus на Украину

    Рар оценил противоречивые заявления властей Германии о ракетах Taurus для Украины
    @ Matthias Balk/dpa/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Правительство Германии стремится избежать обвинений в прямом участии в конфликте на Украине. Поэтому министр обороны Борис Писториус выступает против поставок ракет Taurus. В то же время он требует от немецкой промышленности поторопиться с отправкой других видов вооружений, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Так он прокомментировал отказ ФРГ передать Киеву Taurus.

    «Германия, по всей видимости, все же не будет поставлять Taurus на Украину», – считает немецкий политолог Александр Рар. Он напомнил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц хотя и не исключает передачи ракет, но не дает твердого обещания сделать это.

    «Министр обороны Борис Писториус, который в правительстве представляет СДПГ, в свою очередь выступает против поставок Taurus. Но в то же время он требует от промышленности поторопиться с отправкой других видов ракет и вооружений», – добавил собеседник. По его мнению, кабмин Германии стремится избежать обвинений в прямом участии в конфликте.

    «Дело в том, что отправка Taurus вынудила бы Берлин посылать и собственных военных специалистов на поле боя. Те стали бы выполнять функции наводчиков на цели внутри России. Германия не будет так рисковать. Тем более что США на это, по-видимому, отказываются давать свое разрешение», – заключил Рар.

    Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что власти ФРГ не будут отправлять ракеты Taurus Украине, несмотря на «последнюю просьбу» Киева. Он также сообщил, что Берлин не сможет предоставить ВСУ системы противовоздушной обороны Patriot.

    По словам министра, из 12 систем Patriot, имевшихся у ФРГ, три уже передали Киеву, две – Польше, еще одна постоянно задействована на техническом обслуживании или в учебных целях. В распоряжении остаются только шесть.

    «Это действительно слишком мало, особенно учитывая цели НАТО по наращиванию потенциала, которые мы должны выполнить. Мы определенно не можем дать больше», – сказал Писториус в интервью газете Financial Times. Он уточнил, что намерен обсудить с главой Пентагона Питом Хегсетом возможность приобретения двух ЗРК Patriot у США для передачи Украине.

    В последние несколько месяцев риторика Берлина относительно поставок Киеву ракет Taurus непостоянна. Так, 13 апреля канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что «Германия готова рассмотреть поставки ракет, если это будет согласовано с европейскими партнерами».

    Затем стало известно, что правительство Мерца перестанет размещать в открытом доступе сведения о поставках Украине ракетных установок, танков, систем ПВО и другого вооружения и будет держать эту информацию в тайне. Отмечалось, что цель – лишить российскую сторону «военного преимущества».

    В начале июля Мерц рассказал, что обсуждал с Зеленским возможность обучения украинских военнослужащих работе с немецкими ракетами Taurus. Канцлер добавил, что договоренностей стороны пока не достигли, но «это было и остается вариантом». Военный эксперт Константин Сивков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что слова политика – это маскировка потенциального участия Берлина в конфликте с Россией.

    Владимир Путин в ходе встречи с представителями международных информагентств на ПМЭФ в июне заявил, что применение Taurus нанесет ущерб отношениям России и Германии, но влияния на ход боевых действий не окажет.

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    14 июля 2025, 18:07 • Новости дня
    США рассматривают поставки ракет JASSM для украинских F-16

    MWM: США рассматривают поставки ракет JASSM для украинских F-16

    США рассматривают поставки ракет JASSM для украинских F-16
    @ U.S. Air Force/Senior Airman Zachary Wright/dvidshub.net

    Tекст: Валерия Городецкая

    Администрация США рассматривает передачу Украине первых крылатых ракет JASSM для оснащения истребителей F-16, пишет Military Watch Magazine (MWM) со ссылкой на осведомленный источник.

    Предполагается, что эти ракеты могут быть интегрированы с истребителями F-16, поставляемыми для украинских ВВС, пишет MWM, передает РИА «Новости». Несмотря на то что речь идет о более старых версиях самолетов, они способны стать эффективными носителями для американских ракет.

    Как пишет издание, JASSM состоит на вооружении США с 2003 года и отличается ограниченной малозаметностью, высокой точностью и способностью нести боеголовку массой до 450 килограммов. В настоящее время только четыре государства, включая Польшу, располагают такими ракетами, причем экспорт за пределы западного блока ранее не осуществлялся.

    Издание отмечает, что Украина уже проводила модернизацию советских истребителей для применения британских и французских ракет Storm Shadow и SCALP. По данным издания, нехватка европейских ракет стала одной из причин, побудивших США рассмотреть вопрос об оснащении украинских F-16 JASSM.

    Газета The New York Times писала, что президент США Дональд Трамп в вопросе поставок оружия Украине возвращается к подходу Байдена.

    Ранее стало известно о намерении Трампа поставить Украине дальнобойные ракеты.

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    14 июля 2025, 13:52 • Новости дня
    Кремль: Поставки вооружений США на Украину не прерывались
    Кремль: Поставки вооружений США на Украину не прерывались
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российская сторона отмечает, что военная помощь Соединенных Штатов Киеву, несмотря на заявления о расходах, не прекращалась и продолжается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, поставки США вооружений и военной техники на Украину продолжаются, передает ТАСС.

    Он отметил, что несмотря на обсуждения высокой стоимости и возможного финансирования со стороны Европы, поставки США не прерывались.

    Песков также заявил, что вопрос оплаты военной помощи может частично взять на себя Европа, однако это не влияет на сам факт поступления вооружений на Украину.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что США направят Украине вооружения, включая ракеты к системам Patriot, которые должен оплатить Евросоюз.

    СМИ сообщили, что Трамп планирует объявить о новом плане по поставкам Украине дальнобойных ракет, способных поражать цели в глубине территории России, включая Москву.

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    15 июля 2025, 01:13 • Новости дня
    Писториус призвал не строить иллюзий о поставках Patriot Украине

    Писториус призвал не строить иллюзий о поставках систем Patriot Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр обороны Германии Борис Писториус после переговоров с главой Пентагона Питом Хегсетом призвал не строить иллюзий о поставках Украине систем Patriot, так как для этого потребуется немало времени.

    «То, что Украине они очень нужны, ясно, и мы это видели. Но не стройте себе иллюзий – система Patriot, о которой мы говорим, что ее следует отправить Украине, потребует месяцы для поставки. И потребуются еще дни или недели, пока будет принято решение об этом. А после этого все пойдет быстро», – приводит слова Писториуса на брифинге РИА «Новости».

    Министр ФРГ добавил, что количество поставляемых батарей и их технические характеристики пока обсуждаются, поэтому детали сделки не разглашаются.

    Стоимость одной батареи Patriot Писториус оценил примерно в 1 млрд долларов.

    Ранее он сообщал, что обсуждает с США не только сроки передачи, но и возможную продажу Вашингтоном двух батарей Patriot для последующей отправки Киеву. Также на переговорах рассматривался вопрос совместной «дорожной карты» по обеспечению безопасности Европы силами США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Киева за счет ЕС. В частности, Вашингтон рассматривает передачу киевским властям 17 комплексов Patriot.

    Киев получит системы противовоздушной обороны Patriot, которые глава киевского режима Владимир Зеленский давно просил, по особой схеме, пишет WP.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Европа заплатит Америке за воюющую Украину.

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    14 июля 2025, 21:20 • Новости дня
    Зеленский заявил о переходе Шмыгаля на пост министра обороны
    Зеленский заявил о переходе Шмыгаля на пост министра обороны
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вскоре покинет свой пост и перейдет на должность главы минобороны, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в видеообращении.

    По словам Зеленского, «колоссальный опыт Дениса Шмыгаля точно будет полезен на позиции министра обороны Украины – именно в этой сфере сейчас максимум ресурсов страны, максимум заданий и очень много ответственности», передает ТАСС.

    Ранее Зеленский предложил первому вице-премьеру, министру экономики Украины Юлии Свириденко занять пост премьер-министра. Действующий министр обороны Украины Рустем Умеров рассматривается как возможный кандидат на должность посла в США.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что перестановки в правительстве Украины сделаны ради США и Британии.

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    14 июля 2025, 22:14 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Запорожье и Чернигове
    Взрывы прогремели в Запорожье и Чернигове
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Вера Басилая

    В подконтрольном Киеву Запорожье и Чернигове произошли взрывы на фоне воздушной тревоги, сообщили украинские СМИ.

    Первый взрыв был зафиксирован в подконтрольном ВСУ Запорожье около 19:34 по местному времени одновременно с подачей сигнала воздушной тревоги, согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, передает РИА «Новости».

    Позже стало известно о взрыве в Чернигове на Украине, где так же была объявлена воздушная тревога.

    Ранее на всей территории Украины прозвучал сигнал воздушной тревоги, который затронул в том числе Киев.

    До этого в Харькове произошел второй за день взрыв. В Чугуевской общине Харьковской области также произошел взрыв.

    В городе Сумы на северо-востоке Украины был зафиксирован еще один взрыв во время воздушной тревоги.

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    14 июля 2025, 16:16 • Новости дня
    Онуфриенко: Утрата Малиновки грозит противнику полуокружением Гуляйполя
    Онуфриенко: Утрата Малиновки грозит противнику полуокружением Гуляйполя
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    После освобождения Малиновки перед ВС России открываются дороги во фланг противника в Зеленом Гае и Червоном. Действия российской армии позволят «зажать» Гуляйполе не только с юга, но и с востока. Но операция будет сопровождаться рядом сложностей: это эшелонированная оборона противника и особенности местности, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Малиновка расположена в паре десятков километров от города Гуляйполе. Ее освобождение создает угрозу для местной группировки ВСУ», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко. Он напомнил, что ранее ВС России также заняли Марфополь. Таким образом, открываются дороги во фланг противника в Зеленом Гае и Червоном.

    «Действия российской армии позволят "зажать" Гуляйполе не только с юга, но и с востока. Другими словами: украинские военные рискуют попасть в полуокружение», – акцентировал собеседник. Впрочем, операция будет сопровождаться рядом сложностей.

    «Дело в том, что этот участок фронта хорошо укреплен. Противник еще перед началом своего провального "контрнаступа" летом 2023 года создавал мощную оборону, опирающуюся на Орехово и Гуляйполе. В течение последующих двух лет он продолжал эту работу», – уточнил спикер.

    «Кроме того, важно учитывать рельеф местности – начинаются днепровские степи. Наступление нужно будет вести зачастую в чистом поле со все более редкими лесополосами. Поэтому большое наступление ВС России здесь представляется стратегически невыгодным. Но сковывать силы противника, создавая угрозы отдельным укрепрайонам, можно, что наши бойцы и делают», – добавил Онуфриенко.

    Ранее российские войска освободили Малиновку в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны. Населенный пункт находится примерно в 17 км восточней города Гуляйполе. С момента основания в начале XIX века он был известен как Туркеновка. Нынешнее название село получило в 1963 году.

    Напомним, на минувшей неделе ВС России также  выбили ВСУ из Каменского в Запорожской области, совершив марш-бросок по дну обмелевшего Каховского водохранилища. Член ОП Владимир Рогов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что освобождение села будет иметь важное значение, поскольку на Степногорском направлении это предпоследний населенный пункт на пути к Запорожью.

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    14 июля 2025, 12:20 • Новости дня
    Российские войска освободили запорожскую Малиновку и Маяк в ДНР
    Российские войска освободили запорожскую Малиновку и Маяк в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений группировки «Восток» был освобожден населенный пункт Малиновка в Запорожской области, а группировка «Центр» освободила Маяк в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой «Восток» нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны около Темировки, Полтавки в Запорожской области, Новополя и Толстого в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    При этом ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, четыре бронемашины, два орудия полевой артиллерии и боевую машину РСЗО «Верба».

    Подразделения группировки «Центр» нанесли поражение формированиям шести механизированных, двух штурмовых, егерской, воздушно-десантной бригад, двух бригад беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии возле Красноармейска, Удачного, Новопавловки, Родинского, Владимировки, Муравки, Петровского, Степановки, Димитрова в ДНР, Новоподгородного и Филии в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 360 военнослужащих, американская бронемашина HMMWV, бронеавтомобиль «Казак» и четыре артиллерийских орудия.

    В то же время подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, танковой, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков и десантно-штурмового полка ВСУ рядом с Алексеевкой, Рыжевкой, Кондратовкой, Храповщиной, Варачино и Садками в Сумской области, отчитались в Минобороны.

    На Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям десантно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Охримовки, Хатнего и Волчанска в Харьковской области.

    При этом ВСУ потеряли до 150 военнослужащих. Уничтожены три бронемашины, три орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной разведки «Пластун».

    Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны у Петро-Ивановки, Петровки, Купянска в Харьковской области, Колодезей, Зеленой Долины и Торского в ДНР.

    Потери ВСУ при этом составили более 220 военнослужащих, бронемашина и два артиллерийских орудия. Уничтожены четыре станции РЭБ, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей и пять складов с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии поблизости от Клебан-Быка, Плещеевки, Закотного, Славянска, Северска, Кривой Луки, Свято-Покровского, Константиновки, Серебрянки и Дроновки в ДНР.

    Противник потерял до 130 военнослужащих, бронеавтомобиль «Казак», два орудия полевой артиллерии, две станции РЭБ и пять складов боеприпасов.

    А подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны и теробороны около Каменского, Плавней, Новоандреевки в Запорожской области, Садового, Понятовки и Никольского в Херсонской области.

    Уничтожены до 60 военнослужащих ВСУ, семь станций РЭБ, израильская радиолокационная станция RADA RPS-42 и два склада с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Николаевку и Карла Маркса в ДНР.

    До этого они освободили Зеленую Долину в ДНР, а также освободили поселок Толстой в ДНР.

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    14 июля 2025, 13:23 • Новости дня
    NYT: Трамп в вопросе поставок оружия Украине возвращается к походу Байдена
    NYT: Трамп в вопросе поставок оружия Украине возвращается к походу Байдена
    @ Kenny Holston/The New York Times/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп готовится объявить о схеме передачи американских вооружений Киеву через европейских союзников, при этом особое внимание уделяется поставкам зенитных ракет Patriot, пишет The New York Times.

    Президент США Дональд Трамп готовится объявить о новом плане по продаже американских вооружений европейским союзникам, которые затем отправят их Киеву, сообщает The New York Times. Таким образом, Трамп фактически приближается к подходу его предшественника Джо Байдена по вооружению Украины.

    Согласно плану, официальное заявление может прозвучать уже на этой неделе во время встречи Трампа с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме.

    При этом Белый дом не прокомментировал сближение позиций двух президентов. Представитель администрации Анна Келли заявила, что, в отличие от Байдена, Трамп «сосредоточен на прекращении кровопролития» и благодаря его усилиям Россия и Украина ведут прямые переговоры впервые за несколько лет. Однако эксперты отмечают, что нынешние меры лишь восстанавливают прежний уровень военной поддержки, без существенного увеличения помощи Киеву.

    Последние шаги Трампа существенно отличаются от его прежней риторики: ранее он критиковал Украину за конфликт с Россией, обещал быстро закончить конфликт и заявлял, что только он способен договориться с президентом России Владимиром Путиным. В беседе с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Трамп, по словам журналистов, сказал ему: «У вас нет козырей». Теперь же президент США начал поддерживать инициативу по увеличению поставок вооружений Киеву, в частности, передаче дополнительных комплексов Patriot.

    Несмотря на эти заявления, серьезных изменений в объеме поддержки Украины со стороны США пока не произошло. Как отметил бывший директор по политике в Восточной Европе Совбеза при Байдене Дэвид Шаймер, разблокировка поставок оружия лишь возвращает ситуацию к уровню недели назад, а не создает качественно новый уровень поддержки. Эксперты отмечают, что стратегия Трампа позволяет ему дистанцироваться от прямых поставок оружия, переложив расходы на европейские страны.

    Трамп заявил, что США планируют поставить на Украину дополнительное вооружение, включая некоторое число ракет к ЗРК Patriot, а расходы возьмет на себя Евросоюз.

    Белый дом рассматривает возможность отправки дополнительного комплекса Patriot на Украину.

    Президент США назвал запрошенную Украиной батарею Patriot дорогой и редкой.

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