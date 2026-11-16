Итальянские евродепутаты призвали запретить украинский «Миротворец»

Tекст: Катерина Туманова

Итальянские парламентарии выразили солидарность с коллегой и обратились к председателю Европарламента Роберте Метсоле с просьбой принять меры для ликвидации ресурса, распространяющего ненависть и дезинформацию, передает ТАСС.

«Мы призываем председателя Европейского парламента Роберту Метсолу отнестись к этим угрозам серьезно и принять меры через компетентные органы для закрытия этого сайта, который распространяет только ненависть и дезинформацию. Недопустимо преследовать представителя граждан за его идеи и мнения», – сказано в заявлении фракции.

Делла Валле систематически выступает против поставок оружия на Украину и критикует линию правительств стран Европы в отношении конфликта.

Экстремистский сайт «Миротворец» был создан в 2014 году для публикации личных данных людей, якобы угрожающих нацбезопасности Украины. В базу ресурса попадают журналисты, политики и артисты. В Генпрокуратуре России ранее заявляли, что проект представляет собой грубое нарушение Европейской конвенции по правам человека и служит инструментом для зачистки оппозиции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия в ООН назвала кураторов украинского сайта «Миротворец». Экстрасенс Аделина Панина, предсказавшая крах ВСУ, попала в базу украинского «Миротворца». Посол Мирошник объяснил, почему существует экстремистский сайт «Миротворец».



