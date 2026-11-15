ФХР решила пожаловаться в МОК на недопуск сборной России до чемпионата мира

ФХР и ОКР пожалуются в МОК на недопуск хоккеистов на чемпионат мира в Канаде

Tекст: Ольга Иванова

В воскресенье Международная федерация хоккея (IIHF) сообщила, что российская команда не сможет выступить на турнире среди игроков не старше 20 лет из-за позиции канадских властей, передает РИА «Новости».

В ФХР выразили решительный протест в связи с данным решением, назвав его недопустимым и незаконным. В федерации подчеркнули, что оно принято по политическим причинам и нарушает вступившее в силу постановление Спортивного арбитражного суда (CAS), обязавшее IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям. Исключение команды нарушает принципы права и олимпизма, добавили в организации.

ФХР намерена добиваться исполнения решения CAS и восстановления прав спортсменов всеми доступными правовыми способами. 30 октября CAS обязал IIHF допустить российские сборные к турнирам в сезоне-2026/27, однако премьер-министр Канады Марк Карни заявил об отказе выдавать визы россиянам для участия в турнире, который пройдет с 26 декабря по 5 января.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг посол России в Оттаве Олег Степанов назвал проявлением трусости решение канадских властей о недопуске российских спортсменов.

В среду власти Канады уведомили Международную федерацию хоккея об отказе выдать визы россиянам для участия в молодежном чемпионате мира.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала недопуск спортсменов на турнир как проявление неонацизма.