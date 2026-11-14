Итоги дипломатической недели вокруг Украины

Можно подвести итог дипломатической недели вокруг Украины от Абу-Даби до Дублина. В центре – вопрос об участии Европы.

Структурно Европа к переговорам сейчас вообще не приспособлена. Назначенная «делегация» отражает разнобой внутри и нежелание (по причине неспособности) приходить к единой позиции даже по самому общему вопросу: о чём говорить и чего добиваться. В том виде, как группа заявлена, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.

Это полностью отражает целеполагание Европейского союза и примкнувших к нему. Обсуждать «первопричины» Европа отказывается, Мерц и Каллас всё чётко сформулировали: не нужна никакая новая архитектура безопасности. Старая – идеальна, а если России не нравится, это а) её проблемы, б) не её собачье дело. Можно гадать, действительно ли европейцы верят, что «архитектуру», возникшую после холодной войны, можно сохранить. Само желание понятно, уж очень она была для них комфортабельна, ужасно не хочется признавать, что она просто изжила себя. Как бы то ни было, то, насколько безапелляционно Европа всегда отрицала необходимость перемен, превратило их, если они всё-таки случатся, из предмета дипломатической гибкости в символ европейского политического провала. Так что придётся стоять на своём до последнего, никаких отклонение от схемы «НАТО прежде всего» допустить невозможно.

У Европы одна задача на переговорах: добиться немедленной остановки боевых действий по текущему состоянию. Европейцы полагают (небезосновательно), что военный фактор – наиболее сильный политико-дипломатический аргумент Москвы, пока идёт кампания, российские позиции на переговорах сильны. Как только война прекращается и силовой аргумент переходит обратно в категорию потенциальных, весь «свободный мир» начинает дипломатическую атаку, дабы максимально отжать то, что получила армия. Что конкретно удастся, зависит от разных обстоятельств, но исторически можно проследить, что, остановив военные акции, обычно приходится политически отступать, а не наоборот. Так что цель европейцев по-своему рациональна. И она противоречит тому, чего хочет Россия. США вроде бы настроены не так, как Европа, они признают наличие «архитектурной» проблемы. Но совсем не очевидно, что Вашингтон в его нынешнем состоянии а) сможет переломить Европу, б) захочет это делать – настолько ли это ему важно.

Источник