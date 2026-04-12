Уход Орбана не решит геополитических проблем Венгрии

В Венгрии сменится власть. Виктор Орбан поздравил своего оппонента Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах, она столь очевидна, что оспаривать её «Фидесу» и её лидеру нет смысла.

В Брюсселе и нескольких крупных столицах Европы – праздник. Орбан всем настолько мешал и так надоел, что там едва ли не молились за победу его оппонентов. Теперь, как минимум, самый острый вопрос для европейского истеблишменте – о выделении Украине 90 миллиардов на продолжение войны, вероятно, быстро решится. Мадьяру нужно расплатиться с партнёрами за поддержку.

Причины поражения «Фидес» понятны. От него устали, непрерывные 16 лет у власти (а в общей сложности 20) – нетипично долго для Центральной и Восточной Европы. Чисто психологически объяснимо, что одни и те же лица надоедают, какие бы результаты они ни показывали.

Кажется, есть ещё одна причина – немного парадоксальная. Орбан принадлежит к национально ориентированным силам (в Европе сейчас часто называют их суверенистами), которые подчёркивают абсолютный приоритет внутренней повестки и интересов собственного народа над всеми прочими обстоятельствами. Но получилось так, что – во многом по объективным причинам – Орбан и его соратники последние годы, особенно после начала военной фазы украинского кризиса, упор делали на дела международные – противостояние Брюсселю и Киеву.

Вся кампания «Фидес» шла под этим знаком, весьма конфликтным. Оппоненты же, напротив, упирали на необходимость заняться внутренними делами, а нормализацию отношений с Еврокомиссией и европейским истеблишментом предлагали как способ улучшить жизнь венгерского гражданина. То есть обернули тренд «Моя страна прежде всего» противоположной стороной.

В очередной раз не сработала и попытка участия команды Дональда Трампа, настойчиво призывавшего голосовать за Орбана. Вице-президент Джей Ди Вэнс приехал лично за пару дней до голосования. Ничего не вышло, и это тоже вполне в суверенистском духе – навязчивые советы со стороны никому не нравятся.

Что будет дальше в Венгрии и вообще Центральной Европе – вопрос. Словак Фицо остаётся в одиночестве как принципиальный противник помощи Украине, хотя чешский премьер Бабиш склоняется в ту же сторону. Но идти на вето, вероятно, они не готовы.

В остальном ни одна из геополитических проблем, с которыми сталкивается Венгрия, с уходом Орбана не решится. И новому кабинету ещё предстоит понять, с чем они столкнулись, тем более что команда Мадьяра мало кому известна.

