Государственный визит президента России Владимира Путина в Казахстан – это важное событие двусторонних отношений, а одновременно хороший повод поразмышлять о том, где сейчас находятся отношения России и наиболее дружественных к нам государств бывшего СССР.

Тем более что на фоне предстоящих выборов в Армении и заявленных планов ее руководства сближаться с Евросоюзом вновь достаточно громко звучит мнение, что Россия якобы продолжает «терять» страны постсоветского пространства. Идея эта не нова и часто получает подтверждение в самых разных формах: от открытых намерений стран-соседей укреплять сотрудничество с Западом до наращивания там скрытого присутствия корпораций и негосударственных агентов из недружественных России государств.

Начать нужно, видимо, с того, что на фоне геополитической катастрофы 1991 года Россия сохранила и сохраняет сейчас достаточно высокую степень влияния в отношении своих непосредственных соседей. Причины этого двойственные. Во-первых, в силу своего масштаба она остается в качестве естественного полюса притяжения для тех, кто не делает противостояние с Россией смыслом своего существования. Однако и тут бывают весьма любопытные трансформации вроде случая Грузии, убедившейся на собственном опыте в том, что Запад ей не помощник.

Во-вторых, большинство из соседей сами проявляют государственную мудрость и не стремятся к разрыву отношений. Все состоявшиеся государства бывшего СССР стараются вести прагматичную политику и ценят особые связи с Москвой. И наконец, за последние годы мы смогли создать несколько новых способов делать так, чтобы желающих там иметь с Россией хорошие отношения было больше, чем тех, кто может наживаться на конфликте.

В последние несколько лет важным по своим последствиям стало военно-политическое противостояние России и Запада: наши соседи много от него приобрели, но объективно сталкиваются и с серьезным давлением со стороны Брюсселя и Вашингтона. Следствием этого давления является, в частности, сокращение нашего торгового оборота и некоторые другие неприятности.

Казахстан относится к числу стран, с которыми у России сохраняются наиболее близкие и доверительные отношения, что, видимо, найдет свое подтверждение в ближайшие дни. Президент Казахстана вместе с лидером Узбекистана участвовал в торжествах 9 Мая в Москве, а сотрудничество распространяется на сферы часто далекие от чистой экономики или отношений между обществами.

Однако и в этом случае страна налаживает взаимодействие не только с Россией, но и с нашими противниками. Но не потому, что стремится отдалиться от Москвы, а в силу необходимости оставаться частью той глобальной экономики, с которой связаны ее экспортные доходы. При этом весьма уверенно ищет способы избежать вредных для сотрудничества с Россией последствий.

Так, пару дней назад Минюст Казахстана заявил, что не будет исполнять решение суда Международного финансового центра в Астане, признавшего решение швейцарского арбитража по иску украинского «Нафтогаза» к российскому Газпрому на сумму более 1,4 млрд долларов.

Более сложной является ситуация в Армении, где последствия провала в конфликте с Азербайджаном привели к серьезному моральному опустошению общества и его стремлению к миру любой ценой. Правящие в республике политические силы используют такие настроения и убеждают народ, что залогом мирного будущего является сближение с Западом.

И уже в самое ближайшее время такие намерения могут стать причиной серьезного ослабления связей Армении с Россией – это ни для кого не секрет. Но причина этих процессов – не провал российской дипломатии, а весь исторический путь, пройденный армянским обществом после обретения независимости в 1991 году. И невозможно с уверенностью сказать, через какие испытания придется еще пройти этому близкому к нам народу, а также что за отношения между нашими странами возникнут в перспективе 10–15 лет.

Думается, что наиболее фундаментальная проблема российской политики в отношениях с большинством государств СНГ состоит в том, что даже самая лучшая в мире дипломатия не может отвечать на объективные последствия их общественного развития. Мы прекрасно осознаем всю глубину изменений, переживаемых российским обществом, но нельзя забывать, что свои внутренние процессы происходят и у соседей.

Подрастают новые поколения, часто более националистические в силу меньшего опыта международного общения. Новые элиты стремятся потеснить представителей старого истеблишмента, который исторически имеет больше связей с Россией. Множество застарелых экономических проблем не находит решения, часто просто в силу отсутствия на это ресурсов.

В той же Армении существенная часть молодежи голосует за действующее правительство не потому, что против дружбы с Россией, а поскольку видит в «европейском выборе» возможность самореализации на Западе. В собственном государстве люди часто разочарованы, а Россия всех принять объективно не может.

Причина трагического развития событий на Украине – это не ошибки российской политики, а провал украинского народа в деле строительства собственной государственности, а также системная русофобия, развивавшаяся там даже в советские времена. Причина того, что уже упомянутая Грузия свернула в 2012 году с гибельного для себя пути – не давление или помощь от России, а осознание своего положения большинством грузинского общества и элиты. А антироссийский разворот Финляндии в 2022 году – следствие внутреннего кризиса, ставшего необратимым после того, как страна попала в «пищевую цепочку» Евросоюза.

Отменить объективные процессы невозможно – их нужно понимать и знать, как действовать в ситуации, возникновение которой не является следствием наших ошибок. И что самое важное, думать вдолгую, понимая, что завтрашним твитом Дональда Трампа история не заканчивается. Отношения России с ее соседями – это волнообразный процесс, и за теми откатами, которые мы видим сейчас, в будущем обязательно последует их возвращение в более выгодное для нас русло.

Мы очень любим ставить себе в пример страны Запада, особенно США, когда речь идет о способности влиять на другие народы. Однако у американцев нужно поучиться прежде всего историческому оптимизму. Даже если посмотреть на ближайшие к США страны Латинской Америки, то там у американцев не всегда все безоблачно. Та же Венесуэла с 1999 по 2026 год – более четверти века – управлялась правительством, действия которого дружественными по отношению к Вашингтону назвать было невозможно. Хотя в этой стране США, связанные десятилетиями самых тесных отношений на уровне элит, чувствовали себя как дома. Напомним, что приход Уго Чавеса к власти в 1999 году состоялся вообще без вмешательства какой-либо враждебной США внешней силы – просто в стране созрели для этого внутренние условия.

Про Кубу мы даже не говорим: там американцы ни на что не влияют вообще на протяжении десятилетий. И пока неизвестно, смогут ли восстановить свое влияние в будущем. Но даже если смогут, то новый статус также не обязательно окажется вечным. Как показывает пример Никарагуа, где с 1990 по 2006 год правили проамериканские лидеры, а потом к власти вернулся старый друг СССР Даниэль Ортега. Так что опыт наших противников подтверждает – ни один из процессов сейчас не может и не должен рассматриваться в качестве движения к некой финальной точке, после которой развитие событий в нашу пользу окажется невозможным.

Нельзя ни в коем случае забывать и о том, что избыточные траты СССР на присутствие за пределами его границ стали одной из важных причин истощения ресурсов Советского государства и последовавшей за этим его внутренней дестабилизации. Аксиома науки о международной политике гласит – действительно опасными противниками военных сверхдержав могут быть только они сами.

И для России собственная социально-экономическая устойчивость, с учетом того, какие ресурсы мы должны тратить на военно-политическую деятельность, намного важнее происходящего не только на постсоветском пространстве, но и во всем мире. Это не значит, что нужно сворачивать политику в непосредственно прилегающих к России странах. Наоборот, ее нужно укреплять через торговлю и связи в сфере образования. Но не нужно воспринимать трагически каждый «прилив» и «отлив» в наших отношениях.