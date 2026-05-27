ДТП с автобусом произошло на северо-востоке Москвы

В ДТП с автобусом на северо-востоке Москвы пострадал один человек

Tекст: Дарья Григоренко

Инцидент произошел на проезжей части в Огородном проезде, передает АГН «Москва»

«По предварительным данным, в Огородном проезде произошло столкновение автобуса и легковой машины. В результате ДТП один человек оказался зажат в легковушке», – рассказал источник.

Прибывшие на место происшествия специалисты успешно деблокировали пострадавшего. После извлечения из покореженного транспортного средства его экстренно госпитализировали в медицинское учреждение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько дней назад рейсовый автобус въехал в припаркованный грузовик на юге Москвы.

В марте на Варшавском шоссе столицы столкнулись два пассажирских автобуса.

В январе на Дмитровском шоссе в подобном ДТП пострадали два человека.