  
    Нефтяной рынок обречен на новый порядок
    МИД назвал условие обсуждения вывода российских войск из Приднестровья
    Путин заявил об искренних отношениях с Токаевым
    Суд удовлетворил требование ЦБ о немедленном исполнении решения против Euroclear
    Севастополь отразил атаку украинских ракет и дронов
    США отказались поддержать антироссийское заявление Украины в ООН
    Индонезия договорилась о закупке российской нефти со скидкой
    Германия договорилась с Канадой о поставках 1 млн тонн СПГ
    Силуанов заявил об изменении параметров федерального бюджета
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Связи России с соседями ждут приливы и отливы

    Отношения России с ее соседями – это волнообразный процесс. За откатами, которые мы видим сейчас, в будущем последует их возвращение в более выгодное для нас русло. Нужно думать вдолгую и не воспринимать трагически каждый «прилив» и «отлив» в наших отношениях.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Выгодно ли быть одиноким

    Одинокая жизнь, лишенная обязательств перед другими людьми и наполненная комфортом, приятна – не поспоришь. Вопрос один: каким будет итог такой жизни? Как утверждают адепты, они накапливают впечатления и опыт. Но если перевести на язык экономики, в сухом остатке не будет ничего. Ноль.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Сколько на самом деле в России православных

    Чтобы понять, что такое Церковь, нужно прийти в реальный храм, принять участие в общей молитве. Те, кто делает это, часто остаются. Так и получается, что число прихожан растет – пока количество людей, издалека отождествляющих себя с православием, падает.

    27 мая 2026, 09:49 • Новости дня

    ДТП с автобусом произошло на северо-востоке Москвы

    В ДТП с автобусом на северо-востоке Москвы пострадал один человек

    Tекст: Дарья Григоренко

    На северо-востоке столицы зафиксирована автомобильная авария, в которой один человек получил травмы, сообщил источник.

    Инцидент произошел на проезжей части в Огородном проезде, передает АГН «Москва»

    «По предварительным данным, в Огородном проезде произошло столкновение автобуса и легковой машины. В результате ДТП один человек оказался зажат в легковушке», – рассказал источник.

    Прибывшие на место происшествия специалисты успешно деблокировали пострадавшего. После извлечения из покореженного транспортного средства его экстренно госпитализировали в медицинское учреждение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько дней назад рейсовый автобус въехал в припаркованный грузовик на юге Москвы.

    В марте на Варшавском шоссе столицы столкнулись два пассажирских автобуса.

    В январе на Дмитровском шоссе в подобном ДТП пострадали два человека.

    26 мая 2026, 12:59 • Новости дня
    Стали известны цены на новые автомобили возрожденной марки Volga
    @ Пресс-служба Volga/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В преддверии старта продаж возрожденного бренда Volga пресс-служба раскрыла цены на три новые модели.

    Российская автомобильная компания раскрыла прайс-лист на свою новую линейку, сообщает «Российская газета».

    Самой доступной машиной станет кроссовер Volga K40 со стартовой ценой от двух млн 749 тыс. рублей. Покупателям предложат версии с турбированными агрегатами мощностью 147 и 200 лошадиных сил.

    Бизнес-седан Volga C50 обойдется покупателям минимум в два млн 899 тыс. рублей. Автомобиль получил двухлитровый мотор с отдачей 150 или 200 лошадиных сил и семиступенчатую роботизированную коробку передач. Флагманский полноприводный внедорожник Volga K50 оценили в четыре млн 199 тыс. рублей.

    Самая дорогая модель оснащается двигателем на 238 сил и восьмиступенчатым автоматом. Все три новинки поступят в автосалоны в июне. Заводская гарантия на транспортные средства составит пять лет или 150 тыс. километров пробега.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания анонсировала старт продаж кроссовера K40 летом текущего года.

    В марте производитель объявил сроки выхода на рынок флагманской модели К50.

    Глава Нижегородской области Глеб Никитин лично испытал предсерийный образец этого полноприводного автомобиля.

    26 мая 2026, 14:41 • Новости дня
    Первый электрокар Ferrari разочаровал фанатов и обрушил акции компании

    @ Ferrari/REUTERS

    Tекст: Мария Иванова

    Итальянский автопроизводитель представил полностью электрическую модель стоимостью более полумиллиона евро, однако инновационный дизайн новинки вызвал резкую критику и насмешки в социальных сетях.

    Презентация четырехдверного суперкара прошла в Риме, передает РИА «Новости».

    «Я, конечно, все могу понять, но Ferrari на официальной презентации голубая?» – задался вопросом один из блогеров. Пользователи сравнили новинку с бюджетным Nissan Leaf, назвав итальянский автомобиль люксовой рисоваркой за 645 тыс. долларов.

    Дизайн модели Luce разрабатывало бюро LoveFrom под руководством бывшего дизайнера Apple Джонатана Айва. Электромобиль получил полный привод, пять посадочных мест и уникальную платформу управления. Суммарная мощность двигателей достигает 830 киловатт, запас хода составляет 530 километров, а разгон до ста километров в час занимает две с половиной секунды.

    На фоне сомнительной реакции публики ценные бумаги автопроизводителя упали более чем на 6%.

    Другие европейские бренды, включая Lamborghini и Porsche, ранее отложили выпуск электромобилей из-за слабого спроса и жесткой конкуренции с китайскими компаниями.

    Начало поставок Luce ожидается в четвертом квартале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, итальянский автопроизводитель Ferrari запланировал презентацию полностью электрической модели Luce в Риме

    Ранее американский автопроизводитель Ford Motor зафиксировал рекордный квартальный убыток из-за бизнеса по выпуску электромобилей.

    26 мая 2026, 18:44 • Видео
    Началось. Власти Украины стали целью

    Россия предупредила США и остальной мир о необходимости эвакуировать своих граждан из Киева. Срок ультиматума, обращенного к Владимиру Зеленскому, истек. Теперь, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Киев ждут систематические и масштабные удары по «центрам принятия решений».

    25 мая 2026, 15:10 • Новости дня
    Над Москвой и областью решили запретить полеты для малой авиации

    АОПА-Россия сообщила о закрытии неба над Москвой и областью для малой авиации

    Tекст: Дарья Григоренко

    В начале июня небо столичного региона будет полностью закрыто для легких самолетов и вертолетов на высотах до 5100 метров, сообщила Ассоциация владельцев воздушных судов (АОПА-Россия).

    «В начале июня 2026 года полеты гражданских воздушных судов в Московской воздушной зоне (Москва РПИ) на высотах от 0 до 5100 м будут полностью запрещены», – отметило ведомство в своем Telegram-канале.

    Зона действия ограничений ограничена на западе государственной границей с Белоруссией и зоной ответственности Петербурга. На севере рубеж также проходит по границе ответственности Петербурга, на северо-востоке – Екатеринбурга, а на востоке и юго-востоке – Самары. Южная граница определяется действующим временным режимом юга страны.

    При этом предусмотрен ряд важных исключений. Запрет не затронет регулярные и чартерные пассажирские рейсы, следующие по установленным маршрутам. Также ограничения не распространяются на санитарную авиацию, мониторинг трубопроводов, сельскохозяйственные полеты и выполнение государственных контрактов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата, которые направлялись в сторону столицы.

    22 мая на подлете к Москве военные сбили 10 дронов ВСУ.

    В четверг Собянин также сообщал об уничтожении летевшего на столицу беспилотника.

    24 мая 2026, 19:26 • Новости дня
    Водитель Porsche отказался от медосвидетельствования после ДТП с авто Прудникова

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве произошло столкновение автомобилей Porsche и Voyah, принадлежащего бывшему футболисту «Спартака» Александру Прудникову, при этом водитель Porsche отказался от медосвидетельствования.

    Водитель автомобиля Porsche, попавший в аварию с машиной экс-футболиста «Спартака» Александра Прудникова на западе Москвы, не стал проходить медицинское освидетельствование на месте, передает РИА «Новости». ДТП произошло в воскресенье днем на Мичуринском проспекте.

    «Я не буду ничего подписывать, вот мои документы. Поехать - можем», - заявил водитель Porsche. Позднее его машину эвакуировали с места происшествия.

    Сам Александр Прудников подтвердил, что попавший в ДТП автомобиль Voyah принадлежит ему, однако за рулем находился другой человек. Экс-футболист прибыл на место аварии уже после столкновения, чтобы осмотреть повреждения транспортного средства.

    В пресс-службе столичного главка МВД РФ подтвердили факт аварии на Мичуринском проспекте с участием двух автомобилей. В результате инцидента пострадал один человек, его имя не уточняется.

    Автомобиль бывшего футболиста «Спартака» Александра Прудникова перевернулся после столкновения в центре Москвы.

    26 мая 2026, 15:15 • Новости дня
    СК возбудил дело против москвича за отказ в разводе с многодетной супругой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве возбуждено уголовное дело против мужчины, который отказывал многодетной супруге в разводе, преследовал ее и установил в квартире скрытую камеру.

    Уголовное дело о хулиганстве возбудили следственные органы ГСУ СК России по Москве, передает ТАСС.

    Поводом стал сюжет федерального телеканала о многодетной москвичке, которая просит защитить ее от супруга, оскорбляющего ее, преследующего и отказывающего в разводе. По данным следствия, мужчина ранее избивал женщину и установил скрытую камеру для слежки.

    В сообщении СК говорится: «По данному факту следственными органами ГСУ СК по Москве возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Председатель Следственного комитета поручил и. о. руководителя ГСУ СК по городу Москве Ярошу С. М. представить доклад о ходе расследования и первоначально установленных обстоятельствах».

    В ведомстве уточнили, что исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иркутской области мужчину приговорили к восьми годам и трем месяцам колонии строгого режима за покушение на убийство и длительное преследование бывшей жены.

    Ранее во Владивостоке полицейского арестовали на два месяца по делу об истязаниях и угрозах убийством в адрес формально еще супруги.

    До этого в СК сообщили о примерно 2 тыс. детей, ставших жертвами преступлений в семьях в 2024 году.

    24 мая 2026, 17:14 • Новости дня
    Автомобиль экс-футболиста «Спартака» перевернулся в центре Москвы

    Бывший футболист «Спартака» Прудников попал в ДТП в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    В центре Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием бывшего игрока футбольного клуба «Спартак» Александра Прудникова, чья машина перевернулась после столкновения.

    Автомобиль экс-футболиста «Спартака» Александра Прудникова попал в аварию в центре Москвы, передают «Вести». Сам спортсмен находился за рулем машины марки Voyah, которая столкнулась с иномаркой Porsche.

    В результате сильного удара транспортное средство Прудникова перевернулось. В пресс-службе столичного главка МВД  подтвердили факт аварии, однако не стали называть имя пострадавшего.

    «По предварительным данным, примерно в 15.10 на Мичуринском проспекте произошло ДТП с участием двух транспортных средств. В результате аварии пострадал один человек», – сообщили в ведомстве. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося.

     Днем ранее в районе Ясенево после столкновения с такси перевернулась служебная машина Росгвардии.

    В начале месяца в центре столицы попал в ДТП спортивный автомобиль рэпера Navai.

    24 мая 2026, 19:05 • Новости дня
    Вертолеты задействовали для тушения пожара на рынке в Новой Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Московские спасатели ликвидируют масштабное возгорание на территории торгового комплекса «Тополек», для борьбы с огнем задействована специальная авиация.

    Два вертолета Московского авиационного центра привлекли к ликвидации возгорания на рынке «Тополек» в Новой Москве, передает РИА «Новости». Воздушные суда набирают воду в Хованском пруду.

    По данным корреспондента агентства, вертолеты прилетали к водоему не менее шести раз. В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что горят металлокаркасные торговые павильоны и складируемые материалы.

    Площадь распространения огня достигла 1500 квадратных метров. Группировка специалистов на месте происшествия увеличена до 80 пожарных и 28 единиц техники, уточнили в МЧС России.

    В декабре прошлого года крупный пожар вспыхнул в ангаре стройматериалов на территории Новой Москвы.

    Весной 2025 года для ликвидации возгорания в столичном банном комплексе спасатели направили два вертолета Ка-32.

    26 мая 2026, 11:27 • Новости дня
    «АвтоВАЗ» раскрыл детали новой модели коммерческих автомобилей SKM M9

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новой моделью бренда коммерческих автомобилей SKM станет SKM M9 в версиях фургон, минивэн и микроавтобус, сообщил «АвтоВАЗ».

    Российский автогигант анонсировал расширение модельного ряда коммерческого транспорта, передает РИА «Новости».

    «На ежегодной выставке коммерческого транспорта COMvex, которая пройдет 26-29 мая в столице, будет представлена новая модель SKM M9», – говорится в сообщении.

    Машина разработана сертифицированным партнером предприятия – компанией «Промтех». Новинка будет доступна в четырех вариантах, включая семиместные и восьмиместные минивэны, девятиместный микроавтобус, а также цельнометаллический фургон с полезным объемом девять целых шесть десятых кубометра.

    Переднеприводные автомобили оснастят двухлитровым дизельным двигателем мощностью 150 лошадиных сил. Покупателям предложат выбор между автоматической коробкой передач на девять ступеней и шестиступенчатой механикой.

    Топовые комплектации получат трансформируемые сиденья и передвижные столики в салоне. Сборку линейки планируется развернуть на производственных площадках в Нижнем Новгороде и Тольятти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте прошлого года компания «АвтоВАЗ» запустила новый бренд коммерческих автомобилей SKM.

    В марте текущего года автопроизводитель начал выпуск первой модели фургона М7.

    До конца года предприятие планирует произвести несколько тысяч машин этой марки.

    26 мая 2026, 20:45 • Новости дня
    Минобороны запросило особый режим полетов над Московским регионом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По предложению Минобороны в Московской воздушной зоне планируется ввести особый режим полетов для гражданских судов на высотах до 5100 метров, при этом пассажирские рейсы ограничения не затронут, отметили в Росавиации.

    Министерство обороны России направило представление о введении особого режима для полетов гражданских воздушных судов в пределах Московской воздушной зоны, сообщает Росавиация. В документе речь идет о высотах от нуля до 5100 метров в центрально-европейской части страны.

    При этом в ведомстве пояснили, что, согласно предложениям, ограничения не затронут регулярные и чартерные пассажирские рейсы. Речь идет о рейсах по расписанию и чартерных перелетах, выполняющих полеты по маршрутам обслуживания воздушного движения в и из аэропортов Московской воздушной зоны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня 2026 года полеты гражданских воздушных судов в Московской воздушной зоне на высотах от 0 до 5100 м будут полностью запрещены.

    Ранее Росавиация ввела временные ограничения на использование воздушного пространства в столичных аэропортах Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский. До этого аэропорт Домодедово перешел в режим работы с авиарейсами по согласованию в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

    26 мая 2026, 14:37 • Новости дня
    Россиянам назвали три ошибки при заправке кондиционера в автомобиле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Неправильная заправка автомобильного кондиционера, по словам специалистов, способна ускорить износ компрессора, ухудшить охлаждение салона и привести к дорогостоящему ремонту.

    О трех типичных ошибках при обслуживании автомобильных кондиционеров автомобилистам рассказал «Газете.Ru» руководитель одного из автосервисов Валерий Чмелев.

    По его словам, некорректная заправка сокращает ресурс компрессора, ухудшает работу системы и в итоге грозит серьезными поломками.

    «Самое частое нарушение – добавить фреон в кондиционер, не удалив старый хладагент, воздух и влагу. Правильная заправка требует откачки остатков, вакуумирования и проверки герметичности. Влага при работе образует кислоты, которые разъедают алюминиевые трубки, испаритель и конденсатор. В итоге получаем шумный и перегревающийся компрессор, риск коррозии изнутри и утечку фреона», – сказал эксперт.

    Второй распространенной ошибкой он назвал дозаправку по манометрам без контроля массы хладагента. Завод указывает точное количество в граммах, и сервис должен заправлять по весам. Заправка «на глаз», подчеркнул Чмелев, дает погрешность в десятки процентов, при недоливе система хуже охлаждает, а при переливе возрастает давление и нагрузка на компрессор, возможны утечки, срабатывание клапана или гидроудар.

    Третья ошибка связана с компрессорным маслом. В контуре циркулирует хладагент с растворенным маслом, которое смазывает детали. Типичная «гаражная» заправка либо вовсе не предусматривает добавление масла, из-за чего компрессор работает на масляном голодании и быстро заклинивает, либо предполагает его избыток, который вытесняет фреон, скапливается внизу системы и мешает правильному распределению хладагента, отметил специалист.

    Ранее директор департамента механического ремонта автомобильной группы Павел Константинов назвал влажность и неисправности системы вентиляции основными причинами запотевания окон в автомобиле зимой.

    Также эксперты по климатической технике рекомендовали проводить техническое обслуживание кондиционеров не реже двух раз в год с проверкой уровня хладагента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2026 году юристы в сфере ЖКХ обратили внимание на риск конфликтов с соседями, штрафов и требования демонтировать внешний блок кондиционера при его установке в многоквартирном доме.

    26 мая 2026, 14:49 • Новости дня
    Девушка на BMW сбила пешехода на проспекте Вернадского в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На западе Москвы мужчина оказался в больнице после наезда автомобиля BMW под управлением девушки в зоне пешеходного перехода на проспекте Вернадского.

    Мужчина пострадал при наезде BMW на пешеходном переходе проспекта Вернадского на западе столицы, сообщает АГН «Москва».

    По данным собеседника агентства, за рулем автомобиля BMW была девушка, которая совершила наезд на пешехода в зоне перехода возле дома 37 по проспекту Вернадского.

    Источник уточнил, что после наезда иномарки пострадавший мужчина был госпитализирован. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее нетрезвая владелица автомобиля BMW без госномеров спровоцировала массовое ДТП на Садовой-Черногрязской улице в центре Москвы. Позже полиция задержала предполагаемую виновницу этой аварии и доставила ее в отделение.

    До этого, на Кожевнической улице водитель BMW с признаками опьянения выехал на тротуар и сбил пять пешеходов.

    25 мая 2026, 13:09 • Новости дня
    Глава Минтранса поддержал допуск мотоциклов на полосы для автобусов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минтранс проработает вопрос разрешения мотоциклам ездить по автобусной полосе, сообщил глава ведомства Андрей Никитин, указав при этом, что он сам как байкер поддерживает такую инициативу.

    Министерство транспорта изучит инициативу о допуске двухколесного транспорта на выделенные полосы, передает РИА «Новости». Идею подняли на фоне открытия мотосезона в стране.

    Руководитель ведомства Андрей Никитин признался, что сам увлекается ездой на мотоцикле и одобряет подобное нововведение. «Как байкер, конечно, я за. Как министр – надо подумать над безопасностью и проработать этот вопрос», – заявил чиновник.

    Специалисты также проанализируют аналогичные правила для электровелосипедов. Экспертам предстоит выяснить, как наиболее эффективно организовать схему движения для этих видов транспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность ограничения движения электровелосипедов по тротуарам.

    Сенатор Артем Шейкин анонсировал подготовку изменений в правила дорожного движения для средств индивидуальной мобильности к июлю текущего года.

    Депутаты Госдумы направили главе Минтранса Андрею Никитину запрос с предложением запретить курьерам езду по пешеходным зонам.

    25 мая 2026, 12:04 • Новости дня
    Масштабный пожар вспыхнул в хостеле на востоке Москвы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Площадь пожара в горящем хостеле на востоке Москвы составляет 300 квадратных метров, огонь стремительно распространяется, рассказал представитель экстренных служб столицы.

    Очаг распространения пламени на востоке столицы продолжает увеличиваться, передает РИА «Новости».

    «Площадь пожара в хостеле на улице Монтажной достигла 300 кв. метров», – сообщил представитель экстренных служб города. Он добавил, что огонь быстро расходится по помещениям, из-за чего происшествию присвоили второй номер сложности.

    Из административного строения благополучно вывели свыше 600 человек. В пресс-службе столичного главка МЧС пояснили, что инцидент произошел на втором этаже в доме № 7, строении № 8. До прибытия спасательных подразделений граждане успели самостоятельно покинуть задымленную территорию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале следователи возбудили уголовное дело после пожара в столичном хостеле.

    В тот же день сотрудники экстренных служб ликвидировали возгорание в другом административном здании города.

    Осенью прошлого года на Волгоградском проспекте из-за огня частично обрушилась кровля трехэтажной постройки.

    25 мая 2026, 21:45 • Новости дня
    В Британии девять человек пострадали при наезде на зрителей во время гонок

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Британии во время открытия ежегодных мотоциклетных соревнований Isle of Man TT гонщик врезался в толпу, в результате чего травмы получили девять человек, сообщили организаторы мероприятия.

    Инцидент произошел в день открытия опасных мотоциклетных заездов на острове Мэн в Ирландском море. Организаторы мероприятия сообщили, что авария случилась в ходе первой сессии свободных заездов, передает РИА «Новости».

    «В 15.30 мск был поднят красный флаг в связи с инцидентом, произошедшим во время первой сессии свободных заездов в ходе Isle of Man TT-2026… Было установлено, что восемь зрителей нуждаются в медицинской помощи. Все они находятся в сознании и были госпитализированы», – отмечается в заявлении организаторов в социальных сетях.

    Помимо восьми зрителей, травмы ног получил сам мотоциклист, которого также доставили в больницу. После этого происшествия соревнования были временно приостановлены.

    Отмечается, что Isle of Man TT проводятся с 1907 года и считаются одними из самых опасных в мире. Замкнутая трасса длиной почти 40 километров имеет более 200 поворотов, перепады высот и участки с ограниченной видимостью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года в Австралии гоночный автомобиль сбил девять зрителей за пределами трассы.

    Летом во Франции в результате вылета машины в толпу на Ралли-де-ла-Фурм погибли три человека.

    Весной в Чехии участник соревнований по мотокроссу врезался в группу болельщиков.

    26 мая 2026, 21:13 • Новости дня
    В Москве создали вакцину против чумы свиней

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В особой экономической зоне «Технополис Москва» создали сразу пять ветеринарных вакцин, включая препарат против классической чумы свиней и болезней домашних собак, сообщили в мэрии столицы.

    На территории ОЭЗ «Технополис Москва» столичная биотехнологическая компания зарегистрировала пять новых вакцин для животных, сообщает мэрия Москвы. Среди них препараты для борьбы с классической чумой свиней, аденовирусными инфекциями и парвовирусным энтеритом у собак. О регистрации вакцин рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

    По Международной классификации заразных болезней животных африканская чума свиней не угрожает здоровью человека, однако с 2007 года она постепенно распространяется среди кабанов и домашних свиней в европейской части России. До 2011 года вспышки фиксировали в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, а в 2012-2013 годах вирус проник в Центральный и Северо-Западный округа. Всего в стране зафиксировали свыше 500 вспышек, экономический ущерб превысил 30 млрд рублей, было уничтожено около 1 млн животных.

    На базе ОЭЗ «Технополис Москва» уже выпускают ветеринарные препараты, которые применяются в промышленном животноводстве и для домашних питомцев.

    В 2025 году столичный производитель зарегистрировал две новые вакцины для профилактики болезней свиней и три вакцины для мелких домашних животных. Сейчас в центре разработок компании ученые ведут 12 научно-исследовательских работ по созданию вакцин нового поколения для промышленного животноводства.

    Недавно предприятие посетили более 120 ветеринарных специалистов из разных регионов России, которые ознакомились с технологическими процессами и убедились в надежности многоступенчатой системы контроля качества продукции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве работают более 300 предприятий фармацевтической индустрии, часть из которых расположены на территории особой экономической зоны «Технополис Москва».

    Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил о массовом заражении домашних свиней африканской чумой в стране и отсутствии вакцины от этого заболевания.

    До этого санитарно-ветеринарная служба Румынии подтвердила вспышку африканской чумы свиней на ферме в уезде Тимиш и ввела зоны защиты и наблюдения вокруг очага инфекции.

    Штурмовики группы «Центр» вышли к днепропетровской Новопавловке
    Армении спрогнозировали потерю 40% товарооборота при выходе из ЕАЭС
    Переброшенную на передовую роту ВСУ полностью уничтожили за сутки
    Минобороны Литвы назвало вторжение украинских дронов новой реальностью
    Венгрия, Польша и Словакия заблокировали импорт украинской агропродукции
    Парламент Шотландии поддержал призыв к референдуму о независимости
    НАСА заказало вездеходы и дроны для создания масштабной базы на Луне

    Нефтяной рынок обречен на новый порядок

    На Ближнем Востоке замаячил мирный договор, который может вернуть судоходство через Ормузский пролив в прежнее русло. Однако эксперты уверены, что глобальный рынок нефти как прежде уже никогда не будет, ящик Пандоры уже открыт. И дело даже не в том, введет или нет Иран плату за проход торговых судов через пролив. Какова теперь новая нормальность? Подробности

    Россия начинает раскалывать Украину системными ударами по Киеву

    Постоянные удары по гражданской инфраструктуре и теракт в Старобельске переполнили чашу терпения Москвы. Россия переходит к новому этапу спецоперации: теперь удары по военным объектам в Киеве станут системными. Эксперты считают, что это не просто ответ на удар по колледжу, а сигнал о переходе конфликта в качественно иную фазу, которая грозит разрушить Украину как единое военно-политическое образование. Подробности

    Автоматическая «Цитадель» прикроет НПЗ и порты от дронов

    В России найден способ защитить порты, нефтеперерабатывающие заводы, промышленные объекты и иные объекты критической инфраструктуры от атак вражеских дронов даже без привлечения военных. Новый зенитный комплекс «Цитадель» способен в автоматическом режиме обнаруживать и уничтожать беспилотники, а для его обслуживания и перезарядки вполне достаточно сотрудника ЧОПа. Система уже прошла испытания в зоне СВО, где успешно разносила огнем на куски украинские беспилотники. Подробности

    Украина обрушила с воздуха прибалтийский туризм

    Туристическая отрасль стран Прибалтики внезапно оказалась в состоянии кризиса. «Люди боятся приезжать сюда», жалуются представители местных турфирм. А все потому, что Латвия, Литва и Эстония фактически оказались мишенями для дальнобойных украинских БПЛА. И винить в происходящем они могут только себя самих. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Началось. Власти Украины стали целью

      Россия предупредила США и остальной мир о необходимости эвакуировать своих граждан из Киева. Срок ультиматума, обращенного к Владимиру Зеленскому, истек. Теперь, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Киев ждут систематические и масштабные удары по «центрам принятия решений».

    • Самая приятная женщина США уходит в отставку

      Директор Национальной разведки США Тулси Габбард уходит в отставку. Скорее всего, из-за войны в Иране. Одна из самых приятных политиков Америки разочарована в происходящем и пообещала выступить с сенсационными откровениями. Чего ждать?

    • США нашли Ирану нового лидера

      Как утверждает одна из главных газет Америки, в ходе военной операции против Ирана планировалось сделать новым руководителем этой страны экс-президента Махмуда Ахмадинежада, известного резко негативным отношением к США и Израилю. Как ни странно, похоже на правду.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации