ДТП с автобусом произошло на северо-востоке Москвы
В ДТП с автобусом на северо-востоке Москвы пострадал один человек
На северо-востоке столицы зафиксирована автомобильная авария, в которой один человек получил травмы, сообщил источник.
Инцидент произошел на проезжей части в Огородном проезде, передает АГН «Москва»
«По предварительным данным, в Огородном проезде произошло столкновение автобуса и легковой машины. В результате ДТП один человек оказался зажат в легковушке», – рассказал источник.
Прибывшие на место происшествия специалисты успешно деблокировали пострадавшего. После извлечения из покореженного транспортного средства его экстренно госпитализировали в медицинское учреждение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько дней назад рейсовый автобус въехал в припаркованный грузовик на юге Москвы.
В марте на Варшавском шоссе столицы столкнулись два пассажирских автобуса.
В январе на Дмитровском шоссе в подобном ДТП пострадали два человека.