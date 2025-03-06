Дональд Трамп, вопреки своим демонстративным установкам, фактически продолжает проводить в жизнь методику организованного (планируемого, управляемого) хаоса, активно внедрявшуюся командой Байдена. Так что от перемены лиц в Овальном кабинете, похоже, ничего не меняется. Разве что эпатажа в нынешнем случае побольше.0 комментариев
«АвтоВАЗ» запустил бренд коммерческих автомобилей под маркой SKM
«АвтоВАЗ» представил бренд SKM для фургонов и грузовых платформ
Компания «АвтоВАЗ» объявила о запуске нового бренда коммерческих автомобилей под маркой SKM, который будет включать в себя фургоны и шасси.
«АвтоВАЗ» представила новый бренд коммерческих автомобилей под маркой SKM. В рамках этой марки планируется выпускать пассажирские и цельнометаллические фургоны, а также шасси с открытой грузовой платформой, отмечает ТАСС.
«АвтоВАЗ» подчеркнул, что автомобили под маркой SKM займут рыночную нишу между популярными универсалами Lada Largus и более крупными коммерческими автомобилями других известных торговых марок. Это позволяет предположить, что SKM будет ориентирован на потребителей, которым требуется средний размер и функциональность.
Детали о старте производства и начале продаж автомобилей SKM автопроизводитель планирует сообщить позже. Также на данный момент нет информации о технических характеристиках и ценах новых моделей, но ожидается, что они станут важной частью предложения на рынке коммерческих автомобилей в России.
Ранее сообщалось, что российский производитель «АвтоВАЗ» начнет выпускать с конвейера новую Lada Iskra с 19 апреля.
Президент России Владимир Путин, общаясь с работниками «АвтоВАЗа», подчеркнул рост производительности труда и увеличение выпуска автомобилей.
Французской компании Renault в случае возвращения в Россию придется возместить инвестиции в размере минимум 112,5 млрд рублей, которые были вложены в развитие «АвтоВАЗа» после ее ухода в 2022 году, заявил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.