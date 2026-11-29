На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.5 комментариев
ОДКБ утвердила трехлетний план работы по биологической безопасности
ОДКБ утвердила план работы по биобезопасности до 2028 года
Организация Договора о коллективной безопасности утвердила трехлетний план по вопросам биологической безопасности в ответ на такие вызовы, как пандемия коронавируса, сообщил генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков.
«Биологическая безопасность вошла в число приоритетов ОДКБ в силу очевидных угроз: пандемия COVID-19, сохраняющиеся вопросы о происхождении патогенов, что подтвердило необходимость коллективного ответа на биологические риски. В 2026 году по инициативе российского председательства это направление закреплено как одно из ключевых», – заявил Масадыков ТАСС.
Уже создан координационный совет организации по биобезопасности, утвержден план работы до 2028 года. Статус базовой научно-исследовательской организации присвоен российскому противочумному институту «Микроб» Роспотребнадзора.
Масадыков добавил, что президент России Владимир Путин поручил подготовить проект соглашения о совместном оперативном реагировании на эпидемиологические угрозы.
Кроме того, проводятся учения, в том числе «Барьер-2026», где отрабатывается реакция на биологические риски.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Путин отметил активизацию партнерства стран организации в сфере биологической безопасности, а также интерес стран ОДКБ к совместному реагированию на риски эпидемий.
Масадыков заявил, что ОДКБ внедрила российский опыт борьбы с дронами на СВО в подготовку войск.