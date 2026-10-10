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Президент Палестины назначил всеобщие выборы на 2027 год
Президент Палестины Аббас перенес всеобщие выборы на 11 сентября 2027 года
Президент Палестины Махмуд Аббас издал указ о проведении всеобщих выборов 11 сентября 2027 года, отменив распоряжение о ноябрьском голосовании.
Аббас отменил свое предыдущее распоряжение о назначении парламентских выборов на 28 ноября 2026 года, передает ТАСС.
«Президент Аббас издал указ, призывающий к проведению одновременно президентских и парламентских выборов 11 сентября 2027 года», – указывается в опубликованном документе. Аббас призвал палестинский народ в Иерусалиме, на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа принять участие в свободных и прямых выборах в соответствии с законом.
Накануне палестинские фракции на совещании в Каире договорились отложить намеченные на конец ноября выборы в Палестинский законодательный совет на один год. По данным телеканала Sada el-Balad, Израиль запретил сотрудникам Центризбиркома Палестины въезд в сектор Газа для подготовки к голосованию, что стало одной из причин решения о переносе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава МИД Турции провел в Анкаре закрытые переговоры с делегацией ХАМАС.
В четверг палестинские фракции договорились перенести выборы.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о планах ХАМАС напасть на страну перед выборами.