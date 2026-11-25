Если регулятору удается доказать, что цели, под которые выданы государственные деньги, не достигнуты, возвращается не только субсидия, но также проценты и штрафы. Так самый дешевый заем превращается в самый дорогой. И так взрослеет экономика страны.6529 комментариев
Трамп заявил о наличии средств на войну с Ираном до конца января
NYP: Трамп заявил о финансировании войны с Ираном до конца января
Президент США Дональд Трамп сообщил, что военные действия американской армии против Ирана полностью профинансированы до конца января 2027 года.
Американский лидер выразил опасения, что переход контроля над Конгрессом к Демократической партии в начале 2027 года может привести к преждевременному завершению войны в Иране, пишет New York Post.
«Они возьмут полную победу и превратят ее в поражение. Я имею в виду, если они это сделают, смотрите, их флота нет, их авиации нет, их противовоздушной обороны, всего этого нет. Их лидеров нет. Я имею в виду, если демократы это сделают, они просто возьмут победу и превратят ее в поражение», – заявил Трамп.
Глава Белого дома отметил наличие политических трудностей для подобного шага оппозиции, подчеркнув, что США уже достигли успеха и могут завершить кампанию в любой момент. По его словам, до конца января операции военных обеспечены необходимыми средствами практически в полном объеме.
Как писала газета ВЗГЛЯД, NBC News заявил, что в администрации США обсудили ликвидацию руководителей Ирана.
Министр обороны США Хегсет запретил Пентагону поддерживать поездки конгрессменов на Ближний Восток.
До этого президент США выступил за заключение с Тегераном бессрочного соглашения по ядерному оружию.