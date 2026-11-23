В борьбе России за национальное выживание исторические события, философские идеи и человеческие подвиги спрессованы в единое целое, где даже самое давнее событие может проявить острую актуальность.1 комментарий
NYT: Вэнс убедил руководство Nvidia вернуть Хуанга
NYT: Вэнс по поручению Трампа убедил руководство Nvidia вернуть Хуанга
Президент США Дональд Трамп якобы поручил вице-президенту Джей Ди Вэнсу предоставить руководству американской компании Nvidia гарантии безопасности для восстановления Дженсена Хуанга в должности генерального директора, пишет газета New York Times (NYT).
Совет директоров принял решение о возвращении руководителя после тайных переговоров с представителями американской администрации на минувших выходных. Гарантии отсутствия угрозы национальной безопасности со стороны генерального директора предоставил вице-президент США Джей Ди Вэнс, пишет New York Times.
Глава государства лично подтвердил свое участие в разрешении ситуации вокруг руководства технологической корпорации.
«Я просто считал, что он должен управлять компанией, и не знал, что это окажет такое влияние», – заявил Трамп. По его словам, стоимость акций корпорации после объявления о возвращении руководителя выросла более чем на 30%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Nvidia решила довести до конца внутреннее расследование скандала из-за отношений Хуанга с подозреваемой в шпионаже женщиной.
В понедельник корпорация восстановила Хуанга в должности гендиректора.
До этого Трамп выражал надежду на возвращение бывшего генерального директора на прежнюю должность.