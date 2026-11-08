Сторонники Трампа назвали Вэнса и Рубио фаворитами на выборах 2028 года

Fox News: Вэнс и Рубио стали фаворитами сторонников Трампа на выборах 2028 года

Tекст: Ольга Иванова

На фоне поражения республиканцев на промежуточных выборах избиратели начали искать преемника Дональду Трампу. В ходе общения с гражданами в штате Мэн выяснилось, что американцы чаще всего называют своими фаворитами вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио, передает Fox News.

«Я думаю, что это два очень выдающихся кандидата, которые продолжат делать Америку снова великой», – заявил один из сторонников Трампа. Опрошенные также отметили политический опыт Рубио, его целеустремленность и ораторское мастерство, при этом высоко оценивая шансы Вэнса.

Среди потенциальных претендентов на высший государственный пост участники митинга выделили губернатора Флориды Рона ДеСантиса. Он постарался дистанцироваться от итогов голосования, указав на сохранение контроля республиканцев над своим штатом. Кроме того, в числе возможных кандидатов фигурируют сенаторы Тед Круз и Джош Хоули.

Причиной потери консерваторами контроля над Палатой представителей и Сенатом стало недовольство американцев высокой инфляцией и вооруженным конфликтом с Ираном. При этом официально ни один крупный кандидат пока не объявил об участии в президентской гонке 2028 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу госсекретарь США Марко Рубио отказался обсуждать возможное участие в президентских выборах 2028 года.

В четверг вице-президент Джей Ди Вэнс начал выстраивать альянс с разочарованными избирателями Дональда Трампа.

Губернатор Флориды Рон ДеСантис и сенатор Тед Круз приступили к формированию повестки к следующей предвыборной кампании.