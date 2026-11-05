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    Сергей Худиев Сергей Худиев Чем нам поможет Дмитрий Донской

    Князь Дмитрий был личностью настолько великой, что любое преподавание русской истории без него совершенно невозможно. Невозможно знать нашу историю – и не знать о нем. Мы все живем сейчас в стране, возникшей во многом благодаря Дмитрию Донскому.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Народное единство – это не результат, а процесс

    По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.

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    Василий Авченко Василий Авченко Восточный сосед, которого мы не знаем

    В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.

    13 комментариев
    5 ноября 2026, 09:38 • Новости дня

    Вэнс, ДеСантис и Круз начали борьбу за выборы 2028 года

    Tекст: Игорь Иножарский

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс, губернатор Флориды Рон ДеСантис и сенатор Тед Круз на фоне тяжелого поражения Республиканской партии на промежуточных выборах начали публично спорить о причинах провала и формировать повестку к кампании 2028 года.

    Поражение Республиканской партии на промежуточных выборах, где демократы получили крупное преимущество в Сенате и Палате представителей, вызвало волну взаимных обвинений внутри республиканского лагеря и открыло борьбу потенциальных претендентов на выдвижение в 2028 году, пишет Bloomberg.

    Вице-президент Джей Ди Вэнс, которого в партии считают фаворитом на 2028 год, дистанцировался от президента Дональда Трампа и войны с Ираном, обвинив в поражении конфронтацию с Тегераном, рост стоимости жизни и курс Вашингтона в отношении Израиля; он заявил, что конфликт лишил республиканцев контроля над Сенатом как минимум на шесть лет и признал критику войны словами: «Вы правы, вы действительно говорили нам об этом».

    Губернатор Флориды Рон ДеСантис, опираясь на относительно удачный для республиканцев результат в своем штате, назвал происходящее «почти событием уровня вымирания для республиканцев во многих частях страны» и потребовал от Конгресса запретить торговлю акциями для законодателей и чиновников исполнительной власти, что было воспринято как выпад в адрес Трампа, сделавшего десятки тыс. операций с ценными бумагами в первый год президентства.

    Сенатор от Техаса Тед Круз представил итоги голосования как историческое отторжение тарифной политики, войны на Ближнем Востоке и бесконтрольного строительства дата-центров, призвав республиканцев сосредоточиться на экономических мерах, реально улучшающих жизнь работников; одновременно другие ветераны партии, в том числе сенаторы Джон Корнин и Митт Ромни, обрушились с критикой на курс Трампа и ставку на скандальных кандидатов.

    Сам Дональд Трамп на строительной площадке нового бального зала в Белом доме публично преуменьшил значение поражения, отверг сообщения о планах уволить министра обороны Пита Хегсета и дал понять, что не намерен проводить масштабную перестановку в администрации, тогда как в партии уже готовятся отставка спикера Палаты представителей Майка Джонсона, борьба за лидерство в Конгрессе и уход ряда сотрудников Белого дома на фоне рекордных для демократов результатов – по данным СМИ, не менее семи потерянных республиканцами мест в Сенате и ожидаемого преимущества демократов в Палате представителей на уровне конца 1970-х годов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Демократическая партия США намерена изменить сразу несколько направлений внешней политики после получения контроля над Конгрессом. В среду президент США Дональд Трамп признал войну с Ираном главной причиной поражения республиканцев на промежуточных выборах. В тот же день вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал конфликт с Ираном причиной потери партией контроля над Конгрессом.

    4 ноября 2026, 17:40 • Новости дня
    Познер объяснил победу демократов в США

    Познер объяснил победу демократов в США недовольством Трампом

    Познер объяснил победу демократов в США
    @ Павел Кашаев/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Телеведущий Владимир Познер назвал победу демократов на промежуточных выборах в Конгресс США очевидной и связал ее с недовольством избирателей президентом Дональдом Трампом.

    Телеведущий Владимир Познер в беседе с Daily Storm прокомментировал предварительные итоги выборов в Конгресс США, где, по предварительным данным, побеждают демократы.

    «Они отыграли и Палату представителей, и Сенат, причем с большим преимуществом, и штаты, которые в течение многих десятилетий голосовали только за республиканцев. То, что мы увидели, – это недовольство Трампом», – заявил Познер. 

    Телеведущий допустил, что демократы могут начать проверку родственников главы государства на предмет коррупции. При этом он счел маловероятным импичмент американского лидера или резкое изменение курса отношений Вашингтона и Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент США Дональд Трамп согласился признать результаты промежуточных выборов.

    Представители Демократической партии заявили о намерении провести расследования в отношении администрации Трампа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду на продолжение миротворческих усилий Трампа.

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    4 ноября 2026, 19:05 • Новости дня
    Вэнс назвал причину поражения республиканцев на выборах в Конгресс

    Джей Ди Вэнс назвал войну с Ираном причиной поражения республиканцев

    Tекст: Мария Иванова

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал войну с Ираном причиной поражения Республиканской партии на промежуточных выборах.

    «Причина нашего поражения – это война. Сам президент Дональд Трамп заявил об этом вчера ночью. <…> Но всем известно, почему мы проиграли. И любой честный разговор, что нам делать дальше, должен начинаться именно с этого», – заявил Вэнс.

    Он добавил, что поражение республиканцев связано также с ростом инфляции и отношениями с Израилем, передает ТАСС.

    Вэнс подчеркнул, что многие американцы, поддержавшие Трампа в 2024 году, проголосовали за демократов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду республиканцы потерпели сокрушительное поражение на промежуточных выборах в Конгресс США.

    Представители Демократической партии США заявили о намерении провести расследования в отношении администрации президента Дональда Трампа.

    Летом вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал сохранение дешевых нефти и газа основной целью американского руководства в конфликте с Ираном.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    4 ноября 2026, 12:28 • Новости дня
    Американист: По США прокатилось «синее цунами»

    Американист Дудаков: Демократы одержали сокрушительную победу на выборах в США

    Американист: По США прокатилось «синее цунами»
    @ Ari Saperstein/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Демократы смогли одержать победу в ключевых для республиканцев штатах. Теперь деятельность Дональда Трампа будет серьезно затруднена. Однако Европа и Украина рано радуются – возобновления траншей ВСУ со стороны США пока не предвидится, заявил газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    «В США случилось прогнозируемое многими «синее цунами». Демократы уверенно побеждают практически везде. Более того, впервые с 1988 года они одерживают победу в Техасе – самом главном республиканском штате», – говорит американист Малек Дудаков и добавляет, что «синим» удалось взять верх как в сенатской, так и в губернаторской гонке.

    Также впервые за почти 100 лет Канзас ускользнул из рук республиканцев – кресло губернатора занял сенатор-демократ. «В Огайо побеждают демократы, в Айове, Мичигане, Северной Каролине, Джорджии, даже в Южной Каролине. Другими словами, демократы выигрывают все основные гонки», – детализировал спикер.

    В результате они получат колоссальное большинство в новом созыве Конгресса. «Уже сейчас им прогнозируют порядка 255 мест в Палате представителей и около 55 кресел в Сенате. Это ослабляет позиции Дональда Трампа как внутри США, так и во внешней политике», – считает аналитик.

    По его прогнозам, теперь парламентарии начнут заводить расследования против главы Белого дома, попытаются объявить ему очередной импичмент и ограничить полномочия президента. «Да, основные полномочия во внешней политике в руках исполнительной власти. Однако Конгресс может создавать серьезные трудности», – считает эксперт.

    Тем временем, добавляет американист, европейцы и украинцы «радуются итогам выборов в США». «Они всерьез надеются, что с новой расстановкой политических сил внутри США Вашингтон вернется к финансированию ВСУ. Однако не думаю, что все будет так радужно», – рассуждает собеседник.

    Что касается взаимоотношений с Россией, Трампу придется нелегко, прогнозирует Дудаков. «Впрочем, он сам виноват в том, что затянул переговорный процесс до того момента, когда потерял позиции внутри Америки. Теперь, скорее всего, глава Белого дома будет в авральном режиме исправлять ситуацию», – заключил он.

    Ранее в США завершилось голосование на промежуточных выборах в Конгресс. Согласно прогнозу ряда американских СМИ, контроль над Палатой представителей перейдет в руки демократов, также они получат большинство в Сенате.

    Так, по прогнозам Bloomberg, демократы получают 223 из 435 мест в Палате представителей, тогда как для большинства требуется 218 мандатов. Республиканцы, которые ранее контролировали палату с перевесом в четыре места, пока получают 126 мандатов.

    Примечательно, что от штата Мичиган в верхнюю палату Конгресса прошел демократ Абдул Эль-Сайед. Он станет первым мусульманином в истории Сената. В ходе предвыборной кампании Эль-Сайед заручился поддержкой бывшего американского лидера Барака Обамы. Президент США Дональд Трамп активно критиковал демократа, называя его радикалом и коммунистом, а также заявлял о ненависти кандидата к евреям. Абдул Эль-Сайед выступает за прекращение военной помощи Израилю со стороны Вашингтона.

    Впрочем, Трамп уже выразил готовность взаимодействовать с политическими оппонентами после завершения голосования. «Я абсолютно готов принять эти результаты. Мы будем сотрудничать с демократами, и мы, знаете ли, будем с нетерпением ждать сотрудничества с ними. Вероятно, мы что-нибудь придумаем», – заявил Трамп.

    Он объяснил провал Республиканской партии отсутствием собственного имени в избирательных бюллетенях. Он также заявил, что не жалеет о провале таких кандидатов, как сенатор-республиканка Дарлин Грэм из Южной Каролины, которая проиграла выборы, и Кен Пакстон, генеральный прокурор-республиканец штата Техас, отстававший в своей кампании по выборам в Сенат.

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    5 ноября 2026, 09:36 • Новости дня
    Reuters: Победа демократов в Конгрессе изменит внешнюю политику США

    Tекст: Игорь Иножарский

    После победы на промежуточных выборах демократы, получившие контроль над Сенатом и Палатой представителей, намерены ограничить внешнеполитические полномочия президента США Дональда Трампа и изменить курс по ряду направлений.

    Демократическая партия на промежуточных выборах получила контроль над Сенатом и Палатой представителей Конгресса США, что вернуло ей значительную часть власти в Вашингтоне после двух лет республиканского доминирования. Во время кампании демократы утверждали, что республиканцы фактически передали исполнительной власти конституционные полномочия Конгресса по вопросам войны и бюджета, и теперь намерены их вернуть, передает Reuters.

    Одним из главных пунктов повестки станет война с Ираном, начатая Дональдом Трампом совместно с Израилем 28 февраля без одобрения Конгресса. Демократы уже неоднократно голосовали за прекращение боевых действий до получения президентом формального разрешения законодателей, одна из резолюций прошла обе палаты при поддержке части республиканцев, но администрация ее проигнорировала. Обладая новым влиянием, демократы могут сокращать оборонные расходы, блокировать назначения и требовать от администрации регулярной отчетности на открытых слушаниях.

    Еще одним направлением станет поддержка Украины, для которой Трамп в значительной мере приостановил прямую финансовую и военную помощь, несмотря на широкую двухпартийную поддержку таких поставок. Недавно он вызвал недовольство в Конгрессе, включая многих республиканцев, сняв санкции с российского дизельного топлива и временно отказавшись от санкций против российской энергетики вскоре после подписания соответствующего закона. Начиная с января демократы смогут сами выносить на голосование пакеты помощи Киеву и рассчитывают собрать большинство в две трети голосов для преодоления возможного вето Трампа, а также продвигают законопроект, блокирующий его план по возвращению российского дизеля на мировой рынок.

    Серьезные изменения возможны и в политике США в отношении Израиля, военного бюджета, иностранной помощи и Латинской Америки. На фоне массовой гибели мирных жителей в Газе и обострения насилия на Западном берегу, а также тесного союза премьер-министра Биньямина Нетаньяху с республиканцами демократы рассматривают ограничения или прекращение военной помощи Израилю, ежегодный базовый объем которой составляет 3,8 млрд долларов, не считая дополнительных средств после атак ХАМАС 7 октября 2023 года. Партия также намерена сдерживать рост военных расходов, уже заблокировала в Сенате запрос Трампа на их увеличение на 67% до 1,5 трлн долларов, добивается восстановления сокращенной президентом иностранной помощи и выступает за расследования действий США в Венесуэле, а также смягчения санкций против Кубы и отказа от вмешательства в выборы в странах Латинской Америки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Демократическая партия США, получив контроль над Конгрессом на промежуточных выборах, намеревалась ограничить полномочия Дональда Трампа по вопросам войн и расширить помощь Украине. В прошлом месяце администрация США с января 2025 года выделила Украине около 540 млн долларов при меньших объемах поддержки, чем при Джо Байдене. В мае администрация президента США Дональда Трампа сократила объем помощи Украине на 99%, одновременно стремясь наладить более тесные отношения с Россией.

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    5 ноября 2026, 06:07 • Новости дня
    Washington Sun: Посол США в Индии может занять пост госсекретаря

    Tекст: Катерина Туманова

    Посол США в Индии Серджио Гор рассматривается в качестве кандидата на пост госсекретаря Соединенных Штатов вместо Марко Рубио, сообщают источники THe Washington Sun.

    После поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс в окружении президента Дональда Трампа обсуждают возможные кадровые перестановки в администрации. Имя посла США в Индии Серджио Гора упоминается в качестве кандидата на влиятельные посты, включая должность главы администрации Белого дома и госсекретаря, пишет The Washington Sun.

    «Обладая обширными связями и прямым доступом к Трампу, Гор все активнее участвует во встречах высокого уровня, что дает ему влияние далеко за пределами его посольской должности. Его считают ключевым посредником между Вашингтоном и большей частью Азии, а также доверенным лицом госсекретаря Марко Рубио», – пишет газета.

    В дипломатических кругах считают, что нынешний госсекретарь Марко Рубио может покинуть свой пост ради подготовки к президентским выборам в 2028 или 2032 году. Положение нынешней главы администрации Белого дома Сьюзи Уайлз расценивается как уязвимое.

    Источники издания указывают, что Гор может быть заинтересован и в должности заместителя госсекретаря вместо Криса Ландау. По некоторым данным, Ландау планировал уйти в отставку в случае потери республиканцами контроля над Конгрессом, однако дипломат эту информацию опроверг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Демократическая партия заявила о намерении провести расследования в отношении администрации США. Президент США признал обоснованным заявление вице-президента Вэнса, что конфликт с Ираном стал главной причиной поражения республиканцев на выборах. Телеведущий Познер объяснил победу демократов в США недовольством главой Белого дома.

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    4 ноября 2026, 14:20 • Новости дня
    The Daily Mail: В Белом доме мрачная атмосфера после поражения республиканцев

    Tекст: Вера Басилая

    В Белом доме воцарилась мрачная атмосфера после потери Республиканской партией контроля над обеими палатами Конгресса США по итогам промежуточных выборов, сообщает The Daily Mail.

    «В резиденции царит очень, очень мрачная атмосфера», – заявил источник, добавив, что обстановка является гнетущей. К 23:00, когда стало очевидно поражение республиканцев, президент США Дональд Трамп «был в бешенстве» и «онемел от ярости», передает The Daily Mail.

    «Он смотрит Fox News, почти не произнося ни слова, и словно парализован молчанием», – сообщил источник, близкий к администрации президента.

    Отмечается, что сторонники Трампа начали покидать вечеринку в Восточном зале Белого дома в ночь подсчета голосов. К 22:00, после объявления победы демократов в Палате представителей, зал практически опустел.

    Сотрудники администрации возлагают ответственность за провал на госсекретаря Марко Рубио и главу Пентагона Пита Хегсета. Один из чиновников предположил, что Трамп обвинит Хегсета, связав поражение с войной с Ираном. Другой источник отметил, что «с Рубио покончено», добавив, что это может коснуться всех республиканцев, причастных к внешней политике Трампа.

    Промежуточные выборы в США прошли 3 ноября. По прогнозам Bloomberg, демократы получат большинство в Палате представителей (минимум 225 мест) и в Сенате (54 места).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду поражение республиканцев объяснили отказом Дональда Трампа публиковать документы по делу Джеффри Эпштейна.

    Во вторник Белый дом сообщил об осторожном оптимизме в день выборов.

    Представители Демократической партии США, одерживающей победу на промежуточных выборах в Конгресс, заявили о намерении провести расследования в отношении администрации президента Дональда Трампа.

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    5 ноября 2026, 09:28 • Новости дня
    Медведев оценил влияние победы демократов в США на Россию

    Медведев: Результаты выборов в Конгресс США не отразятся на интересах России

    Медведев оценил влияние победы демократов в США на Россию
    @ Олег Молчанов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что поражение президента США Дональда Трампа на выборах в Конгресс пока никак не отразится на российских интересах.

    «По Украине с нынешней администрацией идут довольно полезные консультации, но не более», – сообщил Медведев на своей странице в соцсети Max.

    По его словам, глава киевского режима Владимир Зеленский теперь «и вовсе отморозится и будет просто посылать ослабевшего президента США».

    Трамп может отключить Starshield и прекратить делиться разведданными, однако, скорее всего, он не пойдет на конфликт с демократами на фоне угрозы импичмента, полагает Медведев.

    Говоря о санкциях, Медведев отметил, что ситуация сложнее из-за обещаний демократов усилить поддержку Киева. Введение новых санкций может стать результатом торга в обмен на отказ от импичмента, что вызовет рост цен на нефть и недовольство в США, а также испортит отношения с Москвой.

    Зампред Совбеза подчеркнул, что ситуация непредсказуема для самого Трампа, который, вероятно, будет заниматься ситуативным реагированием на возникающие проблемы.

    «Мы же должны, невзирая на всякие выборы в далекой Америке, качественно делать одно дело: громить врага на поле боя до полной Победы», – заключил Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду представители Демократической партии США заявили о намерении провести расследования в отношении администрации Трампа.

    Демократы захотели изменить пять направлений внешней политики США после выборов.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на продолжение миротворческих усилий президента США после промежуточных выборов.

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    4 ноября 2026, 21:42 • Новости дня
    Трамп признал войну с Ираном причиной поражения республиканцев на выборах

    Трамп объяснил поражение Республиканской партии на выборах войной с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп признал, что военный конфликт с Ираном стал главной причиной поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс.

    Трамп согласился с заявлением вице-президента Джей Ди Вэнса о влиянии боевых действий против Тегерана на исход голосования, передает РИА «Новости».

    «Я думаю, по большей части это правда, потому что это ненадолго подняло цены на бензин, и, наверное, именно в этом причина. Но в то же время, будь у меня возможность сделать это снова, мне пришлось бы поступить так же», – заявил Трамп. Он подчеркнул недопустимость получения Ираном ядерного оружия.

    Американский лидер также оценил возможность вынесения ему импичмента новым составом Конгресса. По мнению президента, такая попытка безосновательна и способна уничтожить Демократическую партию. При этом Трамп выразил готовность к конструктивному сотрудничеству с получившими большинство демократами в случае отказа оппонентов от деструктивного курса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал войну с Ираном причиной поражения Республиканской партии на промежуточных выборах.

    Телеведущий Владимир Познер связал победу демократов с недовольством избирателей американским лидером.

    Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил о голосовании американских избирателей против конфликта с Тегераном.

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    4 ноября 2026, 18:45 • Новости дня
    Джонсон отказался быть лидером республиканского меньшинства

    Fox News: Джонсон отказался от поста лидера республиканского меньшинства

    Tекст: Мария Иванова

    Спикер палаты представителей Майк Джонсон не намерен бороться за пост лидера республиканского меньшинства в конгрессе США после поражения партии на промежуточных выборах.

    Об этом сообщил телеканал Fox News. «Спикер палаты представителей Майк Джонсон не будет бороться за пост лидера республиканского меньшинства после сокрушительного поражения партии прошлой ночью. Он только что сообщил об этом сотрудникам во время телефонного разговора», – рассказал журналист телеканала Билл Мелугин.

    Отмечается, что вместо Джонсона на этот пост планирует претендовать Джим Джордан.

    По прогнозу телеканала CNN, демократы получат большинство в палате представителей. Агентство Bloomberg ожидает, что Демократическая партия также возьмет контроль над сенатом, обеспечив себе не менее 51 места. На промежуточных выборах американцы избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду американские СМИ спрогнозировали уверенный контроль Демократической партии над палатой представителей и сенатом по итогам выборов.

    В прошлом месяце американские конгрессмены назвали Джима Джордана главным претендентом на пост лидера меньшинства в случае поражения республиканцев.

    Летом спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил о противостоянии республиканцев с «марксистами, коммунистами и социалистами» на выборах.

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    4 ноября 2026, 12:21 • Новости дня
    Демократы пригрозили администрации США расследованиями после успеха на выборах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Представители Демократической партии США, одерживающей победу на промежуточных выборах в Конгресс, заявили о намерении провести расследования в отношении администрации президента Дональда Трампа.

    Демократы после успеха на выборах в США пригрозили администрации США парламентскими расследованиями и вызовом на слушания для дачи показаний, передает ТАСС.

    «Нанимайте адвокатов!» – заявил член комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Роберт Гарсия. А сенатор Эд Марки добавил, что для печати повесток оппонентам демократов придется «высадить новые леса».

    Конгрессмен Делия Рамирес опубликовала список лиц, против которых могут быть начаты разбирательства. В него вошли бывший министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, ее преемник Маркуэйн Маллин, заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер, координатор по пограничному контролю Том Хоман и экс-глава пограничной службы Грегори Бовино.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент США Дональд Трамп заявил о готовности признать итоги промежуточных выборов в Конгресс и сотрудничать с представителями Демократической партии.

    Во вторник основные опросы предрекли Демократической партии масштабную победу над республиканцами на промежуточных выборах.

    Ранее представители Демократической партии США начали готовить базу для расследования соглашения президента Дональда Трампа с Москвой об импорте российского дизельного топлива.

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    4 ноября 2026, 18:30 • Новости дня
    Индексы в США выросли на фоне победы демократов на выборах

    Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже открылись заметным ростом

    Tекст: Мария Иванова

    Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) открылись значительным подъемом ключевых индексов на фоне победы демократов на прошедших промежуточных выборах в Конгресс США.

    Промышленный индекс Dow Jones вырос на 2,37% до отметки 53 015,70 пункта. Индекс S&P прибавил 1,75% и достиг уровня 7 701,23 пункта, а индекс Nasdaq увеличился на 2,14% и оказался на отметке 25 914,60 пункта, пишет ТАСС.

    Эксперты отмечают, что разделенная власть принесет стабильность в экономическую сферу, поскольку законодательный тупик предотвратит кардинальные изменения.

    «Контроль над Конгрессом может оказывать влияние на экономику лишь в том случае, если он позволяет принимать важные законы. Сейчас же мы на самом деле находимся в обратной ситуации и попали в законодательный тупик», – заявил старший рыночный аналитик банка BNP Paribas Дэниел Моррис, слова которого приводит The Wall Street Journal.

    Промежуточные выборы в США прошли 3 ноября. По последним оценкам, демократы получают большинство мест в обеих палатах Конгресса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, акции компаний Илона Маска SpaceX и Tesla подешевели более чем на 5% после выборов в Конгресс.

    Между тем индекс Nikkei упал из-за страха инвесторов перед регулированием искусственного интеллекта после победы демократов.

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    4 ноября 2026, 21:12 • Новости дня
    В США задумались об увольнении главы Пентагона из-за провала на выборах

    CBS News: Губернатор Десантис стал кандидатом на пост главы Пентагона

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США Дональд Трамп начал обсуждать с помощниками возможную отставку министра обороны Пита Хегсета на фоне крупных поражений Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс.

    В Белом доме активно обсуждают дальнейшую судьбу главы американского военного ведомства из-за неудачных для республиканцев результатов голосования, пишет CBS News.

    Часть вины за провал партии могут возложить на главу Центрального командования США адмирала Брэда Купера и председателя Комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна, которые руководили операцией в Иране. При этом получившие большинство в обеих палатах Конгресса демократы уже предпринимали попытки объявить Питу Хегсету импичмент.

    Вице-президент Джей Ди Вэнс прямо связал поражение республиканцев с иранским конфликтом. «Причина, по которой мы проиграли, – это война», – заявил политик. Возможным преемником главы Пентагона источники называют губернатора Флориды Рона Десантиса, который мог бы пройти утверждение в Сенате и занять пост в январе.

    В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заверила, что президент полностью доверяет министру обороны. Она высоко оценила действия Пентагона на иранском и венесуэльском направлениях, а также борьбу ведомства с навязыванием левой идеологии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказался бороться за пост лидера республиканского меньшинства в Конгрессе США.

    Представители одерживающей победу на промежуточных выборах Демократической партии заявили о намерении провести расследования в отношении администрации президента Дональда Трампа.

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    4 ноября 2026, 15:13 • Новости дня
    Песков выразил надежду на продолжение миротворческих усилий Трампа

    Песков: Россия рассчитывает на продолжение миротворческих усилий Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве надеются на то, что президент США Дональд Трамп продолжит свои миротворческие усилия после промежуточных выборов в Конгресс, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Президент Трамп продолжает свои полномочия. Мы искренне рассчитываем на то, что он продолжит и свои миротворческие усилия», – заявил Песков Telegram-каналу «Юнашев Live», комментируя возможные последствия успеха демократов на выборах для диалога между Москвой и Вашингтоном.

    Песков напомнил о существовании «наработок» и скором очередном раунде трехсторонних переговоров. Он также обратил внимание на успехи миротворческих и гуманитарных инициатив первой леди США Мелании Трамп, выразив надежду на их продолжение, передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос о возможном вмешательстве американского Конгресса в эти процессы, Песков подчеркнул, что выборы и их последствия являются исключительно внутренним делом Соединенных Штатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду представители Демократической партии заявили о намерении провести расследования в отношении администрации Трампа.

    Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об обмене сигналами для подготовки встречи лидеров России, Китая и США на саммите АТЭС.

    В понедельник Дмитрий Песков назвал промежуточные выборы в США внутренним делом страны.

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    4 ноября 2026, 16:05 • Новости дня
    Еврокомиссия отказалась комментировать результаты выборов в США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович заявил, что Еврокомиссия не будет комментировать последствия выборов в США, но продолжит рассматривать страну как важного союзника.

    Еврокомиссия не будет комментировать последствия выборов в США, но продолжит рассматривать страну как важного союзника. Об этом заявил еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович, передает ТАСС

    «Еврокомиссия не комментирует результаты выборов в США, мы уважаем демократическую волю граждан США, выраженную на выборах. Мы считаем США нашим близким партнером и союзником», – заявил Шефчович.

    По словам еврокомиссара, то, как будут развиваться внутренние события в Соединенных Штатах, полностью зависит от американского Конгресса. На данный момент заявление Шефчовича остается единственной официальной реакцией со стороны Еврокомиссии по итогам выборов в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду на продолжение миротворческих усилий Дональда Трампа после американских выборов.

    Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила о готовности Пекина укреплять взаимодействие с Вашингтоном. А британская The Daily Mail сообщила о мрачной атмосфере в Белом доме после потери Республиканской партией контроля над Конгрессом.

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    4 ноября 2026, 15:59 • Новости дня
    Акции компаний Маска резко подешевели после выборов в конгресс США

    Акции SpaceX и Tesla потеряли более 5% стоимости после выборов в США

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость акций компаний американского предпринимателя Илона Маска SpaceX и Tesla снизилась более чем на 5% на фоне результатов промежуточных выборов в конгресс США.

    Цена ценных бумаг SpaceX на предторгах упала на 5,8% по сравнению с предыдущим закрытием и составила 133,12 долларов. Акции Tesla подешевели на 5,52% – до 376,52 долларов, передает РИА «Новости».

    Накануне в США прошли промежуточные выборы, на которых американцы избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов. По прогнозу канала CNN, большинство в палате представителей получат демократы. Партия также может установить контроль над сенатом, обеспечив себе не менее 51 места, прогнозирует Bloomberg.

    «Победа демократов на выборах в конгресс усилит давление на технологический сектор, может привести к ужесточению регулирования в сфере искусственного интеллекта и, возможно, замедлит тот безудержный, хаотичный рост, который мы наблюдаем ежедневно и к которому уже привыкли», – заявил генеральный директор Longbow Asset Management Джейк Доллархайд, слова которого приводит Reuters.

    Аналитики ожидают негативного влияния этих результатов на бизнес Маска. На прошедших президентских выборах он поддерживал Дональда Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду американский бизнесмен Илон Маск в шутку объяснил прогнозируемую победу демократов на промежуточных выборах в конгресс США несработавшими космическими лазерами.

    В понедельник президент США Дональд Трамп пообещал превентивно помиловать главу SpaceX в случае расследования конгресса.

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