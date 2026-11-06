Парламент Монголии поручил запретить изображения Чингисхана на алкоголе

Власти Монголии решили убрать изображения Чингисхана с табака и спиртного

Tекст: Мария Иванова

Изображение основателя Монгольской империи планируется полностью убрать с тары и упаковки алкогольной и табачной продукции, передает ТАСС со ссылкой на парламентскую пресс-службу.

Соответствующий проект резолюции о сохранении государственного наследия Чингисхана поддержали 67 из 90 депутатов. Власти намерены создать специальный фонд, средства в который будут поступать за счет процентов с акцизного налога на товары с именем полководца. Деньги направят на защиту и популяризацию истории Монгольской империи.

Помимо этого, парламент рассмотрит проект закона об освобождении от налогов доходов от книг, фильмов, исторических исследований и культурных мероприятий, связанных с историей страны. «Правительству поручается активизировать поддержку, публикации и продвижение работ, культурных событий и памятников, связанных с историей Монгольской империи, археологические и этнографические исследования о деятельности Чингисхана», – говорится в постановлении.

Кабинету министров также поручено разработать правила использования имен и изображений монгольских ханов. Государственный праздник в честь дня рождения Чингисхана отмечается в первый день первого зимнего месяца по лунному календарю, в 2026 году 864-я годовщина выпадает на 10 ноября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце власти Бурятии начали переговоры со спецпредставителем МИД Стивеном Сигалом о создании сериала о юности Чингисхана.