В Италии два авиарейса прервали полет из-за ложных сообщений о минировании

Tекст: Алексей Дегтярёв

Один из инцидентов произошел с лайнером авиакомпании Wizz Air, летевшим из Праги в Рим. Борт приземлился в Венеции после анонимного звонка в центр контроля за полетами, передает ТАСС со ссылкой на газету La Repubblica.

Второе предупреждение касалось рейса авиакомпании Ryanair, направлявшегося из Рима в Лиссабон, сообщил телеканал CNN Portugal. По данным итальянского издания, лайнер совершил посадку в португальской столице.

Полиция проводит необходимые проверки воздушных судов. В последние дни на европейских маршрутах зафиксированы десятки сообщений о якобы заложенных бомбах, из-за которых самолеты совершали экстренные посадки, однако ни одна из угроз не подтвердилась.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу новая волна ложных сообщений о минировании нарушила работу десятков пассажирских рейсов по всей Европе. В четверг более десяти рейсов различных европейских авиакомпаний совершили экстренную посадку из-за поступления угроз безопасности. Чешские правоохранительные органы не обнаружили взрывных устройств на борту четырех прибывших в аэропорт Праги самолетов.