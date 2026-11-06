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На ВСМ Москва – Петербург установили первую железобетонную балку
Для ВСМ Москва – Петербург установили первую 700-тонную балку пролета
Строители успешно установили первую тестовую железобетонную балку весом 700 тонн на участке от Москвы до Твери в рамках создания высокоскоростной магистрали (ВСМ) до Петербурга.
Также рабочие приступили к сборке пролетов будущей трассы. Конструкция длиной более 30 метров установлена на участке от Москвы до Твери, говорится в канале правительства России в Max.
«Это важный технологический рубеж. Мы перешли от проектирования и подготовки к сборке пролетов. Дальнейшая задача – масштабировать производство на 10 специализированных полигонах и держать высокую скорость монтажа», – заявил вице-премьер РФ Андрей Никитин.
Всего для магистрали изготовят свыше 4 тыс. подобных балок. Первым их выпуск начал полигон «Селинское» в Московской области. В настоящий момент на всем протяжении трассы ведутся подготовительные и строительно-монтажные работы, в которых задействованы 32 тыс. специалистов и 11 тыс. единиц техники.
ВСМ пройдет по территории шести регионов и предназначена исключительно для пассажирского движения. Поезда будут курсировать с интервалом 15 минут в часы пик, а к 2030 году ожидаемый пассажиропоток между двумя столицами достигнет порядка 23 млн человек в год.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник вице-премьер Андрей Никитин и министр транспорта Дмитрий Ядров ознакомились с ходом строительства высокоскоростной магистрали на участке от Зеленограда до Твери.
В прошлом месяце первый вице-премьер Денис Мантуров анонсировал старт ходовых испытаний первого поезда летом 2027 года.
В августе президент России Владимир Путин заявил об идущем полным ходом строительстве трассы.