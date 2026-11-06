Два человека погибли в ДТП со школьным автобусом во Франции

Figaro: Два человека погибли при аварии школьного автобуса во Франции

Tекст: Мария Иванова

На востоке Франции в коммуне Лан школьный автобус врезался в дерево на длинном прямом участке дороги. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Figaro.

По предварительным данным префектуры департамента Эн, жертвами аварии стали два молодых человека, один из которых несовершеннолетний. Травмы получили еще 16 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе на юге Израиля водитель погиб при столкновении автобуса с трактором.

В прошлом месяце во Франции 19 человек пострадали в результате столкновения поезда с микроавтобусом около въезда в тоннель под проливом Ла-Манш.

В сентябре на острове Фогу в Кабо-Верде 25 человек погибли при падении школьного автобуса с обрыва.