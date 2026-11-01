Во Франции задержали более 770 человек во время протестов

BFMTV: Во Франции во время протестов задержали более 770 человек

Tекст: Ольга Иванова

Во Франции третью субботу подряд прошли общенациональные протесты против повышения стоимости жизни. К акциям присоединились профсоюзы, сторонники движения «желтых жилетов», а также недовольные ситуацией в сфере образования студенты и школьники, передает РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV.

«На всей территории страны в ходе манифестаций 31 октября и в ночь на Хэллоуин в Париже было произведено 779 задержаний», – сообщил телеканал.

Протесты начались во Франции в середине сентября с выступлений старшеклассников, требовавших улучшения состояния школ. Затем к ним присоединились граждане, недовольные ростом цен, и акции охватили другие регионы. Самая массовая демонстрация прошла 17 октября, собрав около 550 тыс. человек. Полиция применяла слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в ходе масштабных акций протеста против повышения стоимости жизни во Франции пострадали как минимум 60 человек.

Правоохранительные органы сообщили о задержании 565 участников субботних манифестаций.

На прошлой неделе министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил о задержании 1435 человек в ходе массовых акций протеста в выходные.