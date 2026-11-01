Ситуация вокруг школьного образования становится наглядным подтверждением того, что признание и уважение – не менее важные измерения неравенства, чем экономические ресурсы. И столь трудно измеримые чувства унижения или обиды становятся катализатором роста социальной напряженности.0 комментариев
Во Франции задержали более 770 человек во время протестов
BFMTV: Во Франции во время протестов задержали более 770 человек
Французские правоохранительные органы задержали более 770 человек во время масштабных субботних протестов против повышения стоимости жизни.
Во Франции третью субботу подряд прошли общенациональные протесты против повышения стоимости жизни. К акциям присоединились профсоюзы, сторонники движения «желтых жилетов», а также недовольные ситуацией в сфере образования студенты и школьники, передает РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV.
«На всей территории страны в ходе манифестаций 31 октября и в ночь на Хэллоуин в Париже было произведено 779 задержаний», – сообщил телеканал.
Протесты начались во Франции в середине сентября с выступлений старшеклассников, требовавших улучшения состояния школ. Затем к ним присоединились граждане, недовольные ростом цен, и акции охватили другие регионы. Самая массовая демонстрация прошла 17 октября, собрав около 550 тыс. человек. Полиция применяла слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в ходе масштабных акций протеста против повышения стоимости жизни во Франции пострадали как минимум 60 человек.
Правоохранительные органы сообщили о задержании 565 участников субботних манифестаций.
На прошлой неделе министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил о задержании 1435 человек в ходе массовых акций протеста в выходные.