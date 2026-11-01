  • Новость часаФСБ задержала обещавшего нападение в «Царицыно» подростка
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    Ситуация вокруг школьного образования становится наглядным подтверждением того, что признание и уважение – не менее важные измерения неравенства, чем экономические ресурсы. И столь трудно измеримые чувства унижения или обиды становятся катализатором роста социальной напряженности.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мировой кризис повлиял на израильский эксперимент

    На протяжении десятилетий Израиль был «витриной Запада» и островком высокоразвитой материальной цивилизации в бушующем море арабского мира. Такой успех был связан с факторами, которые вскоре могут стать достоянием истории. И не по вине израильтян.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Как Сталина вынесли из мавзолея и к чему это привело

    30 октября 1961 года, в последний день работы ХХII съезда КПСС, повестку заседания внезапно нарушил глава Ленинградского обкома партии Спиридонов. Он предложил вынести тело Сталина из мавзолея и перезахоронить у Кремлевской стены. Делегаты от неожиданности открыли рты.

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    1 ноября 2026, 17:43 • Новости дня

    Сестра сенатора Грэма заявила об одержимости брата санкциями против России

    WSJ: Сестра Грэма назвала покойного сенатора одержимым санкциями против России

    Tекст: Ольга Иванова

    Сенатор от штата Южная Каролина Дарлин Грэм сообщила об одержимости своего покойного брата Линдси Грэма* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) американскими ограничительными мерами в отношении Москвы.

    Сенатор от штата Южная Каролина Дарлин Грэм назвала своего брата, покойного сенатора Линдси Грэма*, одержимым антироссийскими санкциями, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Wall Street Journal.

    «Ее брат был одержим пакетом», – говорится в интервью Грэм изданию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп связал освобождение Стивена Хаббарда из российской тюрьмы с решением отменить часть экономических санкций против Москвы.

    В сентябре старшие демократы в комитетах Палаты представителей Конгресса США выступили против законопроекта покойного Линдси Грэма об ужесточении ограничений в отношении России.

    В августе Сенат США принял закон Грэма об оказании дополнительного давления на крупных покупателей российских энергоресурсов.

    * Внесен в список террористов и экстремистов в РФ

    31 октября 2026, 18:17 • Новости дня
    ФСБ получила от США данные о подготовке теракта в Москве

    ФСБ: США передали данные о подготовке теракта в Москве

    ФСБ получила от США данные о подготовке теракта в Москве
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Федеральная служба безопасности по партнерским каналам получила от США информацию о подготовке террористического акта в Москве.

    ФСБ получила по партнерским каналам от США информацию о подготовке теракта в Москве, проводится соответствующая работа, передает РИА «Новости».

    В ФСБ отметили, что в настоящий момент проводится соответствующая работа по проверке полученной информации.

    Ранее посольство США в России предупредило о «достоверной угрозе» с «массовыми жертвами» на территории московского музея-заповедника «Царицыно». Американское правительство координирует меры реагирования с профильными органами власти России, отметили дипломаты.

    Ранее ФСБ показала подготовленные агентами СБУ для атаки на Москву дроны.

    Сотрудники ФСБ задержали двух агентов СБУ при подготовке атаки на ключевой элемент системы противоракетной обороны Москвы.

    В прошлом месяце сотрудники спецслужб задержали жителя столицы за планирование теракта.


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    29 октября 2026, 19:45 • Новости дня
    Ушаков рассказал о подготовке российской делегации к переговорам в Абу-Даби

    Ушаков: Костяк делегации России на переговорах в Абу-Даби уже сформирован

    Ушаков рассказал о подготовке российской делегации к переговорам в Абу-Даби
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Костяк российской делегации для трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби уже сформирован, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Даты пока нет. Делегации тоже пока нет. Костяк делегации есть, а конкретные лица будут названы позднее», – цитируют Ушакова «Вести».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ушаков сообщил о проведении трехсторонних переговоров по Украине после 4 ноября.

    Он заявил о скором оглашении точной даты переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.

    В воскресенье Ушаков сообщил о готовности Москвы возобновить переговоры по урегулированию украинского конфликта.

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    1 ноября 2026, 11:25 • Видео
    Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

    Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    30 октября 2026, 12:06 • Новости дня
    Сенатор: США осознали угрозу большого конфликта из-за буйных европейцев

    Сенатор Карасин: США осознали угрозу большого конфликта из-за буйных европейцев

    Сенатор: США осознали угрозу большого конфликта из-за буйных европейцев
    @ Павел Селезнев/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Европа встала на перепутье в контексте отношений с Россией. Антироссийская риторика все больше осуждается не только в Москве, но и в Вашингтоне. Позитивным сигналом является и то, что европейские лидеры инициируют возобновление прямого диалога с российским руководством, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Григорий Карасин. Ранее в Пентагоне призвали страны Европы смягчить риторику, касающуюся «российской угрозы».

    «Примечательно, что заявления Москвы о провокационном характере заявлений лидеров стран Прибалтики поддерживаются американской стороной. Это позитивный сигнал. Международное сообщество, включая влиятельные круги США и других стран, стало полноценно осознавать опасность европейской антироссийской риторики», – отметил Григорий Карасин, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    Сенатор указал на реальность риска зарождения «конфликта мирового масштаба на пустом месте». «В связи с этим необходимо оказывать сдерживающее влияние на буйных европейских политиков. Причем это касается не только Прибалтики, но и Польши, а также ряда других стран», – подчеркнул парламентарий.

    При этом, уточнил собеседник, реакция российской стороны в медиапространстве не должна быть чрезмерно эмоциональной. «Любой полуповод европейские деятели могут незамедлительно использовать для обоснования своей антироссийской риторики», – детализировал дипломат.

    «Сейчас Европа находится на условном перепутье. Некоторые местные политики уже инициируют возобновление прямого диалога с Москвой, пытаются обсудить с российским руководством свой взгляд по принципиальным вопросам», – напомнил парламентарий.

    «Мы ждем от Европы меньше напряженности и большего здравого смысла. Россия будет поддерживать настрой Старого Света на расширение диалога для достижения позитивных результатов по наиболее важным трекам», – резюмировал Карасин.

    Ранее стало известно, что в последние недели представители Пентагона обратились к нескольким странам НАТО с просьбой смягчить риторику, касающуюся «российской угрозы». Американская сторона отмечает, что некоторые заявления европейских лидеров и чиновников способствуют подрыву безопасности в масштабах всего континента. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией.

    Среди стран, получивших сообщения с призывом к сдержанности в публичных заявлениях, значатся Литва, Латвия и Эстония. Одним из американских чиновников, присутствовавших на встречах, был руководитель политического отдела Пентагона Элбридж Колби. Он, в частности, отметил, что США не приветствуют риторических провокаций в отношении Москвы. При этом неясно, были ли эти сигналы, переданные на двусторонних встречах, направлены другим правительствам.

    Один из европейских чиновников в ответ на это заявил, что рекомендации Пентагона, хотя и были сделаны в доброжелательной форме, вызывают недоумение. По его словам, разведывательные службы стран Балтии в последние месяцы, наоборот, преуменьшали вероятность того, что Россия решит «проверить на прочность положения НАТО о взаимной обороне».

    В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас признала, что жителям Европы все сложнее объяснять необходимость дальнейшей поддержки Киева. Об этом дипломат заявила во время публичной дискуссии с министром иностранных дел Канады Анитой Ананд в Монреальском университете.

    «Нам нужно сохранять стойкость и делать больше [для поддержки Украины]. Но, конечно, людям тоже становится все сложнее это объяснять, потому что все устали от этой войны», – сказала Каллас.

    Несколькими днями ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с финским коллегой Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере по их инициативе. Стороны обсудили урегулирование украинского кризиса, а российский президент изложил свою оценку ситуации и назвал условия достижения справедливого долгосрочного мира.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, что обращение европейских лидеров к Москве свидетельствует об их стремлении вернуться к диалогу после успехов России на поле боя, при этом Путин продвигает дипломатическую линию, что урегулирование невозможно без учета российских интересов в сфере безопасности.

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    30 октября 2026, 16:06 • Новости дня
    Премьер Эстонии отказался смягчать антироссийскую риторику по просьбе США

    Премьер-министр Эстонии Михал отказался смягчать риторику в отношении России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Эстонии Кристен Михал отказался смягчать риторику в отношении России, несмотря на просьбы союзников.

    Михал заявил, что не собирается смягчать риторику в отношении России, даже по просьбе, поступившей из США, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Delfi. «Из новостей узнаем, что наши союзники из крупнейшей страны мира просят нас сдерживаться. Вот в такой ситуации мы и оказались», – заявил эстонский премьер. Он подчеркнул, что не собирается сдерживаться в своих высказываниях.

    Михал отметил, что напрямую подобных просьб от США не получал, а в ходе последней встречи с американским лидером Дональдом Трампом летом в Анкаре эта тема не обсуждалась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби и другие представители Пентагона призвали власти Эстонии, Латвии и Литвы смягчить публичную риторику о российской угрозе.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал риторику прибалтийских стран в отношении России агрессивной.

    Сенатор Григорий Карасин заявил об осуждении антироссийской риторики в Москве и Вашингтоне.

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    31 октября 2026, 11:32 • Новости дня
    Освобожденный Россией американский наемник Хаббард рассказал о возвращении домой

    NYT: Освобожденный в РФ наемник из США Хаббард узнал о возвращении от охранника

    Освобожденный Россией американский наемник Хаббард рассказал о возвращении домой
    @ Мосгорсуд

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский наемник Стивен Хаббард, освобожденный по решению президента России Владимира Путина, узнал о своем возвращении домой от охранника, передает The New York Times.

    Мужчине много раз говорили, что его освободят, однако он привык не надеяться на обещания и принял решение дождаться конкретных действий, пишет The New York Times.

    В середине октября его русский охранник принес ему новое пальто, наклонился и прошептал на ухо по-английски слово «домой», передают «Вести» со ссылкой на газету.

    Хаббард также сообщил, что в последние годы почти ни с кем не общался из-за незнания русского языка. Связь с семьей была ограничена: он мог обмениваться сообщениями с родственниками через посольство США примерно раз в полгода. За время заключения он лишь раз созвонился с сыном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент США Дональд Трамп назвал отказ от новых санкций условием освобождения Хаббарда.

    Вашингтон никого не передавал Москве в обмен на американца.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил решение Владимира Путина об освобождении Хаббарда гуманитарными соображениями.

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    30 октября 2026, 12:24 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил стремление Пентагона успокоить Европу

    Военный эксперт Козюлин: США намерены приглушить воинственную риторику Европы

    Военный эксперт объяснил стремление Пентагона успокоить Европу
    @ Jens Kalaene/DPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В то время как США стараются не допустить глобальной эскалации и завершить конфликт на Украине, страны Прибалтики, претендуя на лидерство в антироссийской риторике, действуют без учета последствий. На этом фоне Пентагон стремится донести до европейцев конкретные военные последствия их алармистских криков, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин.

    «США с самого начала конфликта придерживаются взвешенного подхода к поддержке Украины, тщательно отслеживая уровень эскалации. Цель такой стратегии – не допустить перерастания противостояния в глобальный конфликт, учитывая, что в нем участвует ядерная держава – Россия. Американская сторона осознает риски провоцирования Москвы», – отметил Вадим Козюлин, главный научный сотрудник Дипломатической академии МГИМО МИД РФ.

    При этом, добавил он, отдельные шаги Запада усиливают напряженность. «Ряд западных государств – прежде всего страны Прибалтики – действуют без учета возможных последствий и претендуют на роль лидеров в антироссийской риторике. Такой подход потенциально опасен. Важно верно считывать политический момент, но, по всей видимости, эта способность в прибалтийских столицах неразвита», – рассуждает собеседник.

    По его мнению, требования США к Европе продиктованы не реакцией на предупреждения Москвы о нагнетании военной истерики, а собственными интересами Вашингтона. «Администрации Дональда Трампа важно как можно быстрее завершить конфликт на Украине и продемонстрировать внешнеполитический успех. Настрой Штатов на мир прослеживается и в риторике, и в действиях, в том числе в мероприятиях, которые сегодня наблюдаются в Алешках», – считает Козюлин.

    Эксперт счел примечательным, что сигнал странам Европы был направлен через Пентагон, а не по дипломатической линии. Как полагает спикер, США таким образом стремятся донести до европейцев конкретные военные последствия их алармистских криков. «Речь идет о государствах-членах НАТО, которые заявляют о якобы российской угрозе и необходимости готовиться к войне к 2030 году. В первую очередь нужно приглушить именно эти «языки», – уточнил он.

    По прогнозам аналитика, европейские страны выполнят требование Пентагона. «Традиционной реакцией Европы на указания из Вашингтона всегда было оперативное исполнение. Да, сегодня отношение к Трампу отличается от того, что было к предыдущим президентам США. Однако думаю, рефлекс сработает и на этот раз», – заключил Козюлин.

    Ранее стало известно, что представители Пентагона в последние недели попросили несколько стран НАТО сдержаннее высказываться о якобы угрозе со стороны России, поскольку подобные заявления подрывают безопасность Европы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на четыре информированных источника.

    По их словам, среди стран, получивших просьбы, Эстония, Латвия и Литва. Неизвестно, обращался ли Вашингтон с аналогичными просьбами к другим европейским правительствам. Одним из чиновников США, кто передавал просьбы, был руководитель политического отдела военного ведомства США Элбридж Колби.

    На встрече с одним из прибалтийских политиков он подчеркнул, что не должно быть «поддразнивания» русских. «Мы вам помогаем. Американцы здесь. Просто не шумите. Не создавайте шума», – пересказал источник Reuters посыл Пентагона. В материале говорится, что совет Вашингтона вызвал недоумение у части европейских представителей.

    Официально Пентагон рассылку просьб не подтвердил. «Частные разговоры между союзниками – это всего лишь частные беседы, поэтому мы не будем комментировать эти обвинения», – сказал представитель ведомства.

    В то же время глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о разногласиях между США и Европой. Она также отметила, что европейской общественности становится все сложнее объяснять необходимость дальнейшей поддержки Украины из-за усталости от конфликта.

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    30 октября 2026, 06:47 • Новости дня
    Лавров прибыл в США на встречу министров иностранных дел стран G20
    Лавров прибыл в США на встречу министров иностранных дел стран G20
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в американскую Атланту для участия во встрече глав МИД стран G20, сообщают информационные агентства.

    Встреча министров иностранных дел G20 пройдет 30–31 октября и станет подготовительной к саммиту «двадцатки», который состоится 14–15 декабря в Майами, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг МИД анонсировал намерение Лаврова представить на встрече в Атланте российское видение катализаторов международной напряженности.

    В среду официальный представитель ведомства Мария Захарова подтвердила участие Лаврова в совещании глав МИД стран G20.

    Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что решение о поездке президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами будет приниматься после завершения ноябрьского саммита АТЭС в Шэньчжэне.

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    31 октября 2026, 23:56 • Новости дня
    Рубио обсудил с Лавровым возможность встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС

    Рубио и Лавров обсудили встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС

    Tекст: Катерина Туманова

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил об обсуждении с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым возможной встречи американского и российского лидеров на саммите АТЭС.

    «У нас был короткий разговор о потенциальной возможности встречи наших лидеров на АТЭС в следующем месяце», – приводит РИА «Новости» слова Рубио на пресс-конференции.

    Госсекретарь США отметил необходимость поддерживать контакты Москвы и Вашингтона для достижения мира на Украине. Странам следует вести диалог во избежание эскалации, так как конфликт зашел в тупик и угрожает распространиться на другие государства.

    На прошлой неделе спецпосланник президента США Стивен Уиткофф представил Владимиру Путину в Петербурге документы с вариантами подходов к решению украинского кризиса. Президент России заявил о готовности возобновить консультации в трехстороннем формате.

    По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, ожидается, что делегации обсудят гарантии безопасности России и Украины. Помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что переговоры пройдут после 4 ноября, а точные сроки зависят от внутренних и международных факторов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Ушаков сообщал о готовности России возобновить переговоры с США и Украиной, добавив о начале согласования с американской стороной даты проведения трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

    В сентябре госсекретарь Рубио заявил о намерении президента США предложить Владимиру Зеленскому взаимно прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры.

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    30 октября 2026, 13:26 • Новости дня
    Эксперт: Скудоумие ряда деятелей из Прибалтики вредит интересам США

    Политолог Ткаченко: Скудоумие ряда деятелей из Прибалтики вредит интересам США

    Эксперт: Скудоумие ряда деятелей из Прибалтики вредит интересам США
    @ Michael Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Судя по всему, Белый дом принял комплексную программу сближения с Россией, в рамках которой предполагается демонтаж санкций и снижение агрессивной европейской риторики, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее в Пентагоне призвали страны Европы смягчить риторику, касающуюся «российской угрозы».

    «США надоел конфликт на Украине, они теряют деньги и возможность сотрудничать с Россией», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Спикер напомнил, что американская сторона готова прорабатывать с Москвой реализацию целого ряда проектов в энергетике и транспорте, в том числе в Арктике. «Но тезис, что широкое сотрудничество начнется только после урегулирования украинского кризиса, связывает руки Белому дому», – подчеркнул собеседник.

    «США хотят добиться деэскалации и в итоге объявить о наступлении мира. Одной из составляющих этого процесса является смена европейской позиции об условиях окончания конфликта, касающихся украинских границ образца 1991 года и вхождения Украины в НАТО», – детализировал аналитик.

    «Судя по всему, Белый дом принял комплексную программу для проведения в жизнь своих планов. Полагаю, демонтаж санкций будет вестись параллельно со снижением агрессивной европейской риторики. ЕС отреагирует на эти посылы США правильно и сбавит обороты, подобно тому, как Киев ранее внял американскому требованию прекратить удары по НПЗ», – продолжил эксперт.

    Спикер напомнил, что «горящие головы» не составляют большинства в европейском публичном поле. «Как правило, в Прибалтике ряд деятелей рвут на себе рубахи и ждут победы в гипотетической войне с Россией. В этом, например, особо заметна глава евродипломатии Кая Каллас. Но эти заявления совершенно не соответствуют действительности и выдают лишь скудоумие политиков. На этом фоне США призывают вернуть здравый смысл в политику и не провоцировать Россию», – заметил он.

    Ранее стало известно, что в последние недели представители Пентагона обратились к нескольким странам НАТО с просьбой смягчить риторику, касающуюся «российской угрозы». Американская сторона отмечает, что некоторые заявления европейских лидеров и чиновников способствуют подрыву безопасности в масштабах всего континента. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией.

    Среди стран, получивших сообщения с призывом к сдержанности в публичных заявлениях, значатся Литва, Латвия и Эстония. Одним из американских чиновников, присутствовавших на встречах, был руководитель политического отдела Пентагона Элбридж Колби. Он, в частности, отметил, что США не приветствуют риторических провокаций в отношении Москвы. При этом неясно, были ли эти сигналы, переданные на двусторонних встречах, направлены другим правительствам.

    Один из европейских чиновников в ответ на это заявил, что рекомендации Пентагона, хотя и были сделаны в доброжелательной форме, вызывают недоумение. По его словам, разведывательные службы стран Балтии в последние месяцы, наоборот, преуменьшали вероятность того, что Россия решит «проверить на прочность положения НАТО о взаимной обороне».

    В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас признала, что жителям Европы все сложнее объяснять необходимость дальнейшей поддержки Киева. Об этом дипломат заявила во время публичной дискуссии с министром иностранных дел Канады Анитой Ананд в Монреальском университете.

    «Нам нужно сохранять стойкость и делать больше [для поддержки Украины]. Но, конечно, людям тоже становится все сложнее это объяснять, потому что все устали от этой войны», – сказала Каллас.

    Несколькими днями ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с финским коллегой Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере по их инициативе. Стороны обсудили урегулирование украинского кризиса, а российский президент изложил свою оценку ситуации и назвал условия достижения справедливого долгосрочного мира.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, что обращение европейских лидеров к Москве свидетельствует об их стремлении вернуться к диалогу после успехов России на поле боя, при этом Путин продвигает дипломатическую линию, что урегулирование невозможно без учета российских интересов в сфере безопасности.

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    30 октября 2026, 19:22 • Новости дня
    Россия и США начали согласовывать дату переговоров в Абу-Даби

    Ушаков: Россия и США согласовывают дату переговоров в Абу-Даби

    Россия и США начали согласовывать дату переговоров в Абу-Даби
    @ REUTERS/Maxim Shemetov

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента Юрий Ушаков сообщил о начале согласования с американской стороной даты проведения трехсторонних переговоров с участием США и Украины в Абу-Даби.

    Ушаков заявил, что Россия и Соединенные Штаты приступили к процессу согласования даты проведения предстоящих переговоров в Абу-Даби, сообщают «Вести».

    «Мы начали работу по согласованию с американцами дат проведения трехсторонних переговоров Россия, Украина, США, Абу-Даби. Эти переговоры пройдут в ноябре. Сейчас согласовываем дату», – заявил помощник президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Ушаков заявил о решающем значении планируемых трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной.

    Представитель Кремля исключил возможность полноценного участия европейских стран в предстоящих консультациях.

    В среду Ушаков пообещал в скором времени объявить точную дату проведения встречи в Абу-Даби.

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    30 октября 2026, 17:42 • Новости дня
    Лавров прибыл в Атланту на встречу министров иностранных дел стран G20
    Лавров прибыл в Атланту на встречу министров иностранных дел стран G20
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Сергей Лавров прибыл в американскую Атланту для участия в заседании Совета министров иностранных дел стран G20.

    Мероприятие проходит 30 и 31 октября, передает РИА «Новости». Оно должно стать подготовительным этапом к саммиту «двадцатки», который ожидается в декабре в Майами.

    Российская делегация планирует использовать встречу для продвижения идей укрепления основ многополярного мира. Ожидается, что Москва выступит за скорейшую реформу глобальных экономических институтов с целью усиления влияния государств Востока и Юга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг МИД анонсировал намерение Лаврова представить российское видение основных катализаторов международной напряженности на встрече G20.

    В среду официальный представитель ведомства Мария Захарова сообщила о планах министра возглавить делегацию России на мероприятии в Атланте.

    На прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио заявил об ожидании главы МИД России на этом совещании.

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    31 октября 2026, 18:13 • Новости дня
    Мелания Трамп назвала операцию в Алешках доказательством возможного мира

    Мелания Трамп сочла операцию в Алешках доказательством возможного мира

    Мелания Трамп назвала операцию в Алешках доказательством возможного мира
    @ Yuri Gripas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Первая леди США Мелания Трамп заявила, что успешное проведение гуманитарной миссии в городе Алешки Херсонской области доказало возможность достижения устойчивого мира.

    По словам Мелании Трамп, ситуация с проведением гуманитарной операции в Алешках доказала способность людей к мирному урегулированию конфликтов, передает ТАСС.

    «Надежда на устойчивый мир. Алешки доказывают, что мы способны возвысить человечность над войной. Вместе мы сможем построить мирную планету, мир, полный надежд для наших детей», – написала Мелания Трамп в социальной сети X.

    Ранее Россия и Украина при содействии первой леди США согласились на прекращение огня в Алешках для проведения гуманитарной операции. Вооруженные силы России ввели режим тишины на херсонском направлении с 27 октября.

    В пятницу уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что в ходе миссии жителям раздали несколько десятков тонн помощи, включая продукты, средства гигиены и топливо для генераторов. Кроме того, все желающие получили возможность беспрепятственно выехать в другие регионы России или на Украину.

    Ранее спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил координационную работу России, США и Украины при проведении гуманитарной операции в Алешках.

    Журналист телеканала Newsmax Алекс Салви назвал гуманитарную миссию в Алешках Херсонской области крупнейшей деэскалацией, способной стать началом урегулирования конфликта на Украине.

    В Кремле заявили, что уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец установили хороший диалог, что важно для правозащитной работы.

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    1 ноября 2026, 15:57 • Новости дня
    В Кремле положительно оценили гуманитарную операцию в Алешках

    Песков: В Кремле положительно оценивают гуманитарную операцию в Алешках

    В Кремле положительно оценили гуманитарную операцию в Алешках
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Кремле положительно оценили проведение гуманитарной операции в Алешках и участие в процессе первой леди США Мелании Трамп, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Оцениваем положительно и то, как прошла операция, и то, как осуществлялась координация между двумя омбудсменами, и, конечно же, координирующую роль работников первой леди США», – цитирует Пескова «Интерфакс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу первая леди США Мелания Трамп назвала успешное проведение гуманитарной миссии в Алешках доказательством возможности достижения устойчивого мира.

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила о достижении договоренностей по проведению регулярных гуманитарных миссий в городе Алешки Херсонской области.

    Для эвакуированных жителей Алешек открыли выездной МФЦ в Симферополе.

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    31 октября 2026, 00:03 • Новости дня
    Лавров сообщил, когда назовут дату встречи России, США и Украины в Абу-Даби

    Лавров: Дату встречи России, США и Украины назовут после подтверждения

    Tекст: Катерина Туманова

    Конкретную дату возможной встречи представителей России, США и Украины в Абу-Даби объявят сразу после ее окончательного подтверждения, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Глава российского МИД Сергей Лавров пояснил, что ориентировочной датой проведения переговоров считается середина ноября.

    «Но конкретные даты, конечно, будут объявлены, как только они окончательно будут подтверждены», – передает РИА «Новости» слова Лаврова журналистам по итогам совещания глав МИД стран G20.

    Министр подчеркнул, что позиция Москвы по ситуации на Украине остается неизменной с начала специальной военной операции.

    «Цели были объявлены. Мы не можем принять, что Украина будет угрозой легитимным интересам Российской Федерации в сфере безопасности», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу помощник президента Юрий Ушаков сообщил о начале согласования с американской стороной даты проведения трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

    Газета FT заявила, что США согласовали с Киевом формат для участия в переговорах «евротройки».

    В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о необходимости взаимных гарантий безопасности России и Украины при урегулировании конфликта.

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    30 октября 2026, 17:21 • Новости дня
    Губернатор Нью-Джерси пригрозила заблокировать поставку в США российского дизеля

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Губернатор американского штата Нью-Джерси Мики Шеррилл выразила намерение помешать поставкам дизельного топлива из России в порт штата.

    Шеррилл заявила о намерении предотвратить доставку российского дизеля в порт Нью-Джерси, где находится крупнейший центр распределения нефтепродуктов на восточном побережье США, пишет ТАСС со ссылкой на Financial Times.

    По словам губернатора, которая представляет Демократическую партию, президент США Дональд Трамп «ничего не делает» для того, чтобы снизить цены на бензин и дизельное топливо.

    Это заявление прозвучало перед промежуточными выборами в американский Конгресс, намеченными на 3 ноября. В ходе выборов переизберут треть Сената и всю Палату представителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сенатор-демократ от штата Коннектикут Ричард Блюменталь потребовал отозвать танкеры с российским дизельным топливом из портов США.

    Во вторник американская администрация начала рассматривать возможность вывода из-под санкций Российского фонда прямых инвестиций на фоне переговоров о поставках дизельного топлива.

    Глава МИД Сергей Лавров назвал поставки российского дизеля в США исключительно прагматичной деловой договоренностью без политических условий.

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